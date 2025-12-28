  • Delo d.o.o.
Slovo od neomejene digitalne mladosti

Evropska unija zaostruje uporabo družbenih omrežij za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.
Tomica Šuljić
 28. 12. 2025 | 09:00
7:15
Mineva 22 let, odkar je myspace kot prvo globalno družbeno omrežje postal del marsikaterega vsakdana tudi v Sloveniji. Sledila sta Facebook in Instagram, skozi katera so družbena omrežja postala eden od temeljev medčloveške komunikacije oziroma interakcije na spletu. Različne generacije prisegajo na svoja omrežja, znotraj katerih delijo svoje ali tuje misli ter vsebine. Mlade generacije digitalnih domorodcev so – tudi pri nas – že od otroštva vključene v družbena omrežja, kot sta TikTok ter SnapChat, ki pa prinašajo tudi psihološke težave in neželene vedenjske vzorce. Svet zaslonov telefonov, monitorjev, tabličnih računalnikov in televizorjev jih lahko privlači z risankami, filmi ali videoigrami – a hude posledice znanstveniki in strokovnjaki opažajo prav ob preveliki uporabi družbenih omrežij.

Zelena luč pri 16 letih

Junija letos je Slovenija na zasedanju Sveta EU za telekomunikacije v Luksemburgu podprla pobudo Španije za krepitev zaščite mladoletnikov pred škodljivimi spletnimi vsebinami in tveganji. Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je oktobra na Danskem podpisala jutlansko deklaracijo, s katero naša država podpira cilje za zaščito mladostnikov pred zasvojenostjo v digitalnem okolju. Slovenija podpira tudi pobudo za uvedbo enotne evropske pravne in tehnične rešitve za preverjanje starosti uporabnikov, ki bi temeljila na uporabi evropske digitalne denarnice. EU pa je že prehitela Avstralija, ki je mlajšim od 16 let prepovedala uporabo digitalnih družbenih omrežij.

Nova evropska vizija o preverjanju starosti na družbenih omrežjih se ne osredotoča samo na družbena omrežja, ampak tudi na ponudnike športnih stav, iger na srečo in vsebin, ki vključujejo pornografijo ali elemente nasilja (kjer odgovornosti še niso jasno opredeljene). Z ministrstva za digitalno preobrazbo, od koder so javnost seznanili o spremembah odnosa do družbenih omrežij, so ocenili, da je »najprimernejša« starost za samostojno uporabo družbenih omrežij 16 let. Danes lahko pri nas legalno uporabljajo družabne platforme od 15. leta naprej, a mlajši pogosto gladko zaobidejo obstoječe predpise in omejitve, čeprav tako pri odraščajočih dekletih (med 11. in 13. letom), kot fantih (med 14. in 15. letom) opažajo največ negativnih vplivov družbenih omrežij. Prižgani zasloni so nekatere mlade uporabnike izpostavili zasvojenosti, manipulaciji, poslabšanju duševnega zdravja in družbenemu pritisku.

»Mladi odraščajo v svetu, v katerem digitalna tehnologija prežema skoraj vse vidike življenja. Družbena omrežja sicer ponujajo prostor za povezovanje in izražanje, a hkrati ustvarjajo močne pritiske primerjanja, izpostavljenosti in nenehne dosegljivosti,« današnji svet opisuje raziskava Duševno zdravje mladih v kontekstu globalnih kriz, ki so jo do konca letošnjega septembra izvajali na fakulteti za družbene vede pod vodstvom Metke Kuhar. V njej so obravnavali tudi problematično oziroma prekomerno mladostniško rabo družbenih omrežij. Raziskava je med drugim pokazala, da ima dobra tretjina sodelujočih težavo, da jih spletne dejavnosti (zelo) pogosto preveč zaposlujejo, četrtina pa jih ima težave z nadzorom uporabe spleta.

Pri mladih se pogosto pojavljajo težave z vzdrževanjem pozornosti, težje najdejo motivacijo za različne aktivnosti, bolj so raztreseni in impulzivni.

Obremenjenost s samopodobo

Posledice v praksi strne pediater Denis Baš: »Pri mladih se pogosto pojavljajo težave z vzdrževanjem pozornosti, težje najdejo motivacijo za različne aktivnosti, bolj so raztreseni in impulzivni. Narašča delež otrok s tesnobo in obremenjenostjo s samopodobo zaradi primerjanja na družbenih omrežjih,« našteje Baš in doda, da se zaradi predolgega bedenja dodatno pojavijo motnje spanja, saj »nenehno preverjanje obvestil krepi nemir in občutek pritiska«.

Posamezniki v enem dnevu dobijo toliko signalov, kot so jih prej v dveh letih, možgani pa sprocesirajo samo bolj všečne, lahke podatke.

Izsledki raziskave Karolinskega inštituta na Švedskem – 8324 otrok so spremljali štiri leta – kažejo, da se je nepozornost otrok najbolj razvila pri tistih, ki so veliko časa preživeli na Instagramu, SnapChatu, TikToku in Facebooku. »Naša raziskava kaže, da prav družbena omrežja vplivajo na otrokovo sposobnost koncentracije,« pravi profesor Torkel Klingberg. Izsledki še nakazujejo, da lahko uporaba družbenih omrežij prispeva k naraščanju števila diagnoz ADHD. Te povezave niso odkrili pri tistih otrocih, ki so več časa kot na družbenih omrežjih preživeli ob videoigrah in ogledu videovsebin.

Vse se začne in konča doma, ugotavlja terapevt Miha Kramli, ki se že 30 let ukvarja z nekemičnimi odvisnostmi. »Težava so tudi zasvojeni starši, ki imajo sami problem, zato ne morejo prepoznati, da ima tudi njihov otrok problem.« Dodaja, da nas delo s pomočjo nove tehnologije ne zasvoji. Drugače je pri zabavi in sprostitvi: v izdelkih, kot so igrice ali družbena omrežja, so stvari, ki zasvojijo.

Za Kramlija je ključna uporaba tehnologije. »Če starši niso pomagali oblikovati kulture uporabe tehnologije, otrok brska po spletu brez cilja, ker mu nihče ni pomagal oblikovati prostorske in časovne strukture uporabe tehnologije.« Ob prostorski uporabi tehnologije – torej, kje je kaj – je pomembna tudi časovna struktura uporabe. »Če ni oblikovane kulture uporabe tehnologije, lahko celotna signalizacija oblikuje pri posamezniku stalen občutek energetske krize. To pomeni, da je otrok, mladostnik, študent stalno v občutku: 'Vse je brez veze, se mi ne da, ne zmorem, nima nobenega smisla, se ne splača.' Dejansko gre za popolno notranjo izvotljenost.«

Posledično se je izoblikovala vrsta novih težav. V prvi vrsti digitalna demenca, ker posamezniki v enem dnevu dobijo toliko signalov, kot so jih prej v dveh letih, možgani pa sprocesirajo samo bolj všečne, lahke podatke, ponazori Kramli. Podoben je pojav digitalne hiperaktivnosti, ko nenehno menjavanje in spreminjanje vsebin pripelje nemir s spleta v osebnostno strukturo. Kramli opozarja tudi na vrsto drugih zaznanih pojavov pri mladih. »Tam, kjer je virtualno prevladujoče, postane realno neznosno,« dodaja terapevt.

Prvi pogled otrok na zaslon se večinoma zgodi zjutraj doma, zadnji prav tako v domačem okolju. Starši so ključni za vzpostavljanje digitalnih navad otrok. Pediater Denis Baš jim svetuje potrpežljivost in ohranjanje odprtega, nekonfliktnega odnosa: »Dobro deluje postopno zmanjševanje časa na telefonu, vzpostavitev dogovorjenih pravil ter spodbujanje dejavnosti, ki krepijo občutek uspeha in stik z vrstniki v živo.« Zgolj prepoved, meni, verjetno ne bo dovolj. »Ključ preventive je v privlačnejših alternativah – več druženja v živo, šport, ustvarjalnost. Tako zmanjšujemo potrebo po pretirani rabi zaslonov,« dodaja Baš.

