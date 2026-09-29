Slovenci jo spremljajo po svetu

Nekdanja osnovnošolska učiteljica Ksenija Filipič, ki jo ljubitelji elektronske glasbe poznajo pod umetniškim imenom De Xenia, po letih nastopov na domačih in tujih odrih odpira novo poglavje svoje kariere. V ospredje postavlja avtorsko glasbo, nov glasbeni koncept NEOX in projekte, s katerimi želi še močneje prodreti na mednarodni trg. Odločitev, da zapusti učiteljski poklic in se povsem posveti glasbi, je bila zanjo velika življenjska prelomnica. Rojena Prlekinja je korak za korakom gradila mednarodno kariero in se iz slovenskih klubov prebila do nekaterih najbolj prepoznavnih prizorišč elektronske glasbe.

Ne želim biti zgolj izvajalka, ampak avtorica in producentka s svojo prepoznavno glasbeno identiteto.

Pomembna prelomnica na njeni poti je bil nastop na festivalu Ultra Europe leta 2024, kjer je nastopila kot prva slovenska didžejka. Leto pozneje je sledil še festival Ultra Miami, kjer je bila edina slovenska predstavnica. »Vse dosedanje izkušnje mi danes pomenijo izjemen kapital. Nastopi na tujih odrih so me kot izvajalko in didžejko močno utrdili ter mi dali dragocene izkušnje,« pravi. V zadnjih letih jo je glasba popeljala od Bangkoka, Poljske do Španije, Italije, Hrvaške in Saint-Tropeza, nastopila pa je tudi v londonskem klubu Ministry of Sound. Oder je delila z mednarodno uveljavljenimi imeni, med njimi dvojcem NERVO, nastopila ob Gabryju Ponteju ter sodelovala oziroma nastopala ob izvajalcih, kot sta Fedde Le Grand in Mike Williams. Leta 2024 se je na svetovni lestvici DJaneTop uvrstila na 24. mesto.

Iz učilnice jo je pot odpeljala do velikih svetovnih odrov. FOTO: OSEBNI ARHIV

Posveča se avtorski glasbi

Čeprav veliko nastopa v tujini, ji veliko pomeni tudi podpora slovenskega občinstva. Nekateri oboževalci jo spremljajo celo na nastope zunaj Slovenije. Na Kronplatzu v Italiji so med občinstvom, kot pravi, prevladovali prav Slovenci. »Nepopisni so občutki, ko me najbolj zvesti oboževalci spremljajo tudi v tujino. Vsakomur posebej sem iz srca hvaležna.« Zdaj želi izkušnje z velikih odrov prenesti predvsem v lastno produkcijo. Trenutno predstavlja singel TicToc Funny Money, ki je po njenih besedah dober odziv dosegel v Aziji in Braziliji, prinesel pa ji je tudi ponudbo za založniško sodelovanje z azijskim trgom. Ob tem je predstavila še koncept NEOX – New Era Of Xperience, v katerem povezuje tehno, melodiko in sodoben festivalski zvok.

V tujini jo spremljajo tudi slovenski oboževalci. FOTO: OSEBNI ARHIV

»Ne želim biti zgolj izvajalka, ampak tudi avtorica in producentka s svojo prepoznavno glasbeno identiteto,« poudarja De Xenia. Njeni avtorski projekti se že vrtijo na tujih radijskih postajah in digitalnih platformah, na YouTubu pa dosegajo več sto tisoč ogledov. V kratkem napoveduje naslednji singel TonTon140. Ta bo, kot pravi, trši, še bolj energičen in izraziteje usmerjen v sodobno tehno in klubsko sceno. Po letih, v katerih je gradila ime predvsem za mešalno mizo, tako vse bolj stopa tudi v vlogo avtorice in producentke.