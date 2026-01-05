Smučarski skakalec ima novo

Dve leti sta minili, ko nas je smučarski skakalec Žiga Jelar presenetil s svojim prvencem z naslovom Brez pravil, ki je bil tudi naslovna skladba njegovega albuma. Ekipa, ki ga je zasnovala, je z njim ostala, zdaj pa predstavlja novo skladbo Smeh in toplina. 28-letni smučarski skakalec jo je posnel z vrhunskimi glasbeniki Anžetom Langusom Petrovičem, Janom Baruco, Mitjo Bobičem, Markom Hrvatinom in Vidom Useničnikom. Avtor besedila je Žiga, pri melodiji mu je pomagal Anže Langus Petrovič.

V življenju se znajdemo v prijetnih in neprijetnih situacijah, zato smo včasih primorani obrniti list in iti v novo poglavje, predani in nasmejani.

»Prazniki, ko v ospredje pridejo veselje, smeh, radost in predvsem medsebojna toplina, so vedno tudi čas, ko si vzamemo več časa drug za drugega in si podarjamo darila. Močno si želim, da bi bilo takšno celo leto in ne le decembra, ki velja za čas obdarovanj,« pravi naš vrhunski športnik, ki ga lahko v teh dneh spremljamo na največjih skakalnicah. Kljub temu je našel čas, da je le nekaj dni pred težko pričakovanimi prazniki izdal skladbo, s katero med vse nas pošilja pomembno sporočilo: »Včasih storimo kaj narobe, drugače ali po svoje, zato si moramo dovoliti in znati tudi odpuščati. V življenju se soočamo s prijetnimi in neprijetnimi situacijami, zato smo včasih primorani obrniti list in iti v novo poglavje, predani in nasmejani.«

Z Ano Guček v videospotu FOTO: ROK MAVER

Žiga je za svojo skladbo Smeh in toplina posnel tudi videospot in je živ dokaz, da vrhunski šport in glasba lahko hodita z roko v roki, kljub pomanjkanju časa zaradi treningov in tekem. Del videospota je skupaj z ekipo posnel v glasbenem studiu Detroit v Ljubljani, kjer sta vlogi basista in bobnarja odigrala Martin Kolman in Uroš Zupan. Drugi del snemanja je potekal v praznično okrašeni hiši Jelarjevih, družinskih prijateljev, ki vsako leto znova navdušijo s praznično dekoracijo. »Skupaj z njimi smo odigrali zgodbo para, ki prvič prav za božič spozna oziroma drug drugemu predstavi svojo družino. Snemanje je bilo zelo zabavno in doživeto in mislim, da nam je projekt lepo uspel,« je po snemanju sklenil Žiga, ki je odigral fanta, ki prvič spozna družino svojega dekleta, to je odigrala simpatična Ana Guček.