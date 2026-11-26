DEMENCA

Številni oboleli so ponoči nemirni, kar je stiska za svojce, ki skrbijo zanje, vsak oskrbovalec razvija svoje strategije obvladovanja nočnega nemira. Zavedanje, da obstaja podporni sistem, jim pomaga obvladovati tveganja.

Oskrbovalci so poročali, da jim pogosto primanjkuje spanja, zaradi česar so izčrpani in naslednji delovni dan težje opravljajo svoje obveznosti, kar vpliva tudi na njihovo delovno uspešnost. FOTO: Shutterstock

Kaj lahko naredijo svojci, ko oseba z demenco ponoči ne spi, tava naokoli, je verbalno in fizično agresivna, nemirno išče predmete in ljudi? Tako vedenje je izčrpavajoče za njih in za njihove svojce, pravi Ajda Flisar, doktorska študentka na fakulteti za psihologijo v belgijskem Leuvnu, ki je na to temo v Sloveniji opravila raziskavo. Ugotovila je, da so oskrbovalci razvili svoje rešitve – razen uporabe zdravil drugih znanih nimamo –, ki so dobra osnova za pripravo strategij za obvladovanje kriznih situacij. Nočni nemir je eden najpogostejših in obremenjujočih simptomov demence, ki zmanjšuje ...