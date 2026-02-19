Miha Debevec na diatonični in Klemen Bojanovič na klavirski harmoniki že tri leta uspešno sodelujeta v Duetu Spopad harmonik. Nastopata v številnih oddajah in na drugih priložnostnih dogodkih, pod njunimi prsti v narodnozabavni izvedbi zazvenijo tudi svetovne uspešnice.

Pred kratkim sta pod taktirko Debevca posnela novo skladbo, pravzaprav priredbo znamenite južnoameriške El Condor Pasa, ki izhaja iz Peruja in je znana po vsem svetu. »Originalni avtor skladbe je sicer Daniel Alomia Robles, ki je dobil navdih v tradicionalni staroselski glasbi z območja Andov. Kot zanimivost naj povem, da so imeli videi, ki sva jih s Klemnom posnela za omenjeno skladbo, na spletni platformi TikTok v le nekaj dneh skoraj 100 tisoč ogledov. Skladbo El Condor Pasa sva pred kratkim predstavila v oddaji Dobro jutro na Televiziji Slovenija,« pove Debevec.

Razmišljava, da bi morda v bližnji prihodnosti vse skladbe zbrala in jih izdala na novi zgoščenki.

Kot doda, jima je bilo v čast tudi sodelovanje v odmevni informativni oddaji Utrip na TV Slovenija, v kateri sta poskrbela za glasbeno spremljavo v živo. »Z duom sicer ves čas ustvarjava nove skladbe in precej nastopava, še posebej na izbranih zasebnih ali javnih dogodkih. Kmalu bodo minila tri leta, odkar se mi je pridružil Bojanovič na klasični harmoniki, in v tem času se je nabralo že kar nekaj zanimivih skladb, zato razmišljava o tem, da bi morda enkrat v bližnji prihodnosti vse zbrala in jih izdala na novi zgoščenki, ob tej priložnosti pa naredila še promocijski koncert,« je dejal Debevec. Odmevnejši javni nastop se jima obeta 17. maja v Metliki v sklopu prireditve Vinska vigred.

Miha Debevec na diatonični in Klemen Bojanovič na klavirski harmoniki FOTO: Osebni Arhiv

Mariborčan Klemen Bojanovič, ki je bil za člana dua Spopad harmonik izbran na posebni avdiciji, je leta 2012 pri profesorju Andreju Lorberju zaključil študij klasične harmonike na Konservatoriju za glasbo in balet. V slovenskem glasbenem prostoru je vrsto let prisoten kot harmonikar, skladatelj in pedagog, ki vodi seminarje in delavnice v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na temo sodobnega poustvarjanja ljudske instrumentalne ter plesne glasbe. Je umetniški vodja Rožanske muzike, Krogovcev in projekta Ped1ped ter aktiven v koncertni zasedbi Kr'Etno, duetu Dvojina ter harmonikarskemu orkestru Disharmonična kohorta, ki je bil ustanovljen za predstavo Alamut skupine Laibach. Je avtor glasbenih aranžmajev plesno-scenskih predstav Aleksandrinke, Apotropeja, Desetero zgodb ljubezni, Nikrmana, Reka, Svetloba in Ljubljanski zvon, ki smo jih videli na odru Cankarjevega doma v Ljubljani, Festivalne dvorane na Bledu ter v SNG Maribor.