Sušilni stroj vas lahko stane več, kot si mislite

V sodobnih gospodinjstvih je postal sušilni stroj sinonim za udobje in učinkovitost, a v času naraščajočih cen energije in vse večje okoljske ozaveščenosti je mnogo takšnih, ki se sprašujejo, ali so njegove prednosti res vredne svoje cene. Vračanje k preprosti metodi sušenja na zraku ni več le nostalgija, temveč smotrna finančna in okoljska odločitev. Sušilni stroj je namreč skriti potratnež; pri povprečni porabi znaša cena enega sušilnega cikla od 0,50 do 0,80 evra, odvisno od tarife in energetske učinkovitosti naprave. To na prvi pogled ni veliko, vendar se letni strošek, če gospodinjstvo sušilni stroj uporablja večkrat na teden, hitro povzpne tudi na 120 do 200 evrov ali celo več.

A finančni vidik je le en del zgodbe. Znanstvene ocene kažejo, da uporaba sušilnikov na svetovni ravni ustvarja ogromno izpustov ogljikovega dioksida. Tudi v evropskem kontekstu to pomeni nepotrebno obremenitev okolja, ki bi jo zlahka zmanjšali z bolj preprosto navado – s sušenjem perila na zraku.

Z natančnim pripenjanjem bo likanje lažje. FOTO: Godoije/Getty Images

Lepo diši

Popoln prehod na sušenje perila na zraku lahko gospodinjstvu v življenjski dobi naprave prihrani več sto, v nekaterih primerih tudi več kot tisoč evrov, odvisno od uporabe in cene elektrike. Zanimivo: raziskave kažejo, da že delno zmanjšanje uporabe sušilnega stroja pogosto prinese večji učinek kot nakup nove, energetsko učinkovitejše naprave. Že preprosta odločitev, da sušimo na balkonu, vrtu ali notranjem stojalu, občutno zniža stroške elektrike.

Sušenje na zraku ima še druge prednosti. Tkanine se manj obrabljajo, saj jih vročina in mehansko vrtenje sušilnega stroja sčasoma poškodujeta. To pomeni, da oblačila zdržijo dlje, kar dodatno zmanjša stroške nakupovanja in vpliv na okolje. Sončna svetloba deluje tudi kot naravni razkuževalec, svež vonj po zraku pa je težko nadomestiti z mehčalci.

Barvasto perilo sušimo v senci, da ne bo zbledelo. FOTO: Wako Megumi/Getty Images

Pomanjkanje prostora

Najpogostejša ovira pri sušenju na zraku je pomanjkanje prostora, še posebno če živimo v bloku. A rešitve so: zložljiva stojala, stenski sušilniki, ki jih namestimo na balkon. Temeljito ožemanje v pralnem stroju čas sušenja močno skrajša. Preden oblačila obesimo, jih močno otresimo. Tako bodo manj zmečkana, olajšano bo kroženje zraka med vlakni in skrajšal se bo čas sušenja. Prav tako pomaga dobro razporejeno obešanje, ki omogoča kroženje zraka. Najpogostejša napaka je, da perilo obesimo preblizu skupaj. Če med oblačili ni prostora, vlaga počasneje izhlapeva, perilo se zato suši dlje.

Belo perilo sušimo na soncu, barvno v senci. Sončna svetloba pomaga ohranjati belino in deluje antibakterijsko, vendar lahko močno sonce razbarva barvna oblačila. Barvne in temne kose zato raje sušimo v senci ali obrnjene narobe. Če želimo manj likanja, srajce in posteljnino obesimo poravnano in dobro raztegnjeno. Ščipalke pritrdimo na robove, kjer bodo najmanj vidne sledi. Perila ne puščajmo predolgo zunaj. Ko je suho, ga čim prej pospravimo. Predolgo sušenje na soncu lahko oslabi vlakna, perilo pa postane trše in bolj grobo na otip.