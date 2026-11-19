Uredil je in sestavil ekipo, uredil igro, ki deluje. V tem hipu ga moramo vsi podpreti in mu želeti, da med temi nasprotniki dobimo najlažjega, da gremo naprej in se uvrstimo v ligo A,« Marinko Galič, član zlate Katančeve čete, ne skriva navdušenja nad zadnjimi dosežki moške članske reprezentance, ob tem pa pohvali selektorja Boštjana Cesarja, ki se skupaj s svojim strokovnim štabom podpisuje pod dobre rezultate in igro, ki navdušuje. Slovenija je na šestih tekmah v skupini zbrala 11 točk, dosegla osem, prejela pa le tri zadetke. Edina je v skupini odvzela točko Švici, ki je upravičila vlogo favorita in si priigrala ligo A. Obenem je na obeh tekmah s Severno Makedonijo pokazala, da je kakovostnejša, s Škoti je na prvi tekmi igrala neprepričljivo, toda vtis popravila v Glasgowu, ko je odigrala najboljšo tekmo tega dela lige narodov.

»To je liga narodov, ni tako veliko tekmovanje, pa vendarle so vidni pomiki naprej. Velika sprememba se je zgodila v ofenzivnem delu. Nimamo megazvezdnika Benjamina Šeška, je pa selektor Boštjan Cesar v ogenj poslal dva igralca, za katera še pred šestimi meseci ne bi nihče rekel, da bosta v prvi ekipi. Pred letom dni je bil Danijel Šturm v Domžalah, pred tem v Mariboru ni našel svojega mesta pod soncem. Ni mu šlo po želenih smernicah. Očitno pa je Alberto Riera, tedanji trener v Celju, v njem nekaj videl. Šturm zdaj navdušuje na Slovaškem, kjer je celo kapetan moštva. Očitno premore kvaliteto, tako vodstveno kot igralsko. To zdaj dokazuje tudi v reprezentanci. Lani je bilo vse bolj hladno, zdaj pa se mu je odprlo. Potrebuje podporo trenerja, selektorja, ljudi, ki mu zaupajo. To vrača, kot je treba. Isto velja za Aljošo Matka. Od mladih nog je bil v vseh kategorijah med najboljšimi strelci; ne samo svoje ekipe, ampak tudi lige. Dokazal se je tudi v članskem nogometu, sploh v Celju. To ni nič presenetljivega, je pa presenetljivo, da je imel selektor Cesar jajca in naredil veliko spremembo ter dal priložnost dvema igralcema, ki sta izjemno nevarna,« Galič opozori na dvojec Šturm in Matko, njima ob bok pa postavlja še Žana Vipotnika: »Tisti drugi gol proti Škotom je bil poezija, akcija kot iz šolskega učbenika. Eden najlepših golov v zgodovini slovenske reprezentance. Lepo odigrano, kot v igrici. Pomembno vlogo je odigral Vipotnik, ki je odložil žogo Matku. Predvsem me veseli, da selektor daje svobodo v igri. Tudi Žanu Karničniku, ki ni izključno desni bočni oziroma desni zadnji igralec, ampak ga pusti, da gre na sredino in se iz drugega plana priključi v napad. Žan igra fantastično, navdušil me je že na evropskem prvenstvu 2024. Upal sem, da se bo dobro prodal, a se mu ni izšlo. Potem se je poškodoval, a se je vrnil. Sprva je pri Mariboru malce pešal, ni bil pravi, zdaj pa vidim, da formo stopnjuje in je vse boljši. Vrača se v celjske čase, ko je bil fantastičen,« Galič izpostavi še eno ime.

Eden od junakov Cesarjeve čete je tudi Danijel Šturm. Foto: Reuters

Pet debitantov

Omeniti velja še, da je pod vodstvom Cesarja debitiralo pet nogometašev: Tjaš Begić, Tian Nai Koren, Jošt Urbančič, Ester Sokler in Relja Obrić. »Predvsem moram pohvaliti igro v zadnji liniji, v defenzivi. Pustimo Jana Oblaka, on je dokazana kvaliteta, spada med tri, štiri najboljše vratarje na svetu. Vsi ostali v obrambi, v zadnji liniji, delujejo izvrstno. Cela ekipa je kompaktna, zgoščena, aktivna. Nivo igre je zelo pozitiven. Na to se lahko naslonimo. V naslednjih kvalifikacijah znamo mešati štrene tudi večjim,« opozarja Galič in pogleduje proti petkovemu žrebu. Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri izvedela, s kom se bo marca prihodnje leto pomerila za napredovanje v ligo A lige narodov. Med možnimi nasprotniki so Hrvaška, Srbija, Danska in Wales.

Selektor Cesar je imel jajca in naredil veliko spremembo ter dal priložnost dvema igralcema, ki sta izjemno nevarna.

Dodatne kvalifikacije bodo marca 2027, prve tekme med 25. in 27. marcem, povratne med 28. in 30. marcem. Reprezentance iz lige B bodo prve obračune odigrale doma, povratne v gosteh. Zmagovalci dvobojev bodo napredovali v ligo A, poraženci bodo ostali v ligi B. »Srbijo bi. Oni so med temi ekipami nekako v najslabši poziciji. Že lep čas iščejo pravo generacijo, iščejo izhod iz te krize, pa ne pridejo iz nje. Menjajo selektorje, imeli so mlado generacijo, ki je bila svetovni prvak. Morda jih tepe mentaliteta,« Galič meni, da bi bila najprimernejši tekmec prav Srbija. Verjetno takrat tudi s Šeškom v reprezentanci. Tudi tokratno akcijo je moral Šeško izpustiti. Galič meni, da bo pred selektorjem Cesarjem nov izziv, kako in kam Šeška vključiti v ekipo.