Sloveniji je odprl vrata v vesolje zvoka

V okviru Ljubljana Festivala bo 28. junija ob 21. uri v poletnem gledališču Križank nastopil Miha Kralj, pionir slovenske elektronske glasbe, ki letos zaznamuje 60 let ustvarjanja. Njegov prepoznavni, futuristično obarvani izraz je z albumom Andromeda (1980) – prvim elektronskim albumom v nekdanji Jugoslaviji – odprl novo poglavje domače glasbene zgodovine in dosegel mednarodni uspeh. Ob jubileju se vrača na oder z razširjeno zasedbo in avdiovizualnim koncertom, ki bo njegov značilni elektronski zvok prepletel z novimi zvočnimi dimenzijami.

Če se danes ozrete na svoje začetke – na čas, ko elektronska glasba pri nas še ni imela pravega prostora –, kako ste takrat doživljali to pionirsko pozicijo?

Bil sem moteč faktor za glasbenike kakor tudi za glasbene urednike, ki so se držali starih, utečenih klišejev – čim kasneje kaj novega ali kaj spremeniti, naj to prej preveri kdo drug … žalostno, toda zame spodbudno.

Elektronska glasba je danes vseprisotna in tehnično dostopna. Kako gledate na njen razvoj in kako se v tem razširjenem prostoru umešča vaše ustvarjanje?

Ko sem začel, z nakupi sintetizatorjev v letih okoli 1978, je bila to prava kamena doba v primerjavi z današnjimi možnostmi in komoditetami, ki jih ponujajo razvoj, znanje inženirjev, računalniki in danes še umetna inteligenca. Treba se je poglobiti in eksperimentirati ter orodja uporabljati, ne pa se jim prepustiti, da vas vodijo in zapeljejo v mrtvo glasbo brez duše. Če vsaj veste, kaj želite ustvariti, je vse lažje – ne pa da iščete, kar so nekateri že našli. To je izguba časa in pogosto tudi zastarela ideja. Moje izkušnje v različnih zvrsteh, od popa do scenske, gledališke in elektronske glasbe, so skozi leta prinesle znanje, ki je nujno za ustvarjanje. Ne delam glasbe, ki bi bila všečna vsem, komponiram pa glasbo z lepimi melodijami, ne pretežkimi harmonijami in z mojim edinstvenim, vesoljsko futurističnim zvokom. Nikoli nisem delal po naročilu – prepustili so mi, da ustvarim, kar čutim.

Pri instrumentalni glasbi ima vsak svoje potovanje, svoje doživljanje, kar pri glasbi z besedili ni mogoče.

Na koncertu v Križankah boste svoj opus predstavili v razširjeni zasedbi, ki vključuje tudi akustične elemente. Kaj vam ta zvočna širina omogoča, česar prej niste mogli izraziti?

Ko se združi elektronika z ljudmi – pevci ter akustičnimi in klasičnimi inštrumenti –, nastanejo nove dimenzije zvoka. Frekvence postanejo zanimive, drugačne od že slišanih. Tudi najbolj skeptični kritiki včasih spremenijo svoje mnenje. Pojavi se poseben impulz, ki vas osvoji in popelje na potovanje … Pri instrumentalni glasbi ima vsak svoje potovanje, svoje doživljanje, česar pri glasbi z besedili ni mogoče. Tam besedilo določi smer in včasih to ni najbolj prava pot.

Skladba Andromeda je za mnoge neločljivo povezana tudi s kolektivnim spominom. Kakšno izkušnjo želite z njo ustvariti tokrat?

Marsikdo si jo želi slišati v živo. Poleg Andromede boste lahko slišali tudi glasbo z najnovejšega vinilnega albuma Galaxyz ter nekaj skladb s prejšnjih LP-jev. Pripravljen je poseben performans z laserji, videoprojekcijami in svetlobnimi efekti, ki bodo mojo glasbo naredili še bolj zanimivo.

Miha Kralj velja za pionirja slovenske elektronske glasbe. FOTO: GORAN ANTLEY

V Križankah pripravlja poseben avdiovizualni koncertni spektakel. FOTO: URŠKA BOLJKOVAC