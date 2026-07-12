Slovenske gore terjajo vse več življenj: mnogim zdrsne med fotografiranjem

Poleti slovenske gore zaživijo v vsej svoji veličini in privabijo velikanske množice, od izkušenih planincev do turistov, ki se na vrhove odpravijo po zaslugi objav čudovitih fotografij na družbenih omrežjih. Julijske Alpe so postale v zadnjih letih prava turistična uspešnica. Fotografije z vrhov, objavljene na družbenih omrežjih, ustvarjajo občutek dostopnosti in lahkotnosti. Pogosto se zdi, kot da je dovolj obuti športne copate, vzeti telefon in se odpraviti proti vrhu, brez zadostne količine vode, toplih oblačil in osnovnega poznavanja poti.

A prav zato, ker se številni brez razmisleka ujamejo v to past, je žal vse več nesreč in intervencij Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS), ki skupaj s policijo in Slovensko vojsko v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsak dan posreduje ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih.

Umrlo že 22 ljudi

Leto 2025 je bilo po številu nesreč eno najhujših in najzahtevnejših v zadnjih letih. Gorski reševalci so opravili kar 660 intervencij, še posebej pretresljiv pa je podatek o 50 smrtnih žrtvah v gorah. »Leto 2025 je bilo z vidika varnosti v slovenskih gorah zelo skrb vzbujajoče. Izstopa podatek o rekordnem številu smrtnih žrtev. Skoraj polovica rešenih je nepoškodovanih, pri čemer bi večino teh intervencij lahko preprečili s skrbnim načrtovanjem ture. Glede odgovornosti vseh teh bo treba s strani države v kratkem narediti naslednji korak,« opozarja predsednik GRZS Gregor Dolinar.

Gregor Dolinar je upravičeno zaskrbljen. FOTO: Tina Horvat

A letošnje leto bo po vsej verjetnosti še hujše. To kažejo tako statistični podatki kot tudi različne napovedi. Od 10. junija do 6. julija, torej v manj kot mesecu dni, so gorski reševalci posredovali kar stokrat, samo pretekli vikend 21-krat! Od začetka leta do zdaj so opravili kar 328 intervencij, pri tem je umrlo 22 ljudi. V istem obdobju lani je bilo obojih precej manj – 281 intervencij in 19 smrtnih žrtev.

Usodna nepripravljenost

Tempo nesreč v gorah je torej neizprosno vse večji, razlog zanje pa so v večini napačne odločitve, včasih nepremišljenost, pogosto tudi telesna in duševna nepripravljenost. Zato gorski reševalci in predstavniki policije ob začetku poletne sezone vse obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu.

Vodja gorske policijske enote Matej Brajnik opozarja na podcenjevanje zahtevnosti slovenskega gorskega sveta, predvsem pri tujih obiskovalcih, a tudi pri domačih pohodnikih. »Pohodniki velikokrat izberejo prezahtevno pot glede na svojo psihofizično sposobnost, so neprimerno napravljeni, predvsem neprimerno obuti, nimajo ustrezne tehnične opreme ali pa je ne znajo uporabljati, tudi ne upoštevajo pravil na terenu. Priprava na turo vključuje preverjanje njene dolžine, višinski profil, splošno oceno zahtevnosti in predviden čas trajanja. Pripraviti je treba ustrezno tehnično opremo, primerna oblačila, hrano in pijačo. Končno odločitev o tem, ali se tura izvede ali ne, pa da vremenska napoved,« opozarja. V gorah se namreč vreme »ustvarja« in se lahko spremeni v trenutku, zato je treba presoditi primernost vremena pred turo (tudi več dni prej), med njo in po njej. Sončen poletni dan v dolini je lahko popolnoma drugačen kot razmere na višini dva tisoč metrov. Temperatura se lahko hitro zniža, veter se okrepi, v nekaj minutah pa se razvije močno neurje. Predvsem na začetku poletja so popoldanske nevihte zelo običajne, zato je treba na turo zgodaj, da se pravočasno vrnemo v dolino.

Minuli konec tedna so opravili kar 21 intervencij! FOTO: GRZS/ Dežurna ekipa Brnik

Dovolj je sekunda nepozornosti.

Največkrat zdrs

Najpogostejši razlog za posredovanja v gorah so zdrsi. Ti so v letu 2025 povzročili skoraj četrtino nesreč (23,3 odstotka). Dovolj je le sekunda nepozornosti in tura se lahko na mokrih skalah, grušču ali izpostavljenem mestu zaradi utrujenosti ali celo fotografiranja konča usodno. Zaradi želje po popolni fotografiji mnogi pozabijo na varnost in osnovno pravilo: nobena fotografija ni vredna tveganja življenja. Reševalci in policisti dodajajo, da se zdrsi in padci dogajajo prav med fotografiranjem, zato opozarjajo na previdnost pri tej zadnje čase nujni spremljevalni dejavnosti domala vsakega gornika.

Ponesreči se tudi vse več psov. FOTO: GRZS

Takoj za zdrsi je z dobrimi 21 odstotki krivo nepoznavanje terena, kar kaže, da se številni obiskovalci gora na ture odpravljajo premalo pripravljeni ali brez ustreznega poznavanja poti. Med pomembnimi razlogi so še neprimerna osebna oprema (10,8 odstotka), telesna nepripravljenost (10 odstotkov) in neprimerna tehnična oprema (7,6 odstotka). Ti podatki potrjujejo, da se večina v zagati ne znajde zaradi nepredvidljivih naravnih dejavnikov, temveč predvsem pomanjkljive priprave, neustrezne opreme in napačnih odločitev.

Mnoge nesreče se zgodijo zaradi neprimerne obutve.

Pozor, gorski psi!

V zadnjih letih se povečuje tudi število intervencij, povezanih z reševanjem pasjih ljubljenčkov, ki se poškodujejo, onemorejo ali zaidejo na nevarna in težko dostopna območja. Žan Karničar, podpredsednik GRZS in vodja veterinarske ambulante Slovenske vojske, razloži, da so v zadnjih petih letih gorski reševalci 45-krat posredovali v primeru reševanj psov v gorah in na težko dostopnih terenih. »Večinoma gre tudi pri psih za zdrs ali padec, zgodi pa se tudi, da se pes zapleza na strmem pobočju, zbeži ali lastnika potegne s poti in se poškoduje. Lastniki poskusijo psa rešiti sami in s tem v nevarnost spravijo še sebe,« je dejal in svetoval vsem, naj pred odhodom v gore realno ocenijo telesno pripravljenost in sposobnosti svojega štirinožnega prijatelja ter izbirajo poti, ki so primerne tako za človeka kot za psa. Posebno pozornost je treba nameniti zaščiti psov pred visokimi temperaturami in poškodbami tačk na skalnatem terenu ter zadostni količini vode.

10 zlatih pravil 1. Izberite turo po svojih zmožnostih – zahtevnost poti prilagodite svoji telesni in psihični pripravljenosti, izkušnjam ter kondiciji. 2. Dobro načrtujte pot – pred odhodom preverite zahtevnost ture, odprtost koč in prehodnost planinskih poti ter uporabljajte uradne zemljevide in zanesljive aplikacije. 3. Na pot se odpravite zgodaj – v poletni vročini in zaradi pogostih popoldanskih neviht je zgodnji odhod najvarnejša izbira. 4. Spremljajte vreme – razmere v gorah se lahko spremenijo zelo hitro, zato vremensko napoved spremljajte pred turo in med njo. 5. Na pot le z dobro opremo – obujte ustrezno planinsko obutev, imejte primerna oblačila, zaščito pred soncem ter osnovno gorniško in varovalno opremo. 6. S seboj vzemite dovolj vode in hrane – visoke temperature in napor povečajo tveganje za izčrpanost in dehidracijo. 7. Telefon naj bo napolnjen – poskrbite za polno baterijo in se naučite deliti svojo GPS-lokacijo. 8. Ne hodite sami in obvestite bližnje – priporočljivo je, da v gore odidete vsaj v paru, domačim pa sporočite, kam greste in kdaj se nameravate vrniti. 9. Navigacija je pomoč, ne nadomestek – telefon in aplikacije naj bodo le dodatek uradnim zemljevidom, markacijam in označenim planinskim potem. Posebno previdni bodite pri fotografiranju na izpostavljenih mestih. 10. Ob nesreči takoj pokličite 112 – ne omahujte s klicem na pomoč, saj lahko hitra reakcija pomembno vpliva na izid reševanja.