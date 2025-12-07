  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DIALOG

Slovenec gradi most med Kitajsko in Evropo

Škof Anton Jamnik že več kot desetletje v Aziji predava o evropskih vrednotah, etiki in dialogu med kulturami. Na tisti konec sveta ga je, pravi, pripeljala Božja previdnost.
Našemu škofu so študentje na Kitajskem pozorno prisluhnili. FOTO: Osebni arhiv

Našemu škofu so študentje na Kitajskem pozorno prisluhnili. FOTO: Osebni arhiv

V Vietnamu je bil konec novembra. FOTO: Osebni arhiv

V Vietnamu je bil konec novembra. FOTO: Osebni arhiv

Bogoslovno semenišče sv. Jožefa v Sajgonu FOTO: Osebni arhiv

Bogoslovno semenišče sv. Jožefa v Sajgonu FOTO: Osebni arhiv

Na Kitajskem so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni arhiv

Na Kitajskem so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni arhiv

Našemu škofu so študentje na Kitajskem pozorno prisluhnili. FOTO: Osebni arhiv
V Vietnamu je bil konec novembra. FOTO: Osebni arhiv
Bogoslovno semenišče sv. Jožefa v Sajgonu FOTO: Osebni arhiv
Na Kitajskem so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni arhiv
Drago Perko
 7. 12. 2025 | 11:00
6:16
A+A-

Kitajska in Evropa že lep čas iščeta skupni jezik, skupno pot druga ob drugi. Tudi na ali skozi polje dialoga, etike. Tu pomembno vlogo opravlja ljubljanski pomožni škof, 64-letni Anton Jamnik, doktor filozofije ter predavatelj na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer se ukvarja predvsem z etiko in sodobnimi družbenimi vprašanji.

Anton Jamnik, tudi član Evropske akademije znanosti in umetnosti ter predsednik Komisije za etiko pri COMECE, združenju škofovskih konferenc Evropske unije, v Azijo odhaja že več kot desetletje, prvič je tam predaval leta 2011. Na ta konec sveta, tako sam pove, ga je pripeljala Božja previdnost. Predvsem po zaslugi patra Vladimirja Kosa, jezuita in pesnika ter profesorja, ki je deloval na Japonskem. Leta 2010 ga je Kos povabil na vzhodnoazijsko konferenco, ki jo je organizirala jezuitska univerza Sophia v Tokiu, Jamnik je predstavil evropsko dogajanje. »Najprej sem predaval v Pekingu na Inštitutu Mattea Riccija (vodi ga Stefan Rothlin), potem pa še kot predsednik komisije za etiko na državni univerzi, tema pa Evropska unija, vrednote Evropske unije v dialogu s konfucionizmom.«

Poudaril sem, da Evropejci želimo sodelovati z drugimi državami po svetu, predvsem ko gre za temeljne vrednote, ko gre za spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, skupnost in solidarnosti.

Znanstveni članek

Škof Jamnik je v preteklosti že pisal o odnosu Evrope in Kitajske v članku z naslovom Human Dignity, The Common Good, And Solidarity: A Catholic Agenda For Dialogue With China (Človeško dostojanstvo, skupno dobro in solidarnost: katoliška agenda za dialog s Kitajsko; op.a.) je bil objavljen v reviji The Macau Ricci Institute Journal. V članku postavi katoliško socialno etiko kot okvir za dialog s Kitajsko v času, ko Zahod zaznamujeta pretirani individualizem in etični relativizem. Avtor pokaže, kako je sodobno pojmovanje svobode, ki človeka razume predvsem kot izoliranega posameznika, pripeljalo do osamljenosti, razbitih skupnosti in podrejanja človeka logiki trga. Kot odgovor ponudi temeljna načela, ki jih delijo različne religije – človeško dostojanstvo, skupno dobro, prednost ubogih, subsidiarnost in solidarnost – in jih neposredno prenese v področje gospodarske in poslovne etike. Na tej osnovi vabi k dialogu s kitajsko moralno filozofijo in išče skupni jezik za etično obnovo ekonomije.

V Vietnamu je bil konec novembra. FOTO: Osebni arhiv
V Vietnamu je bil konec novembra. FOTO: Osebni arhiv

Jamnik v svojem delu poudari, da vse velike religije delijo določene etične aksiome (npr. zlato pravilo, poudarek na skupnosti, odgovornost do ubogih). Iz teh skupnih točk oblikuje »globalno etiko«, ki je lahko osnova za dialog med katoliško tradicijo in kitajsko moralno filozofijo – posebej na področju novega gospodarskega modela, ki naj preseže »neusmiljeni« ekonomizem in vrne etiko v središče javnega življenja. Tudi o vsem tem je predaval v Aziji. »Predvsem sem želel opozoriti na to, kako je v modernem globalnem svetu nujen dialog. Evropa ima svoje temelje, ima svoje vrednote, ima tri temelje: grško filozofijo, rimsko pravo, krščansko razodetje. Kitajska ima pa konfucionizem, ki je bolj filozofija, manj religija, tam je taoizem bolj religija v ožjem pomenu besede. Med Evropo in Kitajsko lahko najdemo precej skupnih točk: ena zelo pomembnih je prav poudarek na skupnosti. Evropska unija je nastala prav na osnovi tega predloga, te ideje skupnosti narodov, evropskih narodov, ki so se povezali med seboj po težki izkušnji druge svetovne vojne,« se ozre na predavanje na državni univerzi.

Pravi čudež je, da iz krvi mučencev rastejo novi duhovni poklici. Ni človeške razlage.

Reakcija Evrope

»Študente je najbolj zanimalo, kaj bo naredila Evropa: ali se bo zaprla pred Kitajsko ali ne. Tudi zaradi tega, kar se dogaja v odnosu med ZDA in Kitajsko. Odnosi so bolj ali manj napeti. Tako sem podaril, da Evropa vendarle ima neko svojo tradicijo, neko svojo kulturo, družbeni socialni nauk. Poudaril sem, da Evropejci želimo sodelovati z drugimi državami po svetu, predvsem ko gre za temeljne vrednote, ko gre za spoštovanje človeka, njegovega dostojanstva, skupnost in solidarnosti – to je bilo za študente zelo zanimivo in tukaj smo našli neki skupni jezik, točko, na katero smo naslonili naše pogovore,« nadaljuje Jamnik.

Bogoslovno semenišče sv. Jožefa v Sajgonu FOTO: Osebni arhiv
Bogoslovno semenišče sv. Jožefa v Sajgonu FOTO: Osebni arhiv

»Kitajska ima svojo zgodovino, svoj ponos, marsikaj utemeljuje na drugačen način kot mi. To, kar spoznavam že, odkar hodim na Kitajsko, je ključnega pomena, da mi spoštujemo njihovo kulturo, tradicijo, vero, družbo in da ne vnašamo nekega svojega modela v njihov model. Oni imajo častitljivo večtisočletno zgodovino in ne želijo, da bi jih nekdo zdaj skušal spreobrniti, da jih naredi takšne, kot smo mi Evropejci, ali Bog ne daj, da bi jih na področju vere kaj spreobračal,« pove o sodelovanju in razumevanju Kitajske, kjer iz leta v leto raste število kristjanov, krščanska skupnost je mlada, verska svoboda pa še dokaj šibko uveljavljena.

Na Kitajskem so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni arhiv
Na Kitajskem so ga lepo sprejeli. FOTO: Osebni arhiv

V Vietnamu

Ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik je v ponedeljek, 24. novembra, na praznik vietnamskih mučencev, prispel v Vietnam, v Sajgon, kamor je odpotoval na povabilo profesorjev v Bogoslovnem semenišču sv. Jožefa, ki šteje več kot 350 bogoslovcev. Zbranim je predaval na temo filozofije religije in sodobne etike. »Pravi čudež je, da iz krvi mučencev rastejo novi duhovni poklici. Ni človeške razlage. To je samo eno bogoslovje, imajo jih več po celi državi. Zato ni čudno, da odhajajo vietnamski bogoslovci po svetu: tudi v Evropo. Tu je v preteklosti deloval tudi slovenski misijonar Anton Majcen, ponosni so nanj,« je strnil škof vtise iz Vietnama. »Rektor bogoslovja je ponudil, da so pripravljeni tudi v Slovenijo poslati kakega duhovnika. Vietnamski bogoslovci in duhovniki so že v Avstriji, Nemčiji in Angliji,« je še dejal škof Jamnik.

Več iz teme

veraKitajskaRimskokatoliška cerkevškof Anton Jamnik
ZADNJE NOVICE
12:29
Novice  |  Svet
HEATROW

Resen incident na evropskem letališču: reševalci več ljudi prepeljali v bolnišnico (VIDEO)

Skupina moških domnevno s solzivcem poškropila več ljudi.
7. 12. 2025 | 12:29
11:55
Bulvar  |  Tuji trači
TIHA SLOVESNOST

Kim Cattrall pri 69 letih še četrtič poročena

Njen novi mož je 54-letni Russell Thomas.
7. 12. 2025 | 11:55
11:45
Novice  |  Slovenija
SLOVELY

Slovenija skozi pero zamejke Sare in objektiv Italijana Carla je res čudovita (FOTO)

Sara Terpin in Carlo Ghio sta ena večjih ambasadorjev Slovenije v Italiji. Lepote narave, kulinariko in osebne zgodbe strneta v privlačno turistično zgodbo.
Mitja Felc7. 12. 2025 | 11:45
11:40
Novice  |  Kronika  |  Doma
GROZA ZGODAJ ZJUTRAJ

Kamera ujela poskus ropa družine v Podutiku, »izmeček« udaril ob 4. uri zjutraj (VIDEO)

Kamere nečedno dejanje posnele, če imate informacije o dogodku ali storilcu, javite to policiji.
7. 12. 2025 | 11:40
11:28
Novice  |  Kronika  |  Doma
PREPOVEDANE DROGE

Od kokaina do heroina, a to ni bilo vse ... Ljubljanski policisti udarili po dilerjih, vse to so našli (FOTO)

Minuli teden so preiskali tri primere kaznivih dejanj v povezavi s prepovedano drogo.
7. 12. 2025 | 11:28
11:12
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
POSKUS LIKVIDACIJE

Napadalec zgrešil in prerešetal navijača v znani restavraciji: razkrito, kdo bi moral biti prava tarča

Nekdanji vodja Partizanove navijaške skupine prvič pridržan pri komaj 12 letih.
7. 12. 2025 | 11:12

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Stil
Moška nega

Brivnik, ki opravi britje namesto vas

Čeprav gre »le« za prve dlačice na obrazu, je prvo britje za fante zelo pomembno.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:56
Promo
Novice  |  Slovenija
Pošta Slovenije

Slovensko podjetje, ki je (tudi v tujini) prejelo številne nagrade za inovativnost, trajnost in kakovost

Pošta Slovenije je leta 2025 prejela številna priznanja, ki potrjujejo njen status enega vodilnih in najbolj naprednih poštno-logističnih podjetij v Evropi.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 09:34
Promo
Lifestyle  |  Stil
Prazniki

Ideje za praznične gurmanske večere

Prihajajo prazniki! Veseli december je pred vrati in z njim čas, ko se naše mize bogato obložijo z dobrotami.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:22
Promo
Novice  |  Slovenija
Kulinarika

Ustvarjalna kuharska delavnica: praznični prigrizki, s katerimi boste očarali goste

Še zadnja delavnica letos. Vabljeni na gurmansko ustvarjanje ob kozarčku penine.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:53
Promo
Novice  |  Slovenija
TEHNOLOGIJA

Ali ste med tistimi, ki bodo ostali brez službe

Direktor regije Adriatik pri Microsoftu o prebojih generativne umetne inteligence, digitalni preobrazbi in viziji tehnološkega razvoja v prihodnjem desetletju.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 12:50
Promo
Novice  |  Slovenija
»Življenje je pot, zdravje je cilj!«

Ena največjih globalnih groženj zdravju

Hiter porast kroničnih nenalezljivih bolezni je ena največjih globalnih groženj zdravju našega časa.
1. 12. 2025 | 12:15
Promo
Novice  |  Slovenija
INVESTIRANJE

»Strah me je, da vse izgubim«

Investiranje je ključen del upravljanja osebnih financ, a se mu mnogi še vedno izogibajo.
3. 12. 2025 | 09:49
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Pravila igre v gradnji se spreminjajo. Kje je Slovenija?

Dvakrat več energije za prehod na ogljično nevtralno proizvodnjo.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 11:11
Promo
Novice  |  Slovenija
Smučanje

Odkrijte Obertauern: zimskošportno središče v Avstriji z največ snega

Če je pri zimskem športu kaj dragocenega, potem je to sneg. In če je v Avstriji kraj, v katerem je snega vedno v izobilju, je to Obertauern.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 10:33
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
Pošta

Bolj udobno ne gre: rešitev, ki popolnoma nadomesti obisk pošte

Pošta Slovenija ima nadvse priročno, preprosto in koristno rešitev, ki olajša in pohitri prejemanje in pošiljanje pošiljk.
Promo Slovenske novice26. 11. 2025 | 09:39
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAVOD AKTIVNA STAROST

Resnične zgodbe, ki pretresejo: »Nihče se ne spomni na moj rojstni dan«

Majhna dejanja lahko odprejo prostor, kjer spet zažarita toplina in človečnost.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 12:44
Promo
Novice  |  Slovenija
TRAJNOSTNI RAZVOJ

Sejemo sončno prihodnost: kampanja Slovenskih železnic, ki je prepričala Evropo

V Utrechtu je Slovenija dobila nov razlog za ponos. Slovenske železnice so tam kot prejemnik nagrade RTA 2025 stopile na oder kot zgled trajnostnega podjetja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 13:48
Promo
Novice  |  Slovenija
Finance

Hitri kredit: temeljni kamen za vaš naslednji projekt

Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 08:52
Promo
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE URE

Pametni dodatek, ki popestri vsak stil

Do 31. decembra si zagotovite vrhunske pametne ure Huawei Watch GT 6 s posebnim popustom 30 evrov. To je odlična priložnost, da si priskrbite tehnologijo, ki združuje eleganten dizajn, napredno funkcionalnost in skrb za zdravje. Obenem imejte v mislih, da so pametne ure podjetja Huawei nadvse zaželeno darilo za najdražje.
12. 11. 2025 | 10:24
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
DARILO

To pa je čisto nora in drugačna ideja za leto 2026

Napredne implantološke tehnike, 3D diagnostika in edinstveni protokol DENTAL SPA tvorijo izkušnjo zdravljenja, kakršne večina pacientov ne pozna.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 14:39
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
Smučanje

Pomembno obvestilo z vse, ki boste ta vikend smučali

Smučarska sezona je tu! Kako čim bolj varno uživati na belih strminah in predvsem, kaj morate vedeti o poškodbah, ki vas lahko doletijo?
Promo Slovenske novice28. 11. 2025 | 12:49
Promo
Novice  |  Slovenija
Varčevanje

Znate pravilno vlagati svoj denar?

V času naraščajočih življenjskih stroškov se zdi finančna svoboda za marsikoga oddaljen ideal.
Promo Slovenske novice24. 11. 2025 | 10:07
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
BOLEČINA

Kaj je skakalno koleno? Kako poteka rehabilitacija?

Ko vsak skok zaboli – kako prepoznati skakalno koleno in zakaj je pravočasna fizioterapija ključna za okrevanje.
Promo Slovenske novice2. 12. 2025 | 08:45
Promo
Lifestyle  |  Stil
PRAZNIČNI RECEPTI

Trije triki za popolno praznično pecivo – z njimi uspe vsakič!

Praznični čas v naše domove prinese toplino, domačnost in tisto posebno veselje, ki se prebudi, ko začnemo ustvarjati v kuhinji.
Promo Slovenske novice4. 12. 2025 | 10:52
Promo
Razno
POKOJNINE

Modra decembrska poteza za več prihranka

Vsako leto nas pred črnim petkom premami nakupovalna mrzlica, ki nas pogosto vodi v nakupe, ki jih sploh nismo načrtovali.
4. 12. 2025 | 08:03
Promo
Lifestyle  |  Stil
Praznična pojedina

Praznične sladice, ki jih morate pokusiti

Sladice naravnost navdušujejo z izbrano kakovostjo, inovativnimi okusi in brezhibno podobo.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 15:30
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
IZVOZNIKI

Kar 23 milijard razlogov za zaupanje: tuji kapital dosegel zgodovinski vrh

Slovenija že vrsto let ohranja ugled zaupanja vrednega in stabilnega evropskega poslovnega okolja, ki privablja premišljene, strateško usmerjene investitorje.
30. 11. 2025 | 07:00
Promo
Novice  |  Slovenija
WOLT

V državni proračun prispevali 28,9 milijona evrov davka

V podkastu medijske hiše Delo je gostoval Clemens Brugger, generalni direktor Wolta v Sloveniji. Z voditeljico Petro Kovič sta razpravljala o tem, kako je aplikacija za naročanje hrane prej kot v desetletju prerasla v nevidno infrastrukturo lokalne trgovine in kaj to pomeni za slovenska mesta, mala podjetja, dostavne partnerje in potrošnike.
3. 12. 2025 | 12:23
Promo
Novice  |  Slovenija
Delo

Kaj danes mladi pričakujejo od delodajalcev? Kako se podjetja temu prilagajajo?

Pogled v prakse, ki pomagajo oblikovati motivirano in zadovoljno ekipo.
Promo Slovenske novice5. 12. 2025 | 09:32
Promo
Lifestyle  |  Praznično
PRAZNIČNI NAKUPI

Je to najbolj fotogenična točka v mestu?

Decembrski utrip v Celju letos je močnejši kot kdaj prej. Srce prazničnega dogajanja je Citycenter Celje, kjer domujejo najlepše lučke, največji jelenček v Sloveniji in praznična energija, ki obiskovalce vsako leto znova očara. To je prostor, kjer se nakupovanje, dobrota in čarobnost srečajo pod eno streho.
22. 11. 2025 | 09:38
PromoPhoto
Novice  |  Svet
DOBER ZGLED

Vsi se zgledujejo po naši sosedi. Po čem so tako uspešni?

Regija tik ob naši meji dokazuje, da je zeleni prehod lahko jedro gospodarske rasti in inovacij.
Promo Slovenske novice1. 12. 2025 | 13:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NAPREDNA REŠITEV

To je ena večjih fobij tudi pri odraslih

Ko strah popusti, se odpre pot do novega nasmeha. V kliniki Ortoimplant DENTAL SPA poskrbijo, da vas nikoli več ne bo strah zobnih posegov.
Promo Slovenske novice3. 12. 2025 | 09:17
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki