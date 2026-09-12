Slovenski glasbenik večkrat dobil pod nos stavek: »Gjurin, čas nam kradeš«

GAL GJURIN

Po 25 letih ustvarjanja Gal Gjurin ostaja zvest radovednosti, glasbi in nenehnemu prehajanju med svetovi: med Slovenijo in Kanado, med glasbo in poezijo, med odrom, studiem in pisanjem nove knjige.

Gal Gjurin je eden tistih ustvarjalcev, pri katerih je težko potegniti jasno črto med posameznimi področji umetnosti. Glasbenik, skladatelj, pesnik, producent in večinstrumentalist že četrt stoletja raziskuje različne zvočne svetove, pri tem pa ostaja izrazito samosvoj. Letos zaznamuje 25 let umetniškega delovanja, jubilej pa bo 3. novembra sklenil s koncertom v Cankarjevem domu, kjer se mu bodo pridružili številni glasbeni gostje, med njimi sestra Severa Gjurin ter glasbeniki iz Slovenije in Kanade. A preden pride jubilejni večer, ga čaka še pot čez Atlantik. Kanada je že dolgo drugi ...