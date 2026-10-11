Slovenija je bila eno samo lovišče

LOVSTVO

Večina slovenskih lovskih družin je nastala po drugi svetovni vojni, organizirano lovstvo pa je obstajalo že prej, slovenski lovci so se namreč povezovali že ob koncu 19. stoletja.

V Sloveniji je 411 lovskih družin (LD) – upravljavk lovišč in še sedem takih, ki lovišč ne upravljajo. Za najmlajšo med njimi štejemo LD Paljevo, ki je bila ustanovljena leta 2016. Tega leta je dobila koncesijo za upravljanje lovišča Anhovo, potem ko je bila prejšnji LD Anhovo odvzeta koncesija. Skoraj 140 let prej je bila ustanovljena najstarejša lovska organizacija v Sloveniji, Lovska družina Vrhnika, katere začetki segajo v leto 1878, ko je bilo ustanovljeno tudi predhodno Lovsko društvo Vrhnika. »Glede letnic ustanovitve lovskih družin prihaja sicer do različnih razlag – nekatere letnice ...