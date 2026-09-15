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Ste nehali telovaditi? Dobra novica, že pridobljene sposobnosti praviloma ponovno pridobivamo hitreje

Koliko forme smo izgubili čez poletje, je odvisno od tega, kako dobro smo bili trenirani in kaj smo med dopustom počeli.
Že pridobljene sposobnosti praviloma ponovno pridobivamo hitreje, kot smo jih gradili prvič. FOTO: Tom Werner/Getty Images
Že pridobljene sposobnosti praviloma ponovno pridobivamo hitreje, kot smo jih gradili prvič. FOTO: Tom Werner/Getty Images
Janez Kušar
 15. 9. 2026 | 17:00
3:10
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Septembra se vrnemo v telovadnico in zdi se, da smo izgubili vse. Prvi trening po poletju je lahko neprijeten. Uteži, ki smo jih junija dvigovali brez posebnega razmišljanja, so nenadoma težke. Po nekaj serijah zmanjka sape, naslednje jutro pa nas bolijo mišice, za katere smo čez poletje skoraj pozabili, da jih imamo. Prva misel je običajno: izgubil sem vso formo. Toda telo ni računalnik, ki po nekaj tednih neaktivnosti izbriše vse, kar smo vanj nalagali več mesecev ali let.

Nekaj pa se vendarle zgodi. Pri vzdržljivostni pripravljenosti lahko spremembe opazimo že po nekaj tednih brez treninga. Zmanjšata se lahko količina krvi, ki jo srce ob vsakem utripu požene po telesu, in sposobnost organizma za dolgotrajnejši napor. Zato nas lahko tempo, ki je bil pred dopustom prijeten, septembra presenetljivo hitro zadiha.

To, koliko izgubimo, je odvisno od tega, kako dobro smo bili trenirani, kako dolg je bil premor in predvsem, kaj smo med njim počeli. Dva tedna poležavanja nista enaka dvema tednoma plavanja, hoje, kolesarjenja in izletov. Tudi mišična moč in masa brez vadbe začneta upadati, vendar pri krajših premorih izgube pogosto niso tako dramatične, kot se nam zdijo na prvem treningu. Del občutka, da smo »čisto brez moči«, je posledica tega, da telo ni več vajeno določenega gibanja in obremenitve.

Telo ni pozabilo vsega

Dobra novica je, da že pridobljene sposobnosti praviloma ponovno pridobivamo hitreje, kot smo jih gradili prvič. K temu prispevajo živčno-mišične prilagoditve, pri mišicah pa raziskovalci proučujejo tudi celične mehanizme tako imenovanega mišičnega spomina. Telo torej ni pozabilo vsega.

Ne gremo od začetka, temveč nekoliko bolj previdno nadaljujemo tam, kjer smo poleti končali. FOTO: Tom Werner/Getty Images
Ne gremo od začetka, temveč nekoliko bolj previdno nadaljujemo tam, kjer smo poleti končali. FOTO: Tom Werner/Getty Images

Težava se začne prvi septembrski teden. Na drog naložimo junijske uteži, odtečemo junijski tempo in želimo telesu pokazati, da se ni nič spremenilo. Pa se je. Po premoru je pametneje prvih nekaj treningov zmanjšati količino in intenzivnost ter telesu dovoliti, da se znova privadi na obremenitev. Posebno previdni bodimo pri eksplozivnih gibih, težkih utežeh in velikem številu ponovitev. Močna mišična bolečina naslednji dan ni dokaz, da je bil trening odličen. Pogosto je dokaz, da smo naredili preveč. Če smo bili nekaj tednov manj aktivni, smo skoraj zagotovo nekaj izgubili. Toda običajno precej manj, kot nam sporoča ego po prvem težkem treningu. Zato septembra ni treba začeti od začetka. Treba je samo nadaljevati nekoliko bolj previdno tam, kjer smo poleti končali. Forma se lahko izgublja presenetljivo hitro. Na srečo pa ima telo precej boljši spomin, kot mu pripisujemo.

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