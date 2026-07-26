Sodna bitka mi jemlje moč

PATRIK GREBLO

Umetnik z enako natančnostjo vodi orkester kot življenje, tudi takrat, ko izgubi ravnotežje. Ne potuhnem se, temveč stopim v prvo bojno linijo in prevzamem odgovornost, poudarja.

Zaenkrat je to bitka Davida proti Goljatu in se bo, kot kaže, sodno vlekla še precej let, a predal se ne bom, poudarja Patrik Greblo. FOTO: Dejan Javornik

Patrik Greblo, glasbeni vodja orkestrskih projektov na RTV Slovenija, je svojo profesionalno pot oblikoval med Ljubljano in Bostonom, kjer je leta 1995 na Berklee College of Music zaključil študij aranžiranja in kompozicije, dirigentsko pa se izpopolnjeval pri Georgeu Monseurju in Georgeu Pehlivanianu. Kot avtor ali soavtor več kot 300 del – od popevk do scenske in orkestralne glasbe – je pomembno zaznamoval domači prostor, tudi z več nagrajenimi skladbami, ki so zazvenele na največjih festivalih. Ob tem je kot dirigent, producent in dolgoletni ustvarjalec velikih glasbeno-scenskih projektov ...