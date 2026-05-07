Svetovni prvakinji bosta raztegnili meh

Še dober teden nas loči od enega največjih glasbenih podvigov v Sloveniji: na velenjski Visti se bo v nedeljo, 17. maja, zbralo več tisoč harmonikarjev, ki bodo poskušali postaviti evropski in morda tudi nov Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju harmonike.

Do danes je prijavljenih okoli tri tisoč harmonikarjev iz Slovenije in tujine, organizatorji še upajo, da bo večina prijav prišla v zadnjih dneh pred dogodkom. Glede na to, kako priljubljen instrument je harmonika med Slovenci in jo zna igrati, četudi zgolj zase in prijatelje, veliko ljudi, je to povsem mogoče. Ne samo moški, meh harmonike rade raztegnejo tudi predstavnice nežnejšega spola. A prav to, da je med prijavljenimi trenutno zgolj 20 odstotkov žensk, je malce nenavadno.

Zato sta se Korošica Danaja Grebenc, večkratna mladinska svetovna prvakinja in absolutna evropska prvakinja v igranju na diatonično harmoniko leta 2022 in 2024, ki se je s harmoniko srečala že v vrtcu in jo igra že 14 let, ter Velenjčanka Tjaša Lesjak, prav tako nekdanja svetovna prvakinja in zmagovalka Avsenikovega tekmovanja, odločili, da spodbudita tiste, ki še oklevajo. »Verjamem, da se da z voljo, vztrajnostjo in ljubeznijo do glasbe doseči veliko, zato pozivam vse, ki odlašajo, naj se prijavijo,« spodbuja kolegice Grebenčeva in dodaja, da je Vista odlična priložnost za razbijanje stereotipov, saj glasba ne pozna meja. »Harmonika ne ločuje spolov, ima pa srce – in to srce je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega,« pravi Lesjakova.

Glasbenici sta osvojili veliko zlatih priznanj, prihodnost harmonike pa je po njunem mnenju ravno v rokah samozavestnih žensk, ki tradicijo nadgrajujejo in ji dajejo novo dimenzijo v sodobnih glasbenih žanrih. Nastop pred tisočglavo množico opisujeta kot mešanico adrenalina in čiste predanosti. Grebenčeva izpostavlja, da skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno. »To ne bo samo rekord, ampak nagrada za ves trud in ljubezen do glasbe,« pravi. Lesjakova doda, da bo to trenutek, ko bo čas obstal. »Zame bo to trenutek globoke povezanosti z instrumentom, občinstvom in same s seboj, pa tudi ponosa,« pravi Lesjakova.

Da bo dogodek na Visti res nepozaben, bodo poskrbeli priljubljeni glasbeni gostje: ansambel Stil, Čuki, Alpski kvintet, Gadi, Poskočni muzikantje in Potepini. Da bi premagali trenutni rekord s Kitajske, ko je meh raztegnilo 5282 harmonikarjev, še vedno ni nemogoče. A tudi če jim to ne bo uspelo, organizatorji menijo, da je pomembno tudi druženje. Če bo udeleženec s seboj pripeljal še tri, ki znajo zaigrati Golico, bo prejel povrnjeno prijavnino, ki znaša 20 evrov, za ta denar vsi prejmejo tudi vrednostni bon v višini pet evrov, ki ga lahko unovčijo v Velenjki, hkrati si bo s tem trikrat povečal možnost v žrebu za pet harmonik in druge privlačne nagrade. »Čeprav nas je le dva milijona, bomo na Visti pokazali našo moč,« je prepričan svetovni prvak Robert Goter, ki aktivno sodeluje pri pripravah na dogodek in bo 13. maja poskušal tudi sam postaviti osebni Guinnessov rekord.