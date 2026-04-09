  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DOLGI JEZIK

Ta pravi hribovci

Zadetost od hribov je posebno stanje, ko te kar malo nosi, ves svet se zdi lep in tisti dan se počutiš nepremagljivega.
Maša Močnik
 9. 4. 2026 | 02:00
3:20
A+A-

Ko sem prvič videla planince, sem se jih kar malce ustrašila. Bila sem še majhna in se lepo vozila na gomulki, ko je nanjo s postaje naenkrat vpadla skupina živahnih ljudi. Smejali so se, pa eno zapeli, in nisem mogla nehati buljiti vanje. Ne zato, ker so imeli gojzarje, razpete srajce, nahrbtnike in je od njih toplo in vlažno zavelo. Zato, ker so z magnetno privlačnostjo izžarevali neko posebno energijo, prav ožarjeni so bili z njo. In prav zares tudi rdeči v lica in vratove. Planinsko društvo je to, sem dobila razlago. Iz hribov gredo. Niso se mi zdeli čisto normalni. In štiri desetletja pozneje danes kot vneta hribolazka vem, da verjetno res niso bili povsem.

Za ta pojav sem si izmislila izraz zadetost od hribov, to je posebno stanje, ko te kar malo nosi, vsi problemi so se že zjutraj razblinili z zadnjimi meglicami iz doline, ves svet se zdi lep in tisti dan se počutiš nepremagljivega. Žariš od zunaj in od znotraj, od zunaj, ker si odšvical vso sončno kremo in te je malo opeklo sonce, od znotraj, ker si za par svetlih trenutkov videl, da je življenje pravzaprav lepo. Lahko bi temu rekla tudi planinski zanos.

Pogovorni izraz rintati, izvorno iz nemščine, uporabljamo v pomenu trdo delati, z muko se prebijati naprej.

Toda takih, ta pravih hribovcev skorajda ne srečaš več. Pumparice, kakor smo s tujko iz nemščine rekli hlačam iz odpornega žameta tričetrtinske dolžine, so zamenjala moderna športna oblačila, pri ženskah obscene popete pajkice, flanelaste kariraste srajce, ki so odlično vpijale znoj, pa svetlikajoče se jopice. Gojzarje so zamenjale nekakšne patike. Prvi izraz, gojzar, je knjižni in ga najdemo v pravopisu. Drugi ni, pomeni pa tanko supergo. Namesto z vlakom se večina ljudi v hribe vozi z avtom, in to čim višje. Zadetosti od hribov rečejo endorfini. Predvsem pa ne žarijo, ne od znotraj ne od zunaj. In smrdijo po kemičnih pripravkih. A še bolj smrdi njihov nonšalantni odnos do tradicionalne planinske kulture. Ja, ja, tisti Dober dan!, planinski pozdrav, že avtomatično izrečejo, a ne po pravilih planinskega bontona, ki pravi, da prvi pozdravi tisti, ki šele rinta navzgor, onega, ki je goro že premagal in se spušča, ter da v primeru, ko hodi skupaj večja skupina, pozdravi samo prvi, ne vsi. Saj bi se onemu osušila usta, ko bi moral vsem odzdravljati. Zato pozdravim samo prvega. Potem pa bolščijo srepe, srepijo bolščeč ... Samo hitro naprej, rintaj, rintaj v hrib. Pogovorni izraz rintati, izvorno iz nemščine, je k nam verjetno prišel iz Hrvaške, a ga tudi pri nas uporabljamo v pomenu trdo delati, z muko se prebijati naprej. Hribovci ga dobro razumemo. A samo tisti ta pravi. Taki se znamo tudi še posloviti na prav način. Srečno!

Več iz teme

kolumnahribipohodništvo
ZADNJE NOVICE
05:11
Novice  |  Svet
PRIDRŽALI SO JO

To je ženska, ki je Mussolinija ustrelila v nos

Pred natanko 100 leti je skoraj ubila fašističnega diktatorja. Njena pranečakinja meni, da se je zavedala, kakšno nevarnost je predstavljal.
9. 4. 2026 | 05:11
05:00
Premium
Novice  |  Kronika  |  Doma
MORATA V ZAPOR

Mlada sinova znanih mariborskih boksarjev tihotapila kokain, izdal ju je pes

Na Norveškem so 20-letnega Mela Reherja in leto starejšega Luko Rašića obsodili brez usmiljenja.
Andrej Bedek9. 4. 2026 | 05:00
02:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOLGI JEZIK

Ta pravi hribovci

Zadetost od hribov je posebno stanje, ko te kar malo nosi, ves svet se zdi lep in tisti dan se počutiš nepremagljivega.
Maša Močnik9. 4. 2026 | 02:00
23:01
Bulvar  |  Tuji trači
VELIKA ČAST

Dobil častni doktorat in postal dr. Schwarzenegger (FOTO)

Prejel je priznanje za izjemno kariero ter prispevek k javni službi, okolju in umetnosti.
8. 4. 2026 | 23:01
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Olika

Tega od finih gospodov ne boste slišali ...
Branko Babič8. 4. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Lovra Kastelica: Severni pekel

V času neverjetnega tehnološkega napredka, ko dosegamo že skrajne meje mogočega, obstajajo relikti, ki nas opominjajo na preteklost.
Lovro Kastelic8. 4. 2026 | 22:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki