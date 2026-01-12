  • Delo d.o.o.
HIŠNI LJUBLJENČKI

Staranje prinaša številne izzive

S pravilnimi prilagoditvami lahko pomembno prispevamo k boljši kakovosti zlatih let.
Poskrbimo za udoben spanec. FOTO: Corey O'hara/Getty Images

Veterinar bo preveril, v kakšnem stanju je ljubljenček. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Poskrbimo za udoben spanec. FOTO: Corey O'hara/Getty Images
Ajda Janovsky
 12. 1. 2026
Ena najpomembnejših prilagoditev je povečanje dostopnosti do hrane, vode in počivališča. Starejše živali pogosto trpijo zaradi zmanjšane gibljivosti, zato je ključnega pomena, da jim olajšamo dostop do osnovnih potrebščin. Na primer, postavimo več hranilnih in vodnih mest ter zagotovimo dovolj udobnih in lahko dostopnih počivališč.

Olajšamo mu dostop do hrane, vode in počivališča.

Poleg fizičnih prilagoditev je pomembno vzdrževanje pozitivnega odnosa in razumevanje vedenjskih sprememb. Starejše živali lahko postanejo bolj anksiozne ali razdražljive, zato je pomembno, da lastniki razumejo vzroke teh sprememb in se nanje ustrezno odzovejo. Namesto kaznovanja je priporočljivo poiskati veterinarski nasvet ali pomoč vedenjskega strokovnjaka, da se ugotovi, ali gre za zdravstvene težave ali preprosto za vedenjske spremembe, povezane s staranjem.

Igranje, učenje novih trikov in kratki treningi lahko pomagajo ohranjati mentalno ostrino ter fizično kondicijo. Pomembno je, da so te aktivnosti prilagojene sposobnostim starejših živali. Na primer, namesto kompleksnih igrač lahko uporabimo enostavne interaktivne posode za hrano, ki spodbujajo njihovo radovednost in jih hkrati ne preobremenijo.

Redni veterinarski pregledi so bistveni.

Staranje prinaša spremembe v prebavi in izgubo mišične mase, zato je priporočljivo izbrati lahko prebavljivo hrano, bogato z esencialnimi hranili, ki ustrezajo potrebam starejših živali. Izogibanje surovemu mesu, ki je lahko neuravnoteženo glede mineralov, in kombinacija suhe in mokre hrane sta lahko koristna pristopa. Za izbirčne jedce lahko preprosti triki, kot je rahlo segrevanje mokre hrane, povečajo njen privlačni vonj.

Redni veterinarski pregledi so bistveni za spremljanje staranja in zgodnje odkrivanje morebitnih zdravstvenih težav. Geriatrične konzultacije omogočajo podrobno spremljanje posameznih potreb starejših živali in prilagoditev oskrbe glede na njihovo zdravstveno stanje. Prvi pregled je običajno daljši, da se omogoči poglobljena razprava in po potrebi dodatni testi. Redni pregledi, ki se izvajajo vsakih šest mesecev ali enkrat na leto, pomagajo pri zgodnjem odkrivanju krhkosti in drugih težav, kar omogoča pravočasno ukrepanje in izboljšanje kakovosti življenja starejših ljubljenčkov.

Starejše živali lahko postanejo bolj anksiozne ali razdražljive.

