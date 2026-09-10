Študente povezuje glasba

Gajstni muzikanti imajo sedež na Kozjanskem, natančneje v Dobju pri Planini, a člani domujejo v različnih krajih po Sloveniji. Vse od Škofje Loke do Črnomlja, Rogatca, Ptuja, Sevnice in domačega Dobja, kjer se srečujejo na vajah in ustvarjajo nove skladbe. Študente različnih študijskih smeri od nekdaj povezuje glasba, še posebno Avsenikova. V prostem času se radi posvečajo tudi športnim aktivnostim, od planinarjenja do fitnesa.

Ansambel vodi harmonikar Domen Bahč, ob njem so kitarist Lovro Cajner, basist in baritonist Tejo Firbas, klarinet igra Amadej Volasko, trobento Žan Belca, poje pa Maša Demšar. Na njihovem repertoarju so poleg Avsenikovih skladb in skladb Alpskega kvinteta – mimogrede, na ptujskem festivalu so iz zakladnice izbrali njihovo V Bohinj rad zahajam – tudi skladbe Štirih kovačev, Veselih svatov, ansambla Zeme, Vitezov Celjskih, ansambla Saša Avsenika, Fehtarjev in drugih. Šele pred enim mesecem so med poslušalce poslali prvo lastno skladbo Stari gramofon, za katero je besedilo napisala Vera Šolinc, melodija in aranžma pa sta delo Primoža Kosca. V njej opevajo dečka, ki je na podstrešju odkril star gramofon, ob tem pa sta se mu prebudili ljubezen do narodnozabavne glasbe ter želja, da bi tudi sam s pesmijo nekoč povezoval ljudi in mednje prinašal dobro voljo.

Za Gajstne muzikante je bil ptujski festival prvi festivalski nastop. FOTO: Mojca Marot

Na ptujskem festivalu so se Gajstni muzikanti predstavili s povsem novim valčkom z naslovom Ponudi roko sočloveku. Zanj je melodijo napisal harmonikar Domen Bahč, besedilo pa je ustvaril Matej Trstenjak. In vse kaže, da jim je bila ta skladba o medsebojni pomoči, solidarnosti in razumevanju med ljudmi pisana na kožo, saj jim je strokovna komisija zanjo dodelila največ točk in jih razglasila za najboljši kvintet letošnjega ptujskega festivala! Ta je bil zanje tudi prvi pravi festival, lani so zmagali na prireditvi Pokaži, kaj znaš v domačem Dobju.

Ko smo nato skupaj v rokah držali orfeja, so se čustva le še stopnjevala.

»Na festivalu je bilo čutiti posebno energijo, od tiste prijetne treme pred nastopom do veselja in druženja za odrom po razglasitvi rezultatov. Ker smo na ptujskem festivalu nastopili prvič, je bilo doživetje še toliko bolj posebno. Ko smo nato skupaj v rokah držali orfeja, so se čustva le še stopnjevala. Takšna priznanja so lepa potrditev, da smo na pravi poti, in nam dajejo še dodaten zagon za naprej,« je v imenu ansambla Gajstni muzikanti misli strnil Domen Bahč.