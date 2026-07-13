Ste vedeli, da je pes lahko desničar ali levičar?

Znanstveniki z Univerze v Bariju v Italiji so razvili poseben test, s katerim lahko ugotovimo, ali je naš štirinožni prijatelj levičar ali desničar. Poimenovali so ga Doginburgh Inventory po zgledu znanega vprašalnika za ugotavljanje dominantne roke pri ljudeh. Gre za zanimiv poskus, kako pasje vedenje približati vsakdanjiku skrbnikov. Namesto zapletenih laboratorijskih preiskav test temelji na nalogah, ki jih lahko razumemo vsi: kako pes išče hrano, kako si pomaga s tačkami in s katero taco naredi prvi korak.

Raziskovalci poudarjajo, da pri psih ni tako izrazite prevlade ene strani kot pri ljudeh. Medtem ko je približno 90 odstotkov ljudi desničarjev, pri psih takšnega splošnega pravila niso ugotovili. Njihove odločitve so bolj selektivne, kar pomeni, da lahko en pes pri določeni nalogi skoraj vedno uporabi levo taco, pri drugi desno, pri tretji pa med obema stranema ni izrazite razlike. Prav zato je test zanimiv: osvetli nam pasje odločitve, ki jih pri božanju, sprehodih in igri pogosto sploh ne opazimo.

Dominantno tačko bo spontano uporabil pri igri. FOTO: Cappi Thompson/Getty Images

Štiri naloge

Test sestavljajo štiri preproste naloge. Pri prvi psu ponudimo priljubljen priboljšek v igrači in opazujemo, s katero taco igračo zadržuje, medtem ko si prizadeva priti do hrane. To je pomembno zato, ker pes pri takšnem opravilu taco uporabi spontano, brez našega ukaza. Ne prosimo ga, naj poda tačko, ne vodimo ga z roko in ne vplivamo na izbiro. Sam se odloči, kako bo stabiliziral igračo, kar lahko razkrije njegovo naravno nagnjenost.

Pri drugi nalogi priboljšek skrijemo pod kos pohištva, kjer ga pes ne more doseči z gobčkom, lahko pa do njega seže s taco. Takrat opazujemo, ali bo najprej poskusil z levo ali desno. Tudi pri tej nalogi je pomembno, da je odprtina dovolj nizka, da mora uporabiti taco, a hkrati varna in dostopna, da se pes ne prestraši ali poškoduje. Gre za preprost domači preizkus, ki lahko hitro pokaže, katera stran je psu pri reševanju majhne zagonetke bolj naravna.

Psa posedemo na vrh stopnic in ga pokličemo k sebi. FOTO: Gollykim/Getty Images

Tretji in četrti del preizkusa sta povezana z gibanjem. Psa posedemo na vrh stopnic in ga pokličemo k sebi. Nato opazujemo, s katero taco naredi prvi korak. Pri tem mora biti pes poravnan in ne sme sedeti postrani, saj bi to lahko vplivalo na izbiro. Podoben preizkus ponovimo še med običajno hojo po stopnicah, ko pes že hodi in se mora spustiti na nižjo raven. V obeh primerih je torej pomembno, katera taca prevzame pobudo pri premiku telesa.

Po besedah raziskovalcev za osnovno oceno ni treba opraviti velikega števila ponovitev. Že prvih nekaj poskusov namreč razkrije, katero taco pes raje uporablja. Kljub temu je dobro, da psa opazujemo večkrat in v mirnem okolju. Če je razburjen, utrujen, prestrašen ali preveč osredotočen na nas, rezultat ne bo zanesljiv. Pomembno je tudi, da pri izvajanju nalog ostanemo nevtralni in da z ničimer ne vplivamo na pasjo izbiro.