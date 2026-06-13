So pač imeli krompir.

Stvari ne poznaš, dokler jih ne spoznaš, je rekel dober znanec in nadaljeval, da dokler ni imel res hudega mačka, ni vedel, zakaj imajo nekateri tako radi pse.

No, ja, sem dejal, v dveh dneh maček mine, za psa pa pravijo, da ostane vedno ob tebi.

Res si bedak, je dejal, ampak ni bil dan za kreg, saj sva bila oba utrujena, od življenja pa sva že tako utrjena, da bi se kregala samo, če bi nama dobro plačali.

Ker nisva politika, nama nihče ni plačal za kreg.

Precej mlajšemu znancu, ki je len kot fuks in se nič ne giba in mu grem s svojim prevažanjem z biciklom zelo na živce, sem dejal, da se vozim okoli mesta, po vaseh in hribih zato, da spoznavam drugačne ljudi.

Ja, kako spoznavaš?

Ja, pozdraviš in kakšne rečeš. Kar iz nule.

Kar iz nule? Ti nisi gladek.

No, povej kaj novega ...

Ni in ne bo razumel.

Vozil sem se v dolini pred Škofjo Loko in na razcepu, kjer se začne svet postavljati na grdo, srečal sošolca mojih let. Tam nekje med 60 in 70. Sedel je v uti ob cesti, ob starem gorskem kolesu.

In pokimal. In me vprašal, če je tukaj naprej strmo.

Strmo je, sem mu dejal, nekaj let nazaj sem se tu peljal z mačkom in trpel kot pes in nisem prišel do vrha.

U mater.

Ja. A veliko vozite?

Kar. Tole kolo ima 26 let. Z njim sem naredil vsaj en krog okoli zemlje. Mogoče dva. No, ne, enega in pol.

Madona, bravo. Od kod pa ste?

Čez hrib sem doma.

Pa še niste šli tukaj gor?

Ne. Nisem vedel, kako je. In nisem nikoli nikogar srečal, da bi ga vprašal.

No, potem sva pokomentirala, koliko vsak trpi zaradi bojlerja na telesu, med popkom in joški, in ugotovila, da je to pač tako in da nikoli ne bo lepše.

In sva šla vsaksebi.

Čez nekaj dni sem na polju med Loko in Kranjem dohitel tri dekleta.

Punce, a se kaj učite za šolo?

Jaz se ne, je rekla ena, in se je pokazalo, da je mama.

Jaz se, je dejalo dekle poleg.

A za maturo?

Ne, za popravne.

In smo se takoj pobondali.

Čez nekaj kilometrov sem naletel na možakarja, ki je nekaj krilil z rokami, a mi je povedal, da sicer teče.

Za šport, a ne?

Ma ne, no, malo.

Samo da ni treba biti doma, a ne?

No, malo že. Ampak zdaj mi je z leti veliko več žensk všeč, kot je bilo to včasih. Zdaj so mi skoraj vse všeč.

To je dobro, sem dostavil, in se strinjal, seveda, čeprav s tem v vesolju nisem dobil zaveznikov. A resnica je večja od vesolja.

Kranj. Preddvor, Šenčur, smer Trboje. Na kolesarski stezi je bil v dalji par, ki je rinil pred seboj nekaj, za kar se mi je zdelo, da je kosilnica. Pač ne vidim več prav dobro.

Samo malo, prosim, sem prav prijazno pozdravil. In še dodal, da je bilo od daleč videti, kot da rineta kosilnico po stezi, zdaj pa vidim, da je to tak voziček in v njem super dojenček.

Mati otroka me je pogledala tako grdo, kot je to vedno, ko ne pohvališ izbora vozička za dojenčka, in to še kar dobro poznam. Izbira vozička je dovolj dober znak, ali boš ostal z žensko ali ne. V bistvu je voziček po odstotku prepira veliko bolj pogost faktor kot otrok.

No, sem skušal popravljati, a imate ponoči veselico?

Mati otroka ni kazala znakov tajanja. Ampak možu sem se zapeljal skozi srce in je rekel, da je tako.

Bil sem 50-odstotno uspešen, se poslovil in jima zaželel lep dan, in dobil le 50-odstotni pozdrav.

In sem šel.

Bil sem dobre volje, kljub vsemu.

Ker nisva politika, nama nihče ni plačal za kreg.

In sem to povedal znancu, ki se nič ne giba. Niti ne hodi na sprehode. Malo mi je žal zanj. Dvajset let mlajši je. A se je odločil, da bo žlahtni stacionirani meščan in da sveta tam zunaj pravzaprav ni.

Kaj se naj menim z ljudmi, ki jih prvič vidim? A si ti nor?

Spet me sprašuješ znane stvari?

Kaj naj imam od ljudi, ki jih prvič vidim, tam nekje v tvojih grapah in sredi polja?

No ... Morda krompir.

Krompir?

Ja.

Kako to misliš?

Na Sorškem polju sem srečal starega očeta in staro mamo in vnuka, vsi na traktorju, in sem jih vprašal, kako so. So rekli, da dobro, kolikor je za kmeta lahko dobro.

Kaj pa oblast, sem jih pobaral, bilo je pred volitvami.

Glede tega upamo, da bomo imeli krompir.

Od česa pa živite?

Od krompirja.

Prijatelj me je čudno pogledal. Krompir imajo in še upajo, da jim bo oblast dala krompir?

Sem ga pogledal in mu dejal: Ja, vidiš, taki so. Nima smisla, da hodiš iz mesta. Tam so sami prevaranti.

No, vidiš.

Ja, vidim.

Kaj češ. Vsak je za kaj. Eni za mačka, drugi za psa, tretji za krompir. Ampak, a ne, včasih je malo čudno, da so bili ljudje že parkrat na Maldivih, pa še nikoli na Sorškem polju.

So pač imeli krompir.