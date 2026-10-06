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Športnih copat ne kupujmo z očmi

Odločili smo se, da bomo začeli teči. Potem stopimo v trgovino in pred nami je stena copat.
Copat naj bo prijeten že v trgovini. FOTO: Gilaxia/Getty Images
Copat naj bo prijeten že v trgovini. FOTO: Gilaxia/Getty Images
Janez Kušar
 6. 10. 2026 | 17:00
2:47
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Mehki, trdi, lahki, karbonski, stabilni in takšni, ki stanejo skoraj toliko kot vikend na morju. Začetnik v resnici potrebuje nekaj precej manj razburljivega: ne potrebujemo posebnega tekaškega copata.

Znanost pri tekaških copatih že dolgo išče lastnosti, ki bi zanesljivo preprečevale poškodbe. Čudežne formule za zdaj nima. Raziskave kažejo, da samo iz vrste copata težko napovemo, kdo se bo poškodoval.

Ne pripravljamo se na olimpijske igre, ne lovimo osebnega rekorda in skoraj gotovo ne potrebujemo karbonske plošče. Potrebujemo copat, v katerem bomo lahko tekli brez razmišljanja o njem. Za začetnika je presenetljivo uporaben kriterij nekaj povsem vsakdanjega: copat mora biti udoben. Prsti potrebujejo dovolj prostora, peta ne sme drseti, nikjer ne sme tiščati ali drgniti. Copat naj bo prijeten že v trgovini. Ne računajte, da se bo po petdesetih kilometrih čudežno spremenil.

Več pene ni vedno več sreče

Nekoč je bilo kupovanje tekaških copat skoraj zdravniški pregled. Poglejte stopalo. Ugotovite pronacijo. Kupite pravi copat. Danes vemo, da je zgodba precej bolj zapletena. Pronacija je normalen del tekaškega koraka in sama po sebi ne pomeni, da potrebujemo poseben stabilizacijski copat. Če imamo izrazite težave, pretekle poškodbe ali nam stabilnejši copat preprosto bolj ustreza, je drugače. A zdravega začetnika ni treba prestrašiti z njegovim lastnim stopalom.

Vedno poskusimo oba čevlja, po možnosti proti koncu dneva, ko je stopalo lahko nekoliko večje.

Zelo mehki in visoki copati so lahko čudovito udobni. Drugi tekači imajo raje nekoliko trdnejši občutek. Tudi tu ni univerzalnega zmagovalca. Za prvi copat je pametno iskati vsestranski model za vsakodnevni trening, ne ekstremno lahkega tekmovalnega copata. Vedno poskusimo oba čevlja, po možnosti proti koncu dneva, ko je stopalo lahko nekoliko večje.

Dražji copat ni nujno boljši za naše stopalo. Barva je še manj pomembna. Čeprav priznajmo: copat, ki nam je všeč, ima eno majhno prednost – raje ga obujemo. Začetnik torej potrebuje predvsem udoben, dovolj prostoren in svojemu stopalu prijeten tekaški copat. Potem ostane samo še težji del nakupa: v njem je treba iti teč.

Začetnik ne potrebuje kakega posebnega modela. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images
Začetnik ne potrebuje kakega posebnega modela. FOTO: Xavier Lorenzo/Getty Images

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