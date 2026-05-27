Specifikumi in unikumi

V zadnjem času sem se imela ob obiskovanju kulturnih dogodkov v prestolnici kar dvakrat priložnost učiti tujih besed. V nedeljo sem bila na zanimivi ustvarjalni delavnici v Slovenskem etnološkem muzeju, kjer smo lahko z otroki ustvarjali skupaj z umetnikom iz Tanzanije. Tako kot on smo v svoje izdelke vključili kavo – omamno dišečo iz plodov iz številnih tanzanijskih nasadov. Sama bi jo raje spila kot slikala z njo, in, res je, se je namuznil umetnik, pri nas raste najboljša kava. Povezovalko dogodka je za popestritev nato zanimalo, kako se v Tanzaniji reče Dober dan. Habari! No, pa tudi mambo, vendar je pri izbiri med tema dvema pomemben odnos do osebe, ki jo pozdraviš. Mambo je bolj neformalni pozdrav, ki ga uporabljajo prijatelji med sabo in mladina, ne bi pa bilo prav, če bi mlajši tako pozdravil starejšega, se je naenkrat zresnil.

Pa ni treba vse do Afrike, da najdemo pomensko in družbeno določeno razločevanje med različnimi izrazi za pozdrav. V Ljubljani bi bil drugi, tisti nekoliko manj formalni, najpogosteje verjetno živjo (po pravopisu se ga zapiše z dvema i-jema, živijo), komaj dobro uro vožnje od prestolnice, v smeri proti vzhodu in malce južno, pa že najdemo čisto pravo eksotiko, sploh za Ljubljančane. Bok! Pozdrav bok je prebivalcem drugih delov Slovenije precej neznan in ne znajo ga prav izgovoriti: preglavice jim dela vokalna kakovost samoglasnika. V filmu Slovenka (2009) se je igralka Nina Ivanišin zelo trudila z njim v prizorih, ki so se dogajali v Krškem, pa ga ni niti enkrat samkrat povsem zadela. Vedno je bil malce preozek, pa tudi malce predolg.

Le lučaj od etimološkega muzeja, v Avtonomnem kulturnem centru Metelkova, pa sem se pred slabima dvema tednoma naučila, kako se reče Na zdravje! po madžarsko. Bila sem na koncertu hardcore punk skupine, njena predskupina pa so bili Madžari. Ti so najprej želeli vedeti, kako se nazdravi po slovensko. Ah, so rekli, Na zdorovje, to že znamo, to je tako splošno slovansko. Prav imajo, veliko slovanskih jezikov uporablja zdravje kot osnovo za nazdravljanje. Najbližje izrazu na zdorovje so predvsem vzhodno- in južnoslovanski jeziki, poleg slovenskega slovaški, češki, poljski, ruski.

Nato pa so nas poskusili naučiti še svoje napitnice; Egészségedre! Približna izgovorjava je egej-šegedre. Ege, še, be, re? je negotovo mrmralo občinstvo, ki je še trenutek prej z njimi glasno tulilo: Anarhija! No, to je bilo pa povsem preprosto.