Tako lahke, da kar pozabiš nanje

Nekateri, vsaj kar se tiče kompaktnih brezžičnih slušalk, prisegamo na v-ušesne modele, ki jih vtaknemo v ušesni kanal in ki poskrbijo za odličen zvok z močnimi in jasnimi basi ter učinkovito pasivno in aktivno aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). Drugim pa takšna zasnova slušalk ni všeč in raje posežejo po bolj klasičnih modelih, ki jih vtaknemo le v uhelj, a za ceno nizkih tonov in slabšega ANC, po drugi strani pa slišimo dogajanje okoli sebe. V zadnjem času se pojavlja vedno več slušalk t. i. odprtega tipa, ki jih kot nekakšen uhan nataknemo na uhelj, pri čemer je zvočniška enota v ušesu, baterijska pa zunaj, natančneje, skrita pod uhljem.

Izboljšani basi

Takšen primer so Huaweijeve nove slušalke freeclip 2, ki so se prav te dni začele prodajati tudi na slovenskem trgu. Gre za nadgradnjo modela freeclip, ki smo ga preizkusili predlani in imeli nekaj pripomb glede zvoka. No, Huaweijevi avdioinženirji so se potrudili in naredili konkreten korak naprej pri kakovosti reprodukcije zvoka in opazno izboljšali base. Vsaka slušalka ima 10,8-milimetrsko dvojno membrano, ki omogoča boljše nizke tone; menda jih je kar 100 odstotkov več kot pri prejšnji generaciji. Poleg tega optimizirana akustična struktura in tehnologija obratnega zvočnega polja zmanjšujeta uhajanje zvoka, kar omogoča boljšo zvočno izolacijo in poveča zasebnost med klici.

Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc

Pri klicih na pomoč priskoči tudi umetna inteligenca, ki prilagaja glasnost glede na okolico, kar je še posebno uporabno pri premikanju iz mirnega prostora v hrupno okolje. Poleg tega funkcija izboljšave glasu omogoča jasnejše in bolj naravne klice, kar je pomembno za tiste, ki pogosto komunicirajo prek slušalk.

Udobne in zmogljive

Zasnova odprtega tipa omogoča udobno nošenje brez pritiska na ušesa. Slušalke so sestavljene iz treh delov: akustične kroglice z zvočno enoto, udobnega fižolčka z baterijo in prilagodljive povezovalne žice, ki ju drži na mestu. Posamezna slušalkica tehta le 5,1 grama (pol grama manj kot pri prejšnjem modelu), zaradi česar komaj opazimo, da jo nosimo, olajšali in zmanjšali pa so tudi polnilno škatlico. A kljub temu baterija omogoča do devet ur delovanja, v kombinaciji s polnilno škatlico kar 38 ur, v desetih minutah pa prejmejo dovolj energije za tri ure delovanja.

Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc

Zaščita pred vodo in prahom

Freeclip 2 imajo tudi zaščito pred vodo in prahom po standardu IP57, kar omogoča uporabo slušalk v različnih vremenskih razmerah. Ker se zelo dobro prilegajo uhlju, jih lahko brez skrbi nosimo tudi med prostočasnimi dejavnostmi in telovadbo. Če pa jih slučajno premaknemo, jih enostavno nastavimo nazaj na pravo mesto. Upravljamo jih lahko tudi z dotikom: dvojni pritisk sprejme ali prekine klic oziroma ustavi ali predvaja pesem, trojni pritisk prestavi na naslednjo pesem, z drsenjem gor in dol pa povečujemo ali zmanjšujemo glasnost.

Enostavna povezljivost

S telefonom se povežejo prek standarda bluetooth 6.0, podpirajo pa tudi visokoločljivostne kodeke AAC, SBC in Huaweijev L2HC. Lahko jih povežemo z dvema napravama hkrati, kar pomeni, da lahko na prenosniku poslušamo glasbo ali gledamo filme, vmes pa sprejemamo telefonske klice. Samo povezovanje je hitro in enostavno, nastavljamo pa jih s Huaweijevo aplikacijo AI life.

Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc

Za konec pa še cena: 199 evrčkov, kar je primerljivo s podobnimi Sonyjevimi slušalkami, a ceneje od Bosejevih.