Stoletna umetnost povezana s sodobno

Prav pred praznikom stojimo v kraju, ki je svetu dal Toneta Pavčka, mojstra besede, ki je znal slovensko pokrajino opisati tako živo, da smo jo skoraj videli v barvah. Danes pred nami ne stojijo verzi, temveč platna. Če je Pavček risal lepoto domačih gričev, ste vi, spoštovane slikarke in slikarji, udeleženci 5. extempora, interpretirali s čopičem. Odpirati umetniško razstavo v pesnikovem rojstnem kraju pomeni nadaljevati tradicijo kulture, ki jo je on zastopal,« Karol Zagorc, gonilna sila že 5. likovnega extrempora, ni skrival veselja na predvečer slovenskega kulturnega praznika.

Predvsem pa je bil ponosen, da bodo umetniška dela upokojencev iz Dolenjske in Bele krajine na ogled v cerkvi v Šentjuriju na Dolenjskem. Gre za cerkvico sv. Jurija s figuralno in dekorativno poslikavo prezbiterija s konca 16. oziroma začetka 17. stoletja, glavni zlati oltar iz okoli 1672., stranska iz 19. stoletja ter Čeferinov križev pot (1852) ter zvon iz leta 1752.

Lani slikali, letos zelena luč

Umetniška dela so nastala lani poleti ob občinskem prazniku, ko je v Mirni Peči potekal peti slikarski extempore upokojencev Dolenjske in Bele krajine; ustvarjalo je 29 ustvarjalcev iz vse Slovenije v prijetnem ambientu Gostilne Novljan, nekaj pa jih je odšlo na Golobinjek. Ustvarjali so tudi v tehniki vinarel, modro frankinjo je prispeval domačin Tone Režek.

Glavna tema je bila veduta, motivi pa kotički Mirne Peči. Ker pa je prav, da dela pokažejo širši javnosti, je Zagorc dobil idejo, da bi jih razstavil v cerkvi. Za mnenje se je obrnil na domačega župnika Blaža Franka; ta je hitro dobil dovoljenje novomeške škofije, ki jo vodi škof Andrej Saje, po rodu iz mirnopeške fare.

»Zato se mi zdi še posebej simbolično in lepo, da v tej cerkvi gostimo razstavo umetnosti. Na ta način povezujemo stoletja staro umetnost s sodobno umetnostjo – skupni imenovalec pa ostaja isti: videti lepoto, jo prepoznati in jo ovekovečiti, da bi še koga drugega nagovorila in še komu dvignila duha in ga potegnila iz vsakdanjega proti nečemu presežnemu,« je med drugim povedal župnik Blaž Franko, ki se je zahvalil vsem ustvarjalcem. Zbrane je pozdravil domači župan Andrej Kastelic, razstavo je odprla podpredsednica PZDU DBK Milica Korošec. Občina Mirna Peč, Društvo upokojencev Mirna Peč in Pokrajinska zveza društev upokojencev Dolenjske in Bele krajine so poskrbeli za odprtje, razstava bo na ogled do 10. aprila. Kulturni program so obogatili nastopi Pevskega zbora Rožmarin in učencev Glasbene šole Marjana Kozine Novo mesto.