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Sup, kajak ali kanu? Kako izbrati pravega

Z nobenim ne moremo zgrešiti, vsak ponuja nekoliko drugačno doživetje.
V kajaku lahko brez večjih težav preveslamo tudi daljše razdalje. FOTO: Tom Werner/Getty Images
V kajaku lahko brez večjih težav preveslamo tudi daljše razdalje. FOTO: Tom Werner/Getty Images
Janez Kušar
 4. 8. 2026 | 17:00
4:00
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Ko poleti sonce pošteno pripeka, marsikdo začne iskati osvežitev na vodi. Nekateri napihnejo sup, drugi si izposodijo kajak, tretji se vprašajo: kakšna je razlika med kajakom in kanujem? Če razmišljate o prvem stiku z vodnimi športi, niste edini. Dobra novica je, da z nobeno od teh izbir ne morete zares zgrešiti – vsaka ponuja nekoliko drugačno doživetje. Preden se odločimo za nakup ali izposojo opreme, si odgovorimo na preprosto vprašanje: si želimo sproščenega raziskovanja narave, družinskega izleta ali nekoliko bolj športne rekreacije?

Sup, stand up paddle oziroma po naše stoječe veslanje, je v zadnjih letih postal pravi poletni hit. Razlog je precej preprost – osnov se lahko nauči skoraj vsak. Že po nekaj minutah večina začetnikov samozavestno stoji na deski. Prednost supa je odličen pregled nad okolico. Na jezeru ali mirnem morju je občutek skoraj meditativen, hkrati pa telo ves čas lovi ravnotežje. Delajo mišice nog, trebuha, hrbta in ramen, čeprav se nam pogosto zdi, da se samo mirno peljemo po vodi. Še ena praktična prednost? Napihljive deske brez težav pospravimo v prtljažnik avtomobila, zato jih lahko vzamemo skoraj kamor koli.

Če nam je bližje sedenje kot lovljenje ravnotežja, bo kajak verjetno boljša izbira. Ker sedimo nizko nad gladino, je občutek stabilnosti večji, zato se v njem hitro sprostijo tudi začetniki. Kajaki so odlični za raziskovanje jezer, počasnih rek ali morske obale. Brez večjih težav lahko preveslamo tudi daljše razdalje, ne da bi nas pretirano bolele noge. Glavnino dela opravijo mišice hrbta, ramen in rok. Za pare ali družine so zelo priljubljeni dvosedi, ki omogočajo prijetne skupne izlete. Le dogovoriti se je treba, kdo določa smer – in kdo ima zadnjo besedo.

Pomembni so gibanje, sprostitev in pobeg od vsakodnevnega hitenja.

Čeprav danes ni tako pogost kot sup ali kajak, ima kanu še vedno veliko privržencev. Zlasti ga cenijo družine in prijatelji, saj ponuja dovolj prostora za več oseb in tudi nekaj dodatne opreme. Veslač običajno sedi ali kleči ter uporablja enostransko veslo. Ker morata veslača dobro sodelovati, je kanu odličen primer ekipnega športa. Ko se posadka ujame, postane veslanje pravo zadovoljstvo. Na mirnih vodah je zelo stabilen, za zahtevnejše reke pa je priporočljivo pridobiti nekaj izkušenj.

Že po nekaj minutah večina začetnikov samozavestno stoji na deski. FOTO: Marc Dufresne7Getty Images
Že po nekaj minutah večina začetnikov samozavestno stoji na deski. FOTO: Marc Dufresne7Getty Images

Ne pozabimo na varnost

Če bi morali izbrati le eno možnost, bi večina začetnikov najlažje začela s supom ali rekreativnim kajakom.​ Sup je odlična izbira za vse, ki želijo izboljšati ravnotežje, okrepiti mišice in hkrati uživati v mirni naravi. Kajak pa bo navdušil tiste, ki imajo radi daljše izlete, večjo stabilnost in nekoliko manj možnosti, da končajo v vodi. Kanu največkrat pride na vrsto kasneje, ko nas veslanje res pritegne ali ko želimo vodne dogodivščine deliti z družino in prijatelji.

Ne glede na to, kaj izberemo, naj bo varnost vedno na prvem mestu. Rešilni jopič ni namenjen le otrokom, koristi prav vsakomur. Pred odhodom preverimo vremensko napoved, na vodo ne odhajajmo v močnem vetru in ne precenjujmo svojih sposobnosti. Na sončen dan ne pozabimo na zaščitno kremo, pokrivalo in dovolj vode, telo med veslanjem izgublja precej tekočine.

Najlepše pri vseh treh športih pa je nekaj drugega. Ne gre za tekmovanje, ampak za gibanje, sprostitev in pobeg od vsakodnevnega hitenja. In prav zato se veliko ljudi po prvi vožnji na supu, v kajaku ali kanuju že veseli naslednje.

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