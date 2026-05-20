PRIZNANJE

Slovenska pesem odmevala v Bruslju

V Belgijo je odpotovalo 21 učencev od 3. do 9. razreda OŠ Tržišče z mentoricami in spremljevalci, domov so prinesli prestižno priznanje.
V Belgiji so si ogledali tamkajšnje znamenitosti. Foto: OŠ Tržišče

Zapeli so in navdušili. Foto: OŠ Tržišče

Z avtobusom v svet Foto: OŠ Tržišče

Dokazali so, da znajo in zmorejo, uspeh jim je dal novih moči in elana. Foto: OŠ Tržišče

Drago Perko
 20. 5. 2026 | 15:06
Pevci Osnovne šole Tržišče so se v letošnjem šolskem letu podali na posebno glasbeno pot – priprave na ugledno mednarodno tekmovanje Europees Muziekfestival voor de Jeugd (EMJ), ki so se ga pred dnevi udeležili in se izkazali. Kar 74 zasedb je tekmovalo v Belgiji na enem najbolj prepoznavnih evropskih srečanj mladih pevcev in glasbenikov, kjer se vsako leto predstavijo kakovostni otroški in mladinski zbori iz številnih držav. V Belgijo je odpotovalo 21 učencev od 3. do 9. razreda Osnovne šole Tržišče skupaj z mentoricami in spremljevalci.

»Na tekmovanje smo se začeli pripravljati že na začetku šolskega leta. Organizatorjem smo poslali prijavo, posnetek in pripravili tekmovalni program. Prijava na takšno mednarodno tekmovanje je precej zahtevna, zato smo bili zelo veseli, da smo lahko postali del tega velikega glasbenega dogodka,« pove od leta 2016 vodja zbora mag. Mateja Repovž Lisec, tudi ravnateljica OŠ Tržišče. Pri pripravah na tekmovanje sta sodelovali tudi zborovodkinja Sara Praznik in strokovna svetovalka Tatjana Mihelčič Gregorčič, na klavirju jih je spremljal Dejan Jakšič.

V Belgiji so predstavili raznolik in zahtevnejši program, ki je vključeval tako ljudske skladbe kot priredbe. Eno pesem je določil organizator. Pesmi so pilili vse šolsko leto, s čimer so želeli pokazati muzikalnost, izraznost in povezanost zbora. Izvedli so skladbe: Če bi jaz bila fčelica, Moja mati kuha kafe, Pastirčkov venček, Aj baj kome staj ter Eletelephony. »Nastop je bil za vse zelo poseben in čustven trenutek. Prisotne je bilo nekaj treme, vendar so pevci nastopili zelo zbrano, samozavestno in srčno. Pred petčlansko mednarodno strokovno komisijo so odlično predstavili našo šolo in Slovenijo. Zlato priznanje z odliko je veliko priznanje za ves trud, delo in vztrajnost pevcev ter mentorjev. V naši kategoriji smo bili eden izmed le dveh zborov, ki sta prejela najvišje priznanje 1st prize cum laude. Takšen uspeh nam pomeni veliko spodbudo za nadaljnje delo,« pove mentorica in ravnateljica.

Učenci so se udeležili različnih delavnic in spremljevalnih dogodkov, kjer so spoznali mlade pevce iz različnih evropskih držav. Posebno doživetje je bil tudi obisk Bruslja, kjer smo si ogledali Muzej evropske zgodovine, Parlamentarium in Atomium. »Takšen uspeh je za našo šolo, kraj in občino veliko priznanje ter dokaz, da lahko tudi manjša šola s predanim delom, vztrajnostjo in sodelovanjem dosega vrhunske rezultate na mednarodnem področju,« je dejala mag. Mateja Repovž Lisec, ki se zaveda, da se ob predstavljanju Slovenije v tujini krepijo tudi domoljubje, saj z velikim ponosom predstavljajo svoj kraj, svojo šolo in svojo državo.

