Slovenska didžejka osvaja Evropo

Slovenska didžejka in producentka De Xenia, s pravim imenom Ksenija Filipič, odpira novo poglavje svoje glasbene kariere. Ustvarjalka, ki je v zadnjih letih zgradila uspešno mednarodno zgodbo na področju elektronske glasbe, je predstavila nov singel TikTok Funny Money, s katerim začenja svežo ustvarjalno smer pod imenom NEOX oziroma New Era Of Xperience.

V skladbi je prvič uporabila tudi svoj vokal, kar je pomemben nov ustvarjalni korak in hkrati razkriva novo, bolj osebno plat njenega glasbenega izraza.

Nova skladba združuje sodobno elektronsko produkcijo, izrazito festivalsko energijo in prepoznaven zvok, po katerem jo poznajo ljubitelji elektronske glasbe. Tokrat pa se ni ustavila le pri produkciji. V skladbi je prvič uporabila tudi svoj vokal, kar je pomemben nov ustvarjalni korak in hkrati razkriva novo, bolj osebno plat njenega glasbenega izraza. Projekt NEOX po njenih besedah ni zgolj nova skladba, temveč širša vizija prihodnjega ustvarjanja. Gre za koncept, s katerim želi nadgraditi svojo dosedanjo glasbeno pot in občinstvu ponuditi novo izkušnjo elektronske glasbe.

Mednarodno priznanje

Novo glasbeno poglavje je hitro pritegnilo pozornost tudi zunaj slovenskih meja. O projektu so se razpisali v Italiji, kjer De Xenia že vrsto let redno nastopa na festivalih in dogodkih elektronske glasbe. Ugledni italijanski medij je njeno novo ustvarjalno smer predstavil pod naslovom DE XENIA, il Neox di TikTok Funny Money parte dall'Italia, kar je še ena pomembna mednarodna potrditev njenega dela.

Nova skladba prinaša bolj osebno noto. FOTO: OSEBNI ARHIV

Da njena glasba uspešno nagovarja občinstvo tudi v tujini, ni presenetljivo. V zadnjih letih je namreč postala ena najbolj prepoznavnih slovenskih predstavnic elektronske glasbene scene. Kot prva slovenska didžejka je nastopila na prestižnem festivalu Ultra Europe, kasneje pa še na enem največjih svetovnih festivalov elektronske glasbe, Ultra Miami. Pomemben dosežek je tudi njena uvrstitev na 24. mesto lestvice DJane Top 100, kjer se je znašla v družbi številnih svetovno znanih ustvarjalk elektronske glasbe. Nastopala je po Evropi, Ameriki in Aziji, svoje nastope pa predstavila tudi na nekaterih najbolj cenjenih klubskih odrih. Med njimi izstopa londonski Ministry of Sound, ki velja za eno najvplivnejših institucij elektronske glasbene kulture.

Z novim singlom želi svojo mednarodno zgodbo še dodatno okrepiti. Projekt NEOX je po njenih besedah šele začetek nove ustvarjalne smeri, ki jo bo razvijala v prihodnjih mesecih. Po obsežni poletni turneji bo novo glasbeno poglavje prvič predstavila tudi domačemu občinstvu. Premiera projekta NEOX bo 30. oktobra v mariborski dvorani Lent, kjer bo občinstvo prvič v živo doživelo novo ero De Xenie. Sodeč po prvih odzivih bi lahko bila to ena najbolj zanimivih glasbenih zgodb domače elektronske scene v prihodnjih mesecih.