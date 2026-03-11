Spomin na Jurčiča še živi

V sredo je minilo 182 let od rojstva pisatelja in časnikarja Josipa Jurčiča. Že lep čas ga ni med nami, a spomin nanj ni nič manj živ. Rojaki se ga spominjajo predvsem na njegovi rojstni Muljavi, pa tudi na državni ravni smo se mu poklonili – leto 2021 je bilo Jurčičevo leto.

Med ljudmi Jurčičev duh še danes živi.

V sredo zvečer so se Muljavci in drugi gostje tradicionalno srečali pred Jurčičevo rojstno hišo. MoPZ Josipa Jurčiča Muljava z zborovodkinjo Majdo Adamič je zapel podoknico in naredil uvod v pozdravni nagovor predsednice Kulturnega društva Josipa Jurčiča Muljava Lidije Zajc, ki je pozdravila vse navzoče, tudi domačega župana Dušana Strnada, predstavnike društev in organizacij Občine Ivančna Gorica, predstavnike muljavskih društev ter seveda Muljavce.

Jurčič bi bil vesel obiska. Fotografije: Gašper Stopar

Leto 2026 je v znamenju pomembnih literarnih obletnic. Mineva 160 let od izida prvega slovenskega romana Deseti brat, ki ga je napisal Josip Jurčič. Obenem praznujemo tudi 200-letnico njegove rojstne hiše, ki je pomemben simbol slovenske kulturne dediščine. Posebno mesto med letošnjimi obletnicami ima tudi 150-letnica izida prve slovenske tragedije Tugomer. To pomembno delo bo junija prvič zaživelo v letnem gledališču na Muljavi v izvedbi članov KD Josipa Jurčiča Muljava. Nekaj podrobnosti o delu in predstavi je prisotnim zaupal režiser Danijel Zupančič.

Slovencem je veliko dal in veliko storil za slovenski jezik in pisano besedo.

Zbrane je nagovoril tudi župan, ki je pohvalil prizadevanja domačinov, da se vsako leto spomnijo velikega rojaka, ki je Muljavo in območje današnje občine postavil na slovenski zemljevid. Poudaril je, da Jurčič ni le literarni velikan, temveč eden izmed mož, ki so pomembno prispevali k temu, da smo se Slovenci ohranili kot narod in imamo svojo državo.

Tudi otroci so se mu poklonili.

Po nagovoru so kulturni program s svojo razigranostjo dopolnili učenci Podružnične šole Muljava s harmonikarjem Ambrožem Erjavcem in recitacijo Ivana Budne Adamiča. Še eno prijetno medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje na Muljavi sta s prebiranjem zapisov o Jurčiču ter povezovanjem programa zaokrožili Nika Lampret in Neža Oblak. Vsi zbrani že odštevajo do sobote, 7. marca, ko bo že 32. pohod po Jurčičevi poti.