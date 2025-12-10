Sončkov dan povezal mlade

Šport povezuje in ruši meje. Prav to pooseblja Sončkov dan, verjetno največji košarkarski praznik v Sloveniji. Prvi festival je bil organiziran leta 1998, letos že 28. Pod festival se podpisuje Športno društvo Sonček, kjer je bil in ostal gonilna sila Miran Franko, profesor športne vzgoje. Tudi letos so bile po Novi Gorici in bližnji okolici razobešene Sončkove zastave in panoji dobrodošlice. Mladim košarkarjem poskušajo tudi na tak način pokazati, da so udeleženci velikega dogodka. Tudi letos je Sončkov dan združil kraje, občine in mesta dveh držav ter znova spremenil Novo Gorico v pravo košarkarsko velemesto. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je poudaril, da je dogodek, ki povezuje narode in kulture, v obmejnem prostoru še posebno dragocen, ter izrazil veselje, da Sončkov dan svoje poslanstvo širi tudi med zamejske Slovence.

Program je povezoval Ervin Čurlič, zbrane je navdušil Darko Đurić. Foto: Lado in Ervin Kodrič Rojc

Izjemen odziv

Mednarodni košarkarski festival je v več kot dveh desetletjih iz šestih ekip zrasel na več kot 150 ekip iz držav nekdanje Jugoslavije in sosednjih, letos je pod koši nastopilo približno 1500 otrok. Skupno je bilo vseh udeležencev od začetka festivala okoli 50.000! Mladi so se v teh dneh naigrali košarke. Otroške ekipe so razdeljene v več starostnih kategorij, znotraj teh pa še v tri kakovostne razrede. Niti drugih aktivnosti ni manjkalo.

Igrala je vsa regija. Foto: Lado in Ervin Kodrič Rojc

Pomemben del Sončkovega dne ostaja Vikov memorial, posvečen dolgoletnemu članu ŠD Sonček Viktorju Humarju, ki so ga opisovali kot športnika izjemnih človeških lastnosti. Pokal v njegov spomin sta letos prejela Mark Škerk iz KK Kontovel in Tim Lovšin iz KK Kočevje. Organizatorji so tudi letos podelili priznanje Sončkovo sonce posamezniku, ki s predanostjo izstopa v skupnosti. Prejel ga je nekdanji košarkar Jadrana iz Trsta Borut Ban, ki je zaključil svojo uspešno športno pot.

Dobrodošli! Foto: Lado in Ervin Kodrič Rojc

Potekalo je tudi tekmovanje v prostih metih, posvečeno Borisu Kristančiču; priznanje sta prejela Ilaria Bradiot iz Gradišča ob Soči in David Petrovič iz Portoroža. V finalu trojk za nagrado Dražena Petrovića sta se najbolje odrezala Žan Mozetič iz Ljubljane in Tim Lovšin iz Kočevja. Sončkov dan ohranja tudi spomin na Dušana Furana. Njegovi gimnastični prijatelji iz ŠD Sokol Bežigrad so že desetič zapored izvedli nastop v njegov spomin. Posebna točka je bila posvečena Sončkovemu junaku, to je postal parakolesar Anej Doplihar.