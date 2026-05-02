  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
KOTOR

Slikovito mesto ob koncu nenavadnega zaliva

Popelje nas stoletja nazaj v zgodovino in navduši skrit pod mogočnimi gorami. V obliki orjaškega trikotnika se nad mesto visoko v pobočje pne obzidje, ki na vrhu griča preraste v orjaško trdnjavo.
Slikovita otočka v Boki FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Slikovita otočka v Boki FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec

Pogled na staro mestno jedro

Pogled na staro mestno jedro

Pravoslavna cerkev svetega Nikolaja

Pravoslavna cerkev svetega Nikolaja

Vojna in pomorstvo sta ustvarjala mesto.

Vojna in pomorstvo sta ustvarjala mesto.

Staro mestno jedro

Staro mestno jedro

Beneški lev je vseprisoten.

Beneški lev je vseprisoten.

Po mestu vrvijo turisti.

Po mestu vrvijo turisti.

Zaliv rade obiskujejo turistične križarke.

Zaliv rade obiskujejo turistične križarke.

Slikovita otočka v Boki FOTOGRAFIJE: Janez Mihovec
Pogled na staro mestno jedro
Pravoslavna cerkev svetega Nikolaja
Vojna in pomorstvo sta ustvarjala mesto.
Staro mestno jedro
Beneški lev je vseprisoten.
Po mestu vrvijo turisti.
Zaliv rade obiskujejo turistične križarke.
Janez Mihovec
 2. 5. 2026 | 19:00
6:03
A+A-

Ob skrajnem jugovzhodnem vogalu Črne gore najdemo nenavaden zaliv. Mnogi ga nepravilno štejejo za najjužnejši evropski fjord, a ni tako. Boka kotorska je potopljen izliv nekdanje Bokeljske reke, ki je v pleistocenu tekla s planine Orjen in se pred zalivom izlivala v morje. Konec ledene dobe se je morska gladina dvignila, poplavila območje in nastal je slikovit zaliv, rias, ki se v okljukih vije sem in tja na desetine kilometrov globoko v notranjost celine. Peljemo se mimo zanimivih starodavnih mest, kot sta Perast in Hercegnovi, in čisto na koncu najdemo trdnjavsko mesto Kotor. Človek dobesedno zazija od začudenja. Pod orjaško trdnjavo San Giovanni na vrhu hriba se skriva v obliki trikotnika srednjeveško mesto.

Staro kamnito mestno jedro, katerega zgradbe so pokrite z rdečimi glinenimi strešniki, obliva kraški izvir Scudra kot nekakšna reka, naseljeno je že od nekdaj. Najstarejše naseljeno območje datira dve tisočletji nazaj, ko so ga naselili Grki, prvotno ime Dekatera pa izhaja iz grških besed Deka in Thira, kar pomeni trdnjava z desetimi vrati. Grkom so sledili Rimljani in Bizantinci. Kotor se je v tem času imenoval Ascrivium, leta 840 so ga izropali saracenski pirati. Dolgo se je v mestu govorila vulgata, podeželska latinščina obarvana s slovanskimi izrazi, ki so živeli v zaledju. V nadaljevanju so nad mestom gospodarili še Bolgari, pa Duklja, bodoče srbsko carstvo. Prebivalcem je kljub vsemu uspelo obdržati precejšno samoupravo in se povezati z bližnjim Dubrovnikom, ki so ga prav tako pestile enake težave. Obe mesti sta živahno trgovali z goratim zaledjem Balkanskega polotoka in iz te trgovini črpale bogastvo, ki je vidno še danes.

Katoliška in pravoslavna cerkev dajeta poseben pečat mestu, kjer sta se od nekdaj mešala zahodno in vzhodno krščanstvo.

Pogled na staro mestno jedro
Pogled na staro mestno jedro

Mesto trdnjava

Skozi precejšni del svoje zgodovine je staro mestno jedro obdržalo svojo katoliško dušo, kar je pravzaprav nekaj nenavadnega, saj je ležalo sredi pravoslavnega oceana. V nadaljevanju so nad mestom izvajali oblast Bosanci, pa Ogrska in Beneška republika. Potem je v 15. stoletju iz Anatolije na Balkan pridrvela turška nevarnost in prebivalcem Kotorja ni preostalo drugega, kot da so zaprosili za pomoč Benečane.

Brata, ki sta v plitvini našla Marijino sliko, sta čudežno ozdravela, in prebivalci Boke Kotorske so v zahvalo na tem mestu desetletja odlagali kamenje.

Štiri stoletja beneške prevlade so mestu tisoč kilometrov proč od matice prinesle značilno beneško arhitekturo, ki je prispevala k temu, da je Kotor postal del Unescove svetovne kulturne dediščine. Benečani so Kotor spremenili v mogočno trdnjavsko mesto. Če to slučajno ne bi bilo dovolj, so nad mestom zgradili še orjaško mestno utrdbo, ki z višine obvladuje precejšni del zaliva. Turki so mesto oblegali v letih 1538 in 1657, a jim ga ni uspelo osvojiti. Kotor je bil trn v peti njihovi vladavini na Balkanu in so zato ob vhodu v Boko Kotorsko zgradili svoje mesto, trdnjavo Hercegnovi in z njim poskušali blokirati Benečane v mestu. Neuspešno. Leta 1797 je Napoleon ukinil Beneško republiko in v okviru blokade britanske trgovske in vojaške mornarice Kotor priključil Ilirskim provincam. Dunajski kongres je po koncu napoleonskih vojn Kotor vrnil Avstriji in v okviru Avstro-Ogrske je mesto ostalo do konca prve svetovne vojne. Iz italijanskega imena Cattaro je Kotor tega leta dobil slovansko ime in ga ohranil do današnjega dne. Ostala pa je kulturna zapuščina enega najbolje ohranjenih srednjeveških mest na Jadranu. Poseben čar mu dajejo beneška obrambna dela iz 16. in 17. stoletja; Kotor je namreč mesto trdnjava. Ni le obzidano mesto, v obliki orjaškega trikotnika se nad mesto visoko v pobočje pne obzidje, ki na vrhu griča preraste v orjaško trdnjavo San Giovanni, ki se danes po slovansko imenuje Sveti Ivan.

Vojna in pomorstvo sta ustvarjala mesto.
Vojna in pomorstvo sta ustvarjala mesto.

Dva čudovita otočka

V starem mestu lahko pohajkujemo po s kamni tlakovanih ulicah med starodavnimi hišami, ki nas pripeljejo do manjših trgov in dveh srednjeveških cerkva. Katoliška cerkev svetega Trifuna je bila zgrajena v 12. stoletju, pravoslavna cerkev svetega Nikolaja je nekoliko mlajša. Obe skupaj dajeta poseben pečat mestu, kjer sta se od nekdaj mešala zahodno in vzhodno krščanstvo.

Ob obisku Kotorja je treba pogledati tudi še naokoli. Lovčen in Cetinje sta prek številnih klancev po cesti oddaljena le nekaj deset kilometrov. Precej bližje, v zalivu, najdemo še dva otočka, mimo katerih preprosto ne smemo. Sveti Jurij je majhna kamnita čer, kjer se sredi cipres skriva benediktanski samostan iz 12. stoletja. Samostan je bil med stoletji večkrat porušen in izropan, leta 1914 so ga obnovili v današnji podobi. Čisto drugačna je zgodba le nekaj deset metrov oddaljenega otočka Gospa od Škrpjela. V 17. stoletju je bila na tem mestu manjša plitvina. Potem sta brata, ki sta tam našla Marijino sliko, čudežno ozdravela, in prebivalci Boke Kotorske so v zahvalo na tem mestu desetletja odlagali kamenje in umetno ustvarili 3030 kvadratnih metrov velik umetni otoček, na katerem so v nadaljevanju postavili prelepo renesančno cerkvico.

Boka Kotorska, prelepi številni kraji v tem nenavadnem zalivu, nam preprosto vzamejo sapo. Slikoviti zaliv nas popelje stoletja nazaj v zgodovino in navduši skrit pod mogočnimi črnogorskimi gorami, ki nad zalivom dobesedno kipe v višino.

Beneški lev je vseprisoten.
Beneški lev je vseprisoten.
Po mestu vrvijo turisti.
Po mestu vrvijo turisti.

Več iz teme

zgodovinaČrna goraReportažaturizempotovanja
ZADNJE NOVICE
19:19
Novice  |  Slovenija
SREČEN KONEC

Policijski pes v Kranju rešil življenje: v mrzli vodi so našli poškodovanega in podhlajenega moškega

Na rečnem bregu je začel opozarjati na prisotnost osebe, kar je policiste usmerilo k natančnemu pregledu območja.
Kaja Grozina2. 5. 2026 | 19:19
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
KOTOR

Slikovito mesto ob koncu nenavadnega zaliva

Popelje nas stoletja nazaj v zgodovino in navduši skrit pod mogočnimi gorami. V obliki orjaškega trikotnika se nad mesto visoko v pobočje pne obzidje, ki na vrhu griča preraste v orjaško trdnjavo.
2. 5. 2026 | 19:00
18:44
Novice  |  Kronika  |  Doma
NELJUBI DOGODEK

Drama na Malem vrhu: modras zasadil strupnika v planinko

Zgodilo se je danes v popoldanskem času. V Sloveniji so lani poleti po več desetletjih prvič obravnavali ugriz modrasa s smrtnim izidom.
2. 5. 2026 | 18:44
18:00
Lifestyle  |  Astro
ASTROLOGIJA

Zvezdni odsev: jutrišnje energije bodo primerne, da jih izkoristite za te tri stvari

Luna v strelcu: od introspekcije do širših obzorij.
2. 5. 2026 | 18:00
17:46
Novice  |  Svet
VSI LETI ODPOVEDANI

Zgodilo se je najslabše: nizkocenovna letalska družba nehala delovati, razočaranje je veliko

Spirit se je ravno izkopal iz drugega stečajnega postopka v zadnjih letih, nato jih je udaril skok cen goriva.
2. 5. 2026 | 17:46
17:10
Novice  |  Kronika  |  Doma
HUDA NESREČA

Moškega zaradi eksplozije odpeljali s helikopterjem v UKC Ljubljana

Policijska uprava je bila o dogodku obveščena zjutraj. O njem sta bili obveščeni tudi preiskovalna sodnica Okrožnega sodišča in okrožna državna tožilka.
2. 5. 2026 | 17:10

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA IZLET

Med Dravo in peskom: aktiven oddih v zelenem srcu severa – Podravina in Prigorje

Obstajajo kraji, katerih obiska ni treba posebej načrtovati – dovolj je, da se odpravite in prepustite ritmu prostora.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 16:25
Promo
Novice  |  Slovenija
EVROPSKI TRG DELA

Ne boste verjeli, koliko več lahko zaslužijo Slovenci v tujini

Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:29
Promo
Novice  |  Slovenija
OKOLJE

Prihaja sprememba, ki bo vplivala na vsak dom in vsak kraj

Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
Promo Slovenske novice24. 4. 2026 | 14:13
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ZDRAVLJENJE

Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 13:19
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Brez papirjev in čakanja: novost, ki se prilagodi vašemu urniku

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
V HLADILNIKU

Ste prepričani, da pravilno shranjujete živila? Večina jih ne

S pravilnim shranjevanjem živil lahko znatno podaljšate njihovo svežino, poskrbite za varno uživanje in neposredno zmanjšate količino odpadne hrane.
Promo Slovenske novice28. 4. 2026 | 11:22
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki