FEHTARJI

Strici so jim zaupali veliko zgodb

Po Planici in praznovanju 30 pomladi njihovega člana Domna Kovača napovedujejo tretji album, videoalbum, prvi tovrstni v Sloveniji.
Fehtarji so nove zgodbe za tretji album spletli v eni od vaških gostiln. FOTOGRAFIJI: Neo Visuals
Album bo izšel 10. maja, žanrsko bo zelo raznolik.
Zadnja dva meseca intenzivno snemajo tudi videospote.
Mojca Marot
 9. 4. 2026 | 17:00
2:41
A+A-

Samo Kališnik, Blaž Jenkole, Domen Kovač in Matic Plevel so trenutno pri nas vroča imena in najbolj zaželena zasedba na domači glasbeni sceni. Fantje so se minule dni mudili pod Poncami kot številni drugi ljubitelji smučarskih skokov in zabavali zbrane športne zanesenjake, hkrati pa proslavili jubilej, 30. rojstni dan svojega člana Domna Kovača, zadnjega pol leta pa so veliko časa preživeli v studiu. Zdaj so razkrili, zakaj. Prihaja njihov tretji album, tretji odmerek podeželskega rock'n'rolla. »Schatziju, Gorenjski ljubljeni, Štorkljam, Moji Sloveniji in drugim se bo pridružilo ducat čisto novih pesmi. Skupaj jih bo na albumu štirinajst. Poleg tega zadnja dva meseca intenzivno snemamo videospote. Snemalne dneve imamo na vsake tri, štiri dni, do zdaj smo jih posneli že devet,« razkrivajo Fehtarji.

Fantje dodajajo, da tokratni album ne bo običajen: to bo videoalbum, kakršnega pri nas še nismo videli. To pomeni, da se kot prvi pri nas podajajo v obsežni glasbeno-vizualni projekt. Album bo kombinacija glasbe in vizualne pripovedi, saj bo vsako pesem že ob izidu spremljal videospot.

Nanj bodo uvrstili največje uspešnice in tudi nove skladbe, ki jih snemajo že pol leta.

»Videoalbum smo naslovili Strici so mi povedali. To pa zato, ker smo malo starejši, upamo, da tudi modrejši, še vedno pa smo zaljubljeni v podeželje in Gorenjsko. Ko smo pred letom dni sedeli v vaški oštariji, je beseda tekla o tem, o čem bi pripovedovale naše nove pesmi. Prisluhnili smo stricem, ki so imeli povedati mnogo zgodb. In tako tudi naš novi album nosi različne pripovedi, od tistih, ki se jih poje na ves glas, do tistih, ki zdržijo samo šepet,« povedo Fehtarji, ki podrobnosti o posameznih skladbah še ne razkrivajo.

Album bo izšel 10. maja, žanrsko bo zelo raznolik. Na njem bodo skladbe od podeželskega rock'n'rolla in živahnih ritmov, do balad ter pesmi za ljubitelje pristnih narodnozabavnih ritmov. Fehtarji napovedujejo tudi poseben koncert, ki ga bodo odigrali 18. junija v kultnih Križankah, kjer bodo naredili vizualni šov z razširjeno koncertno zasedbo, bogato odrsko produkcijo in nekaj glasbenimi gosti. Predstavili bodo vse največje uspešnice in tudi nove skladbe z novega albuma.

