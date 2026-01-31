Slovenski pečat v ameriškem nogometu

Pred nami so olimpijske in paralimpijske igre, a prihaja večer, ko pozornost planetarne javnosti ukrade superbowl, finale ameriškega nogometa. Že 60. po vrsti in največji letni dogodek lige NFL. Pomerita se zmagovalca obeh konferenc, AFC in NFC, in odločita, kdo je državni prvak. Tokrat se bosta za naslov najboljšega pomerila Seattle Seahawks in New England Patriots, ponovitev legendarnega superbowla iz leta 2015, ko so slavili New England Patriots.

Pred nami je nov športni spektakel. Foto: Reuters

Slovenske korenine na vrhu

Ameriški nogomet ima tudi v Sloveniji precej občudovalcev, svojčas pa so imeli Slovenci oz. njihovi potomci vidno vlogo v njem. Danes 62-letni Jon Gruden je začel trenersko pot v 80. letih minulega stoletja, vrhunec kariere je dosegel v sezoni 2002/2003, ko je kot glavni trener Tampa Bay Buccaneers osvojil superbowl. Njegova ekipa je slovela po izjemno disciplinirani obrambi in taktični pripravi. Gruden je znan po karizmatičnem vodenju, natančnem poznavanju igre in vplivu na razvoj modernih ofenzivnih sistemov v NFL. Madež na karieri je dobil pred več kot štirimi leti, ko je stekla preiskava lige o neprimernem vedenju na delovnem mestu pri Washington Football Team. Kriva so bila razkrita elektronska sporočila, ki jih je Gruden med letoma 2011 in 2018 pošiljal takratnemu generalnemu direktorju Washingtona Bruceu Allenu in v katerih je uporabljal rasistične, mizogine in homofobne žaljivke. Gruden je 11. oktobra 2021 odstopil, potem ko je The New York Times objavil podrobnosti elektronskih sporočil. Leta 2023 so ga povabili k sodelovanju z ekipo New Orleans Saints, da je pomagal pri prilagajanju na novega podajalca Saintsov. Marca 2024 se je kot svetovalec pridružil ekipi Milano Seamen. Leta 2025 je postal del lastniške ekipe in svetovalec pri Nashville Kats, kjer ima vlogo partnerja in svetovalca za nogometne in poslovne zadeve.

Lani se je naslova veselila ekipa Philadelphia Eagles, ki je ugnala Kansas City Chiefs. Foto: Reuters

Jon ima mlajšega brata: Jay Michael Gruden (rojen 4. marca 1967) je bil med letoma 2014 in 2019 glavni trener ekipe Washington Redskins, prej pa je opravljal funkcijo napadalnega koordinatorja pri ekipah Cincinnati Bengals in Jacksonville Jaguars. V času delovanja v Arena Football League (AFL) je osvojil štiri naslove ArenaBowl kot igralec ter še dva kot glavni trener. Gruden je bil bratov pomočnik v moštvu Tampa Bay Buccaneers, ki je 26. januarja 2003 osvojila superbowl.

Joe Cerne, ki se je leta 1942 rodil v Črnomlju, je nastopal za San Francisco 49ers in Atlanta Falcons.

Iz Črnomlja

Vidno vlogo v ligi NFL so imeli še brata Bob Golic (rojen leta 1957, igral je za New England Patriots, Cleveland Browns in Los Angeles Raiders) in Mike Golic (letnik 1962, igral je za Houston Oilers, Philadelphia Eagles in Miami Dolphins), že pokojni Tony Adamle (1924–2000, igral je za Chicago Bears in Cleveland Browns), njegov sin Mike Adamle (1949., Kansas City Chiefs, New York Jets in Chicago Bears), danes 26-letni Nick Zakelj je bil med letoma 2022 in 2025 član San Francisco 49ers. Joe Cerne, ki se je leta 1942 rodil v Črnomlju, upravičeno velja za prvega Slovenca (ostali omenjeni so bili rojeni v ZDA), ki je igral v ligi NFL. Kot obrambni linijec je nastopal za San Francisco 49ers (1965–1967) in Atlanta Falcons (1968).