Spogledljive in nenehno v gibanju

Da nas po koncu trenutne hladne modne sezone za vogalom čakajo resice, ni nič udarnega, videvamo jih namreč že na aktualnih zimskih kosih. Kljub temu pa se imamo česa veseliti, saj bo pomladna verzija tega modnega trenda osvežujoča in nova, polna barv in inovativnih domislic največjih modnih umov našega časa.

Klasika s podpisom Ahluwalie FOTO: Profimedia

Pozabimo na klasično usnjeno jakno z resicami na rokavih, v kateri se prelevimo v junakinje kavbojskih filmov. Resice obdobja, ki prihaja, so različnih oblik, dolžin in materialov. Krojijo lahko celotno oblačilo, na primer krilo, ali pa predstavljajo zgolj izviren modni poudarek na majhnem koncu obleke, kot je to pri Ferragamovi rjavo-beli obleki.

Tole krilo je zimsko, a ga bomo lahko nosile tudi spomladi. FOTO: Mango

Tudi oblike in materiali so različni. Lahko so trakovi iz vezenega cvetja (Altuzarra) ali pa skuštran grmič kot pri Balenciagi. Da ne pozabimo recikliranih steklenih vlaken, iz katerih so izdelane resice pri Bottegi. Celo čista klasika iz nitk na oblekah, ki spominjajo na plesne, so videti nekoliko drugače kot sicer – pa naj bo to zaradi izstopajočega barvnega odtenka drugačne prepletenosti ali preprosto, ker jih je več, kot smo jih na določenem kosu vajeni.

Kavbojski slog malce drugače FOTO: Zara

Vedno naredimo vtis

Naj bodo na boemskem ali klasičnem kosu ali pa tistem v duhu spet modnega art decoja, dejstvo je, da z njimi vedno naredimo vtis. Resice pač niso okras za sive miške, ki skozi življenje rade hodijo neopažene. Tudi če smo na kaki tajni misiji, to ni pravo oblačilo za nas. Nosimo pa jih lahko, in v tem duhu so jih na modnih tednih predstavili modni oblikovalci, za najrazličnejše priložnosti, svečane in tudi vsakodnevne. So pravo oblačilo za ženske uporniškega duha.

Balenciaga jih je odela v nedolžno belino. FOTO: Profimedia

Ni namreč naključje, da so jih za svoje sprejele flapperke, mlade ženske v 20. letih 20. stoletja, ki so si strigle lase, nosile tedaj nezaslišano kratka krila do kolen in poslušale jazz ter nasploh kazale prezir do takratnih prevladujočih kodeksov spodobnega vedenja.

Pri Ferragamo pravijo, da je manj lahko več. FOTO: Profimedia

Letos imamo srečo, saj si, čeprav je do pomladi še daleč, ta nespodobni modni dodatek lahko privoščimo že zdaj. Oblačila z resicami, ki so že na policah, bomo kmalu lahko kupovali na tradicionalnih januarskih razprodajah in so dober uvod v resičasti spomladanski zmagoslavni pohod.