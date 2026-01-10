  • Delo d.o.o.
LOVKE

Srce je težko pretentati

Robert Dragar ve, da prava pesem pove več kot tisoč razlag. Zvestoba glasbi, ljudem in sebi je zanj dolga pot, po kateri se najpomembnejše odločitve zgodijo v tišini srca.
FOTO: Voranc Vogel

Verjamem v dobro, pravi Robert Dragar. FOTO: Voranc Vogel

Robert Dragar in Danica Lovenjak 

Robert Dragar in Danica Lovenjak 

Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje, nam je povedal. FOTO: Voranc Vogel

Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje, nam je povedal. FOTO: Voranc Vogel

Verjamem v dobro, pravi Robert Dragar. FOTO: Voranc Vogel
Robert Dragar in Danica Lovenjak 
Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje, nam je povedal. FOTO: Voranc Vogel
Danica Lovenjak
 10. 1. 2026 | 17:00
Ko se decembrski blišč umakne tišini in reflektorji ugasnejo, ostane vprašanje, ki si ga vsak postavi po svoje: kaj je bilo resnično in kaj želim odnesti s seboj naprej. Robert Dragar je eden tistih glasbenikov, ki to vprašanje živi že desetletja. Ne na glas, ne z velikimi gestami, temveč z doslednostjo, občutkom in zvestobo tistemu, kar verjame, da glasba mora biti: spremljevalka življenja. Skupina Victory je postala zvočno ozadje neštetih porok, odločitev in prelomnic, Robi pa ostaja trdno zasidran v zavesti, da nič od tega ni samoumevno. Da se zaupanje gradi počasi. In da pesem dobi pomen takrat, ko v njej prepoznaš sebe. Ni naključje, da so leto zaključili z novo izvedbo skladbe Ali boš še verjela, ki govori, ko besed zmanjka, predvsem moškim. Ko se koledar obrne, se za Roberta čas ne ustavi povsem, čeprav ob srečanju v zasneženi Ljubljani prizna, da je telo zahtevalo svoj davek. »Potreboval sem nekaj dodatnih ur spanja, sploh nisem vedel, da mi jih primanjkuje, da sem napolnil baterije. Ker smo si z Victory zadali nalogo, da našim sledilcem in simpatizerjem ob novem letu podarimo darilo, to je izid nove skladbe, nas v januarju čaka obilo promocijskih dejavnosti na terenu, na vidiku so prvi nastopi.«

Z bendom rastejo generacije

December je za skupino vsako leto intenziven, poln odrov, čustev in ljudi, ko se vse nenadoma umiri, Robi v tišini ne občuti praznine. Nasprotno. »Izjemno sem ponosen in notranje izpolnjen, ker vem, da sem dal sto odstotkov sebe v vsak nastop in v delo, ki ga opravljam. Res je, da si po vsem tem utrujen, a hkrati notranje izpolnjen. Če bi to opisal kot prijetno utrujen, bi kar držalo.«

Ko potegne črto pod letom, ki se je izteklo, se mu kot eden najmočnejših mejnikov pokaže izid pesmi Pest soli. »Najbolj si bom zapomnil izid prve pesmi januarja 2025. Ta skladba je zorela več mesecev in s seboj prinesla številna občutja, ki smo jih uspešno prelili v pesem in videospot.«

Robert Dragar in Danica Lovenjak 
Robert Dragar in Danica Lovenjak 

Kot skupina so pustili močno sled v slovenskem medijskem prostoru. »Ko z bendom rastejo generacije, se jih nehote dotakneš – s pesmijo, vokalom, nastopom; in vse to naredi skupino brezčasno.« Največja potrditev ostaja odziv ljudi. »Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje. Očitno nekaj delamo prav. Radi imamo svoje poslanstvo in v njem uživamo, s svojimi izkušnjami povezujemo generacije in ustvarjamo igrivo, zabavno energijo.« V novo leto ne vstopa z velikimi besedami ali klasičnimi spremembami. »Ne bom začel z zaobljubami, ampak s prefinjenimi načrti, ki jih bom uresničeval korak za korakom. Do zdaj smo nanizali več malih zmag in ni vrag, da te ne bi prinesle tudi velikih. Nič pa se ne zgodi čez noč, to smo se naučili in se opremili s potrpežljivostjo.«

Najbolj primerno darilo je pesem

Prav s potrpežljivostjo in občutkom so leto zaključili z novo izvedbo pesmi Ali boš še verjela, ki jo Robi vidi kot posebno darilo. »Imamo veliko povpraševanj parov, ki se poročijo, in razmišljali smo, kaj lahko podarimo tistim, ki smo jim že igrali, in vsem bodočim. Najbolj primerno darilo je pesem, ki ubesedi vse, kar se plete po glavi, še preden izrečejo usodni 'da'. Saj smo vendar glasbeniki, čudno bi bilo, če bi podarjali piškote, med ali vino.« Zanj ima prava pesem vedno jasen temelj. »Nedvomno je besedilo tisto, ki razvname čustva, te razgali in pripelje do razmišljanja. Če mu sledita še ubrana melodija in dobra interpretacija, je recept za uspeh neizogiben. Glasba vzbuja čustva, in prav zato je tako posebna.«

Nič pa se ne zgodi čez noč, to smo se naučili in se opremili s potrpežljivostjo.

Ali boš še verjela govori predvsem takrat, ko besede moškim pogosto zmanjkajo. Robi se zaveda razlik, a v njih vidi tudi lepoto. »Obstajajo moški, ki z lahkoto govorijo o svojih čustvih, veliko pa je tudi takih, ki jih težko ubesedijo, čeprav so s srcem stoodstotno pri stvari. Že dolgo je znano, da smo moški z Marsa, ženske pa z Venere, govorimo vsak svoj jezik. Umetnost pa je v slovarju, ki poveže ta dva planeta.«

Do pesmi ima danes drugačen, zrelejši odnos. »Že ob nastanku je bila zelo lepa in umetniško čista. Želeli smo jo postaviti v današnji čas, ji dodati nekaj 'bendovskega Victory pridiha', dobila je tudi videopodobo s pomenljivo zgodbo.« Pesem govori o odločitvah, o notranjem to je to, in tudi njegov pogled je jasen. »Ko se moški enkrat odloči, da je to prava ljubezen, je odločen in pika. To ni hipna stvar, ampak stanje miru, zasidranosti. Od tam črpaš energijo, zanos in smisel, ker vsak potrebuje varen pristan.«

Verjamem, da do uspeha praviloma ne vodijo bližnjice, ampak trdo delo, načrt, predanost in vera v to, kar delaš.

Zaupa hčerkini intuiciji

Preprostost, domačnost in iskrenost, na katere stavi videospot, se mu zdijo v času presežkov in filtrirane popolnosti še toliko bolj dragoceni. »Ravno danes sem se pogovarjal z avtorico besedila Karmen Stavec, strinjala sva se, da je v poplavi informacij, hitenju in obleganju zelo težko priti do bistva. A ljudje smo še vedno iz mesa in krvi, še vedno čutimo, čustvujemo. In sva rekla, zakaj pa ne?« Zgodba z zaljubljenima harmonikarjema, ki je ideja njene hčerke Stele, ima poseben čar. »Ko sem doma razlagal, kaj bomo snemali, je Stela brez oklevanja rekla: 'To vlogo morata prevzeti Teja in Tomo, men' sta tako luštna, sploh jima ni treba igrat', taka pač sta.' Ko sem idejo povedal Boštjanu, je sprva okleval, a me je že naslednje jutro poklical in rekel: 'Ja, to je to.' Intuiciji svoje hčerke zaupam, že večkrat se je izkazala za pravo.«

Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje, nam je povedal. FOTO: Voranc Vogel
Premaknilo nas je spoznanje, da ljudem veliko pomeni naša glasba, naši nastopi, naše pojavljanje, nam je povedal. FOTO: Voranc Vogel

In kaj naj ljudje odnesejo s seboj ob poslušanju pesmi? Robi se nasmehne in odgovornost rahlo preusmeri. »Morda je to vprašanje bolj za ženske. Saj sem že omenil, prihajamo z različnih planetov in vsak vidi isto situacijo malo po svoje.« Če bi ga pesem danes vprašala osebno, bi bil odgovor kratek in jasen. »Ko se odločiš, se odločiš, in to je to. Srce je težko pretentati.«

In ko luči ugasnejo, ostaja vera, ki ga spremlja že leta. »Verjamem v dobro. Verjamem, da lepa beseda lepo mesto najde. In verjamem, da do uspeha praviloma ne vodijo bližnjice, ampak trdo delo, načrt, predanost in vera v to, kar delaš,« pove pred najinim slovesom. Njihova skladba v novi preobleki ni le pesem za poroke, je opomnik, da so največje odločitve pogosto tihe. Da se prava ljubezen ne zgodi v trenutku evforije, temveč v občutku varnosti. In da srce, ne glede na leta, izkušnje ali oder, zelo dobro ve, kdaj je to to.

