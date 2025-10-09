Ste vedeli, da imamo tudi v Jadranu bermudski trikotnik?

Območje med otoki Jabuka, Brusnik in Svetac, znano kot viški vulkanski trikotnik, je že stoletja zavito v tančico skrivnosti in legend. Ta del Jadranskega morja, ki ga nekateri primerjajo z bermudskim trikotnikom, privlači tako pomorščake kot raziskovalce, ki jih zanima njegova skrivnostna preteklost.

Jabuka, eden izmed treh otokov, je od 14. stoletja, ko je bila prvič vrisana na pomorske karte, pritegnila pozornost mornarjev. Njena edinstvena oblika, ki spominja na plavut morskega psa, druge pa na zlomljen zob, je le eden od razlogov za njeno privlačnost. Je samotna in nedostopna, saj nima nobene uvale, v katero bi lahko pripluli čolni. Brusnik, njen sosed, je star približno 150 milijonov let in je nastal iz lave. Tretji otok, Svetac ali Sveti Andrija, je bil naseljen že v prazgodovini. Iliri, Grki in Rimljani so na njem postavili svoje postojanke, danes pa obiskovalci lahko raziskujejo ruševine, kot je Teutina kula, kjer naj bi živela ilirska kraljica Teuta, piše hrvaški turistični portal Putni kofer.

Jabuka se strmo vzpenja iz morja. FOTO: Fbundalo/Wikimedia Commons, CC BY 2.5

Nekateri verjamejo, da so ti otoki prežeti z nadnaravnimi silami. Na Jabuki naj bi med najhujšimi nevihtami opazili svetleče krogle, ki so krožile okoli nje. Ribiči, ki plujejo po teh vodah, pogosto poročajo o nepojasnjenih dogodkih. Med najpogostejšimi so zgodbe o kompasih, ki nenadoma odpovejo, in drugih instrumentih, ki nehajo delovati. Mnogi ribiči verjamejo, da se nad to območje spušča nevidna sila, ki povzroča te nenavadne pojave.

Zgodovinski primeri nepojasnjenih nesreč in potopov dodatno prispevajo k skrivnostnosti viškega vulkanskega trikotnika. Ena najbolj znanih zgodb sega v čas prve svetovne vojne, ko je italijanska podmornica iz neznanih razlogov potonila v bližini Palagruže. Iz vode so jo potegnili šele v 70. letih prejšnjega stoletja, toda ostanki mornarjev so bili izjemno dobro ohranjeni, kar je še prispevalo k skrivnostnosti. Poleg tega so številni ribiči iz Komiže pripovedovali o tovariših, ki so izginili brez sledu, čeprav ni bilo nobenega znaka nevihte ali druge nevarnosti.

Lokacija Svetaca v Jadranskem morju FOTO: Googlovi zemljevidi

Obstajajo seveda tudi racionalne razlage za te nenavadne dogodke. Ena od teorij je, da magnetne skale, ki sestavljajo otoke, vplivajo na delovanje kompasov in drugih instrumentov. Na Brusniku je magnetit, ki lahko povzroči, da kompasi odpovejo ali kažejo napačno smer. Poleg tega nekateri verjamejo, da je območje uporabljala vojska za skrivne operacije, kar bi lahko pojasnilo nekatere skrivnostne nesreče in izginotja. Mornarica nekdanje Jugoslavije naj bi na tem območju skrivala svoje podmornice, da jih radarji ne bi zaznali, kar bi lahko pojasnilo nenavadne dogodke, ki so jih doživeli ribiči.

Viški vulkanski trikotnik ostaja območje, ki buri domišljijo in privlači tiste, ki jih zanima skrivnostna preteklost Jadranskega morja. Zgodbe o nenavadnih pojavih in nepojasnjenih nesrečah bodo še naprej krožile med ribiči in raziskovalci, ki se podajajo v tiste vode.