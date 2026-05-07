  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
REKORD

Svetovni prvakinji bosta raztegnili meh

Danaja Grebenc in Tjaša Lesjak spodbujata harmonikarice in harmonikarje, naj se prijavijo na enega največjih glasbenih podvigov v Sloveniji.
Organizatorji nagovarjajo slovenske harmonikarice, naj se pridružijo Danaji Grebenc in Tjaši Lesjak. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Organizatorji nagovarjajo slovenske harmonikarice, naj se pridružijo Danaji Grebenc in Tjaši Lesjak. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv

Harmonika ima srce, ki je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega, pravi Tjaša Lesjak.

Harmonika ima srce, ki je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega, pravi Tjaša Lesjak.

Skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno, pravi Danaja Grebenc.

Skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno, pravi Danaja Grebenc.

Organizatorji nagovarjajo slovenske harmonikarice, naj se pridružijo Danaji Grebenc in Tjaši Lesjak. FOTOGRAFIJE: Osebni Arhiv
Harmonika ima srce, ki je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega, pravi Tjaša Lesjak.
Skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno, pravi Danaja Grebenc.
Mojca Marot
 7. 5. 2026 | 18:00
3:38
A+A-

Še dober teden nas loči od enega največjih glasbenih podvigov v Sloveniji: na velenjski Visti se bo v nedeljo, 17. maja, zbralo več tisoč harmonikarjev, ki bodo poskušali postaviti evropski in morda tudi nov Guinnessov rekord v najbolj množičnem igranju harmonike.

Čeprav nas je le dva milijona, bomo pokazali našo moč.

Do danes je prijavljenih okoli tri tisoč harmonikarjev iz Slovenije in tujine, organizatorji še upajo, da bo večina prijav prišla v zadnjih dneh pred dogodkom. Glede na to, kako priljubljen instrument je harmonika med Slovenci in jo zna igrati, četudi zgolj zase in prijatelje, veliko ljudi, je to povsem mogoče. Ne samo moški, meh harmonike rade raztegnejo tudi predstavnice nežnejšega spola. A prav to, da je med prijavljenimi trenutno zgolj 20 odstotkov žensk, je malce nenavadno.

To bo trenutek, ko bo čas obstal.

Zato sta se Korošica Danaja Grebenc, večkratna mladinska svetovna prvakinja in absolutna evropska prvakinja v igranju na diatonično harmoniko leta 2022 in 2024, ki se je s harmoniko srečala že v vrtcu in jo igra že 14 let, ter Velenjčanka Tjaša Lesjak, prav tako nekdanja svetovna prvakinja in zmagovalka Avsenikovega tekmovanja, odločili, da spodbudita tiste, ki še oklevajo. »Verjamem, da se da z voljo, vztrajnostjo in ljubeznijo do glasbe doseči veliko, zato pozivam vse, ki odlašajo, naj se prijavijo,« spodbuja kolegice Grebenčeva in dodaja, da je Vista odlična priložnost za razbijanje stereotipov, saj glasba ne pozna meja. »Harmonika ne ločuje spolov, ima pa srce – in to srce je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega,« pravi Lesjakova.

Harmonika ima srce, ki je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega, pravi Tjaša Lesjak.
Harmonika ima srce, ki je lahko prav tako močno, nežno ali divje v rokah dekleta kot v rokah moškega, pravi Tjaša Lesjak.

Glasbenici sta osvojili veliko zlatih priznanj, prihodnost harmonike pa je po njunem mnenju ravno v rokah samozavestnih žensk, ki tradicijo nadgrajujejo in ji dajejo novo dimenzijo v sodobnih glasbenih žanrih. Nastop pred tisočglavo množico opisujeta kot mešanico adrenalina in čiste predanosti. Grebenčeva izpostavlja, da skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno. »To ne bo samo rekord, ampak nagrada za ves trud in ljubezen do glasbe,« pravi. Lesjakova doda, da bo to trenutek, ko bo čas obstal. »Zame bo to trenutek globoke povezanosti z instrumentom, občinstvom in same s seboj, pa tudi ponosa,« pravi Lesjakova.

Skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno, pravi Danaja Grebenc.
Skupinsko igranje skladbe Na Golici pomeni posebno energijo, ko bodo vsi dihali kot eno, pravi Danaja Grebenc.

Da bo dogodek na Visti res nepozaben, bodo poskrbeli priljubljeni glasbeni gostje: ansambel Stil, Čuki, Alpski kvintet, Gadi, Poskočni muzikantje in Potepini. Da bi premagali trenutni rekord s Kitajske, ko je meh raztegnilo 5282 harmonikarjev, še vedno ni nemogoče. A tudi če jim to ne bo uspelo, organizatorji menijo, da je pomembno tudi druženje. Če bo udeleženec s seboj pripeljal še tri, ki znajo zaigrati Golico, bo prejel povrnjeno prijavnino, ki znaša 20 evrov, za ta denar vsi prejmejo tudi vrednostni bon v višini pet evrov, ki ga lahko unovčijo v Velenjki, hkrati si bo s tem trikrat povečal možnost v žrebu za pet harmonik in druge privlačne nagrade. »Čeprav nas je le dva milijona, bomo na Visti pokazali našo moč,« je prepričan svetovni prvak Robert Goter, ki aktivno sodeluje pri pripravah na dogodek in bo 13. maja poskušal tudi sam postaviti osebni Guinnessov rekord.

Več iz teme

harmonikaglasbaGuinnessov rekordDanaja GrebencTjaša Lesjak
ZADNJE NOVICE
19:11
Novice  |  Kronika  |  Doma
PET RANJENIH

Prometnih nesreč kar ni konec! Na štajerki trčilo več vozil, pet oseb so odpeljali

Gasilci so zavarovali kraj dogodka in s tehničnim posegom reševali ujete osebe v vozilih.
7. 5. 2026 | 19:11
19:05
Novice  |  Kronika  |  Doma
KAJ SE DOGAJA?

Pred ljubljansko porodnišnico več policijskih vozil, zasegli dve pištoli z nabojniki

V sredo popoldne je na območju ljubljanske porodnišnice prišlo do incidenta.
7. 5. 2026 | 19:05
19:00
Lifestyle  |  Stil
Deloindom

Grozljiva resnica o majskih hroščih: uničujejo vam vrt, pa tega sploh ne vidite

Majski hrošči so v začetku maja spet množični. Odkrijte, zakaj jih je več, kdaj povzročajo škodo in kako zaščititi vrt pred ogrci v tleh.
7. 5. 2026 | 19:00
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
ISKANJE

Pogrešana že 19 let

Tri leta je bila stara Madeleine McCann, ko je izginila. Glavni osumljenec je Nemec Christian Brückner, ki pa vseskozi zanika vpletenost.
7. 5. 2026 | 19:00
18:48
Novice  |  Slovenija
TOPLEJŠE KOT PO NAVADI

Poletje brez milosti? Novi izračuni kažejo hudo vročino in močne nevihte

Več dni s hudo vročino, več vročinskih valov, manj pravega oddiha med njimi in več pritiska na ljudi, naravo, kmetijstvo in mesta, ki se ponoči vse težje ohladijo.
7. 5. 2026 | 18:48
18:40
Bulvar  |  Zanimivosti
STROGE KAZNI

Zaradi tetovaže lahko končate celo v zaporu

V nekaterih delih sveta lahko za podobe na koži plačate visoko ceno.
7. 5. 2026 | 18:40

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
Promo
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Kako s fizioterapijo ublažiti revmo?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
HOFER

Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
6. 5. 2026 | 11:58
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
V TRENDU

Elegantni čevlji, ki dopolnijo poslovni in večerni videz

Pravi par čevljev je pogosto tisti detajl, ki določi celoten vtis, v službi in ob posebnih priložnostih.
Promo Slovenske novice6. 5. 2026 | 15:29
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
VLAK

Zakaj je vlak prava izbira (video)

Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo, na opravke ali izlet.
7. 5. 2026 | 08:28
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

Nova generacija mladih slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
FESTIVAL LJUBLJANA

Spektakel, ki prebuja prestolnico

V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
5. 5. 2026 | 11:01
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Stil
VELIK DOSEŽEK

Slovenska inovacija, ki prinaša novo raven bivalnega udobja

Pametni sistem prezračevanja samodejno uravnava vlago, CO₂ in temperaturo ter izboljšuje kakovost zraka v domu.
6. 5. 2026 | 10:48
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVOST

Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 09:18
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Najbolj priljubljeni programi ta hip

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Slovenci odkrivajo hitrejši način: čakanja je konec

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Novice  |  Slovenija
PODKAST

Česa se boji Evropa?

Preverite, zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje.
6. 5. 2026 | 15:04
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
NASVET

Pazite, to so pasti pri prenovi hiše

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice7. 5. 2026 | 11:37
PremiumPromo
Lifestyle  |  Svetovalnica
SADJARSTVO

Koliko let potrebuje jablana do polne rodnosti?

Sadjarstvo je za potrpežljive, pravi Sabina Kukavica iz krškega Evrosada, saj jablana polno ne obrodi že čez eno leto.
7. 5. 2026 | 15:57
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova?

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki