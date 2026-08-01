Slovenski DJ in producent stopil na največji oder elektronske glasbe: Od obupa do Tomorrowlanda

Tim Samuel Milčevski, ki ustvarja pod imenom Matway, velja za enega najbolj perspektivnih slovenskih ustvarjalcev elektronske glasbe. Na Spotifyu beleži več kot milijon mesečnih poslušalcev, na TikToku mu sledi več kot 300.000 ljudi, svojo prepoznavnost pa gradi tudi z redno prisotnostjo na radijskih valovih – oddaja Matway's Choice je vsak petek na sporedu na Hitradiu Center. V njegovem glasbenem katalogu izstopa sodelovanje z DJ Antoinom pri skladbi Show Me, kot izvajalec pa si je oder že delil z imeni, kot so Gabry Ponte, Matroda in Tujamo, kar ga vse bolj utrjuje tudi na mednarodnem prizorišču. Njegov preboj je zaznamovala skladba Walking Away – Infinity, izdana pri Sony Music, ki ga je postavila na radar širše EDM-scene. Minuli vikend je 25-letnik to zgodbo nadgradil še z nastopom na Tomorrowlandu v Belgiji, največjem in najprestižnejšem festivalu elektronske glasbe na svetu.

Pogovarjala sva se po njegovem prihodu domov, nekaj dni po nastopu. Še vedno pod vtisom dogajanja, vidno vzhičen, najprej pove: »To je bil brez dvoma eden najboljših setov moje kariere. Še vedno sem poln adrenalina in težko opišem, kaj pomeni stati na odru Tomorrowlanda. Vse skupaj je preseglo moja pričakovanja – od neverjetne energije občinstva do glasne podpore Slovencev, ki so prišli navijat zame. Takšni trenutki so razlog, zakaj ustvarjam glasbo.«

Klic, ki spremeni vse

Milijonski streami, močna prisotnost na družbenih omrežjih in vedno večja prepoznavnost tudi zunaj Slovenije, za to je v veliki meri zaslužna prav skladba Walking Away – Infinity. »Zbrala je več kot deset milijonov predvajanj, se uvrstila na francoske radijske lestvice ter prejela podporo priznanih imen elektronske glasbene industrije, kot sta R3HAB in Sam Feldt.« Ta skladba mu je pravzaprav spremenila življenje. »Bila je zadnja potrditev, ki sem jo potreboval, da so ljudje zares videli, da glasbene kariere ne jemljem samo kot hobi, ampak da se ji posvečam popolnoma resno. Skladbo sem podpisal pri založbi Sony Music Germany in potem so me začeli opažati tudi druge založbe ter ljudje iz glasbene industrije. Ko enkrat vstopiš v te kroge, se začneš zelo hitro učiti, kako pomembni so poleg glasbe tudi promocija, strategija in vse, kar se dogaja v ozadju izdaje. Dober komad je seveda osnova, vendar se mora za velik uspeh sestaviti veliko različnih dejavnikov. V pravem trenutku mora biti prisotno tudi nekaj sreče. Ta uspeh mi je predvsem odprl nova vrata, mi dal dodatno samozavest in potrdil, da sem na pravi poti.«

Tudi novica o nastopu na enem največjih odrov na svetu je prišla nepričakovano. »Sprva sploh nisem mogel verjeti, da bom nastopil na Tomorrowlandu. Ko sem prejel uradno potrditev po elektronski pošti, je bil to zame res velik šok. Vedel sem, da mi bo nekoč uspelo priti do takšnega odra, nisem pa pričakoval, da se bo to zgodilo že letos in da se bo vse skupaj odvilo tako hitro. Novice niti nisem mogel dolgo zadržati zase, saj se je od prvega pogovora do potrditve vse zgodilo v zelo kratkem času.«

Spomni se občutkov tik pred nastopom: »Pred nastopom sem si marsikaj predstavljal, kako bi vse skupaj lahko izgledalo in kakšen bo občutek stati na odru. Po njem lahko rečem, da je bilo vse drugače. Veliko bolje, kot sem si predstavljal. Vesel sem, da sem vztrajal in da sem dobil priložnost nastopiti na tem festivalu. Pri sebi pa vem, da to ni bilo zadnjič. Komaj čakam, da se vrnem.«

Prvi poskus ni trajal dolgo

Nastop na Tomorrowlandu je bil del cilja, ki ga je imel od začetka. »To karierno pot sem začel prav zato, ker sem si želel nekoč nastopati na velikih odrih, kot so Tomorrowland, Ultra, EDC in drugi največji festivali elektronske glasbe. Najbolj zanimivo pri tej poti je, da nikoli ne veš, kako blizu si svojemu cilju. Delaš, vztrajaš in se izboljšuješ, vendar ne veš, kdaj bo prišel tvoj trenutek. Seveda se cilji skozi čas spreminjajo in postajajo vedno večji, vendar osnovne želje in dolgoročne sanje ostajajo enake.«

Kot priznava, so bili začetki precej manj glamurozni. »Mislim, da je bila glasba na začetku kombinacija igre, radovednosti in želje po ustvarjanju. Ko sem začel, nisem imel skoraj nobenega znanja o glasbeni produkciji. Učil sem se predvsem z videoposnetki na YouTubu in veliko eksperimentiral.«

Tim Samuel Milčevski Matway Danica Lovenjak FOTO: Dejan Javornik

Brez zadržkov pove, da prvi poskus ni trajal prav dolgo. »Precej hitro sem obupal, vrgel puško v koruzo in glasbeno produkcijo za približno leto dni postavil na stran. Vendar me je ves čas nekaj vleklo nazaj. Ko sem spet začel, sem se odločil, da bom tokrat vztrajal nekoliko dlje. Iz dneva v dan sem imel več veselja do glasbe in ustvarjanja, hkrati pa sem začel opažati tudi napredek. Takrat sem se zares odločil, da želim iti po tej poti.«

Nikoli ne veš, kako blizu si svojemu cilju.

Danes stvari tečejo v povsem drugačnem ritmu, pri tem pa vedno znova išče ravnotežje. »Glasba te lahko zelo hitro potegne v neprestani delovni ritem, hitro izgubiš občutek za čas. Zato se poskušam čim več ukvarjati s športom, čeprav ob vseh obveznostih to ni vedno preprosto. Zelo rad igram nogomet in padel. Med rekreacijo se sprostim, odklopim misli in za nekaj časa pozabim na delo. Mislim, da je prav ta odmik pomemben tudi za kreativnost, saj se v studio vrneš z bolj svežo glavo in novo energijo.«

Glasba povezuje

Energijo z odra prenaša tudi v digitalni svet, na TikToku mu sledi več kot 300.000 ljudi. »Danes moraš, če želiš biti opažen na družbenih omrežjih, najti določeno ravnovesje med tem, kar si ljudje želijo slišati, in tem, kar želiš skozi glasbo povedati sam. Ne smeš preveč razmišljati o tem, ali bo določena stvar delovala ali ne, ker lahko s tem hitro omejiš svojo kreativnost. Velika prednost družbenih omrežij je, da lahko skladbo preizkusiš, še preden jo uradno izdaš. Ljudje nimajo filtra in ti bodo zelo hitro pokazali, ali jim je nekaj všeč ali ne. Da so me ljudje na TikToku sploh začeli opažati, sem dolgo ustvarjal predvsem remikse znanih skladb. Ko sem si ustvaril občinstvo, pa sem začel vedno bolj predstavljati svoj slog, svojo glasbo in lastne melodije. Zdaj se trudim graditi prepoznavno identiteto, pri kateri ljudje že po zvoku vedo, da gre za Matwayjevo glasbo.«

V ospredju ostaja občutek, ki ga želi pustiti. »Želim si, da bi ljudje ob moji glasbi vsaj za kratek čas pozabili na svoje težave in na vse, kar jim gre skozi glavo. Želim jim dati pozitivno energijo, jih navdihniti in ustvariti občutek svobode. Glasba ima moč, da ljudi poveže, tudi če prihajajo iz popolnoma različnih okolij, in prav to želim doseči tudi s svojimi skladbami.«

Sem dokaz, da se lahko z dovolj dela in vztrajnosti zgodijo stvari, ki so se ti nekoč zdele skoraj nemogoče.

To logiko nadaljuje tudi z novimi izdajami, med drugim s singlom One More Time. »Prav s to skladbo želim tudi druge spodbuditi, naj vztrajajo in lovijo svoje sanje. Sam sem dokaz, da se lahko z dovolj dela in vztrajnosti zgodijo stvari, ki so se ti nekoč zdele skoraj nemogoče. Mene osebno skladba vedno znova opomni, da moram poskusiti še enkrat. Izdati moram še eno skladbo, ustvariti še eno idejo in ta proces ponoviti stokrat ali tisočkrat, da bom nekoč tam, kjer si želim biti. One More Time zato ni samo naslov skladbe, ampak predstavlja tudi moj način razmišljanja: ne glede na to, kolikokrat ti ne uspe, moraš vstati in poskusiti še enkrat.« Matway z vsakim novim korakom potrjuje, da ne gradi le trenutkov, ampak kariero, in da njegov največji oder šele prihaja.