Športnik brez mesa

Vegetarijanec lahko teče maraton, dviguje uteži ali prekolesari Alpe povsem brez mesa. Težava ni v tem, česa ne jemo. Pomembno je, ali pojemo dovolj tistega, kar telo pri športu potrebuje. Meso ni skrivna sestavina športnega uspeha. Sodobne raziskave kažejo, da lahko dobro sestavljena vegetarijanska oziroma rastlinska prehrana povsem dobro podpira športno zmogljivost. Toda besedi vegetarijansko in zdravo nista sopomenki.

Poskrbimo za beljakovine

Pri športniku je prva nevarnost presenetljivo preprosta: premalo hrane. Kdor veliko trenira, potrebuje dovolj energije. Rastlinska prehrana je pogosto bogata z vlakninami in nas lahko hitro nasiti, še preden smo pojedli dovolj. Nova raziskava je pokazala, da je bil prenizek energijski vnos težava celo ne glede na vegetarijanstvo.

Vegetarijanski športnik rekreativec ne potrebuje omare prehranskih dopolnil, pač pa dovolj hrane, zlasti beljakovin.

Fižol, leča, čičerika, soja, tofu, tempeh, mlečni izdelki in jajca lahko zelo dobro poskrbijo za beljakovine. Športniki jih potrebujejo več kot sedeči ljudje; sodobni pregled za športnike na rastlinski prehrani navaja približno od 1,2 do 2 grama na kilogram telesne mase na dan, odvisno od športa in ciljev. Koristno jih je razporediti čez dan, ne vse stlačiti v večerjo.

Pozor, B12

Rastline vsebujejo železo, vendar se rastlinsko železo slabše absorbira. Utrujenost, slabša zmogljivost in nenavadna zadihanost niso razlog, da sami kupimo železo, ampak da se posvetujemo z zdravnikom in preverimo stanje. Vegetarijanski športniki niso avtomatično bolj ogroženi zaradi pomanjkanja železa, drugače pa je z vitaminom B12, ki zlasti pri veganih zahteva načrtno zagotavljanje z obogatenimi živili ali dopolnilom. Pozornost si zaslužijo tudi vitamin D, kalcij, cink, jod in maščobne kisline omega-3.

Vegetarijanski športnik rekreativec ne potrebuje omare prehranskih dopolnil. Potrebuje dovolj hrane, čim bolj raznolike, in zlasti dovolj beljakovin. Telo ne preverja, ali smo vegetarijanec. Preverja le, ali smo mu dali tisto, kar potrebuje.