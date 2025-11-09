Slovenci in Slovenke na Caminu: Žuljev ni, rit pa malce boli

Slovenci radi hodimo. Sila priljubljene so romarske poti, doma in na tujem. Zagotovo vodi Jakobova pot. »Bil je eden od prvih apostolov, ki je umrl mučeniške smrti,« smo slišali v Mirni Peči, kjer je domače Kulturno društvo Četrtkova brenčanja zbralo domačine, da so prisluhnili štirim parom, domačinom, ki so se odpravili na to pot. Kakih pol milijona se jih vsako leto registrira, nekaj pa je tudi takih, ki se ne.

S kolesom

Prva sta nas na pot povabila izkušena popotnika Jožica in Rafko Cerovšek, ki sta se na Camino Le Puy odpravila z električnim kolesom. Camino Le Puy, imenovan tudi Via Podiensis, je ena najlepših in najstarejših francoskih Jakobovih poti (Chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle), ena od štirih glavnih francoskih, ki vodijo v Santiago de Compostela in hkrati ena najbolj slikovitih romarskih tras v Evropi. »Školjka ima več reber, ki se stekajo v eno središče – tako kot številne poti iz vse Evrope vodijo k enemu cilju: Santiagu de Composteli,« je zbranim povedala Jožica in razkrila, kako je školjka postala tudi uradni simbol evropskih Jakobovih poti, ki jo danes vidimo na rumeno-modrih tablah in markacijah po celini.

Zbrani v polni dvorani v Mirni Peči FOTO: Drago Perko

Jožica in Rafko sta aktivna upokojenca. Rada kolesarita, Jožica pa je povedala, da je nekaj Camino poti tudi prehodila. »Če primerjam hojo in kolo, bi rekla, da žuljev ni, rit pa malce boli,« je slikovito povedala. Dva tedna sta bila na poti, med 100 in 140 kilometri na dan sta naredila. V mestu Le Puy-en-Velay, ki je eno najpomembnejših izhodišč Jakobove poti (Via Podiensis), sta obiskala stolnico Notre Dame, eno najlepših romarskih središč v Evropi, verniki jo častijo tudi zaradi kipa Črne Marije. Pot ju je peljala mimo čudovitih polj sončnic, kmetij in vinogradov. »Prišla sva do točke, ko nama je zmanjkalo elektrike v bateriji. Šla sva v klanec, kaj zdaj? Zagledala sva osamljeno kmetijo in jih prosila, ali smeva priključiti kolesa na elektriko. Potem sva počakala uro ali dve, potlej pa si tam ogledala kapelo na bližnjem hribu. Ko se je baterija napolnila, sva nadaljevala pot,« se je Rafko ozrl na pot, na kateri sta obiskala prijatelje, navdušila ju je tudi kulinarika.

To je ena od Caminovih poti. FOTO: Drago Perko

Molili očenaš

»Ta Camino z Zalo je bil zame nekaj najlepšega,« pa je dejala Jožica Hajdarovič, ki je na Camino Portugues povabila svojo nečakinjo Zalo Zupan. Med potjo, začeli sta jo v Portu, so se na Portugalskem, v njuni neposredni bližini, razširili požari. Jožica je vztrajala, da se del poti peljeta z avtobusom, Zala pa o tem ni hotela niti slišati. A zmagal je glas razuma in na avtobusu sta se varno izognili dimu in ostalim nevarnostim in nevšečnostim, ki bi jih lahko prinesel uničujoč požar. »Po desetkrat na dan so naju vprašali, ali sva mama in hči,« smeje se dodaja Zala.

Jožico in Zalo so venomer spraševali, ali sta mati in hči. Pa sta teta in nečakinja. FOTO: osebni arhiv J. H.

Cilj sta dosegli v turobnem deževnem vremenu, kar pa ni zmanjšalo navdušenja, sploh pri mlajši romarki, ki je slast tovrstne zmage doživljala prvič. Čeprav se je njuno potovanje začelo nesrečno (Jožica se je namreč spotaknila in grdo padla), se je nadaljevalo v odličnem vzdušju, v soncu in dežju, s smehom in ogromno dobre volje. »V spominu nama je ostala maša za pohodnike, duhovnik je molil v španščini in angleščini, tudi pridigal je. Na koncu smo se zbrali okoli oltarja in vsak v svojem jeziku je molil očenaš,« je svojo izkušnjo doživeto opisala Zala. Ob branju njunih dnevniških zapiskov se je orosilo marsikatero oko. Tudi moških obiskovalcev.

DOTO: Društvo prijateljev poti Svetega Jakoba

Skok v morje

Nevenka Pust in Marta Rezelj sta se lani s še dvema prijateljicama odpravili na Camino Brač. Za Nevenko to ni bil prvi Camino, Marta pa se je na to pot podala prvič. Posebnost njihove poti so bila prenočišča. Vsako popoldne, po končani trasi, je ponje prišel mož ene izmed udeleženk in jih odpeljal v apartma, kjer jih je čakala okusna večerja. In vsako jutro jih je po obilnem zajtrku odpeljal nazaj. Bravo, kako prijazno spremstvo. Prav vsak dan so romarke po opravljenem izzivu zaplavale v morju. Prav morje je zaslužno, da z žulji, oteklinami in bolečinami v mišicah niso imele težav.

Nevenka Pust in Marta Rezelj sta bili lani s še dvema prijateljicama na Caminu na Braču. FOTO: osebni arhiv N. P.

Obletnica na poti

Staša Hočevar Zajc in Jože Zajc sta bila trdno prepričana, da se bosta na njun prvi Camino odpravila šele, ko bosta upokojena. A življenje je imelo drugačne načrte in tako je Jože za rojstni dan prejel letalski vozovnici. Naključje je hotelo, da za Portugalsko. »Ko sva ugotovila, da gre na pot lahko že prej, ne pa da čakava penzijo, sva spakirala in se odločila za malčka med temi španskimi Camini,« je povedala Staša. Pripravila sta nahrbtnike in se podala na Camino Ingles, 13 dni je trajalo. »Jože obožuje ribarnice, zato sva se na startu v mestu Ferrol uro zadržala v ribarnici, potem pa poiskala sprejemno pisarno, kjer je uradni začetek Camina. Dobila sva prvi žig in vse informacije,« Staša opiše začetek poti ob Atlantiku. Na poti sta praznovala tudi obletnico poroke.

Staša in Jože nista čakala penzije, ampak sta prej odšla na pot. FOTO: Drago Perko