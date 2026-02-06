  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
TEHNOLOGIJA

Tako lahke, da kar pozabiš nanje

Brezžične slušalke odprtega tipa huawei freeclip 2 z nižjo težo, odlično ergonomijo, izboljšanim zvokom, odpornostjo proti vodi in prahu ter zmogljivo baterijo.
Brezžične slušalke odprtega tipa huawei freeclip 2 lepo sedejo v uho. FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke odprtega tipa huawei freeclip 2 lepo sedejo v uho. FOTO: Staš Ivanc

Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc

Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc

Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc

Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc

Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc

Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc

Brezžične slušalke odprtega tipa huawei freeclip 2 lepo sedejo v uho. FOTO: Staš Ivanc
Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc
Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc
Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc
Staš Ivanc
 6. 2. 2026 | 19:00
3:54
A+A-

Nekateri, vsaj kar se tiče kompaktnih brezžičnih slušalk, prisegamo na v-ušesne modele, ki jih vtaknemo v ušesni kanal in ki poskrbijo za odličen zvok z močnimi in jasnimi basi ter učinkovito pasivno in aktivno aktivno odstranjevanje hrupa iz okolice (ANC). Drugim pa takšna zasnova slušalk ni všeč in raje posežejo po bolj klasičnih modelih, ki jih vtaknemo le v uhelj, a za ceno nizkih tonov in slabšega ANC, po drugi strani pa slišimo dogajanje okoli sebe. V zadnjem času se pojavlja vedno več slušalk t. i. odprtega tipa, ki jih kot nekakšen uhan nataknemo na uhelj, pri čemer je zvočniška enota v ušesu, baterijska pa zunaj, natančneje, skrita pod uhljem.

Izboljšani basi

Takšen primer so Huaweijeve nove slušalke freeclip 2, ki so se prav te dni začele prodajati tudi na slovenskem trgu. Gre za nadgradnjo modela freeclip, ki smo ga preizkusili predlani in imeli nekaj pripomb glede zvoka. No, Huaweijevi avdioinženirji so se potrudili in naredili konkreten korak naprej pri kakovosti reprodukcije zvoka in opazno izboljšali base. Vsaka slušalka ima 10,8-milimetrsko dvojno membrano, ki omogoča boljše nizke tone; menda jih je kar 100 odstotkov več kot pri prejšnji generaciji. Poleg tega optimizirana akustična struktura in tehnologija obratnega zvočnega polja zmanjšujeta uhajanje zvoka, kar omogoča boljšo zvočno izolacijo in poveča zasebnost med klici.

Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc
Izboljšani zvočniški enoti poskrbita za dober zvok in predvsem več basov. FOTO: Staš Ivanc

Pri klicih na pomoč priskoči tudi umetna inteligenca, ki prilagaja glasnost glede na okolico, kar je še posebno uporabno pri premikanju iz mirnega prostora v hrupno okolje. Poleg tega funkcija izboljšave glasu omogoča jasnejše in bolj naravne klice, kar je pomembno za tiste, ki pogosto komunicirajo prek slušalk.

Udobne in zmogljive

Zasnova odprtega tipa omogoča udobno nošenje brez pritiska na ušesa. Slušalke so sestavljene iz treh delov: akustične kroglice z zvočno enoto, udobnega fižolčka z baterijo in prilagodljive povezovalne žice, ki ju drži na mestu. Posamezna slušalkica tehta le 5,1 grama (pol grama manj kot pri prejšnjem modelu), zaradi česar komaj opazimo, da jo nosimo, olajšali in zmanjšali pa so tudi polnilno škatlico. A kljub temu baterija omogoča do devet ur delovanja, v kombinaciji s polnilno škatlico kar 38 ur, v desetih minutah pa prejmejo dovolj energije za tri ure delovanja.

Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc
Videti so hecno, a se dobro držijo uhlja. FOTO: Staš Ivanc

Zaščita pred vodo in prahom

Freeclip 2 imajo tudi zaščito pred vodo in prahom po standardu IP57, kar omogoča uporabo slušalk v različnih vremenskih razmerah. Ker se zelo dobro prilegajo uhlju, jih lahko brez skrbi nosimo tudi med prostočasnimi dejavnostmi in telovadbo. Če pa jih slučajno premaknemo, jih enostavno nastavimo nazaj na pravo mesto. Upravljamo jih lahko tudi z dotikom: dvojni pritisk sprejme ali prekine klic oziroma ustavi ali predvaja pesem, trojni pritisk prestavi na naslednjo pesem, z drsenjem gor in dol pa povečujemo ali zmanjšujemo glasnost.

Enostavna povezljivost

S telefonom se povežejo prek standarda bluetooth 6.0, podpirajo pa tudi visokoločljivostne kodeke AAC, SBC in Huaweijev L2HC. Lahko jih povežemo z dvema napravama hkrati, kar pomeni, da lahko na prenosniku poslušamo glasbo ali gledamo filme, vmes pa sprejemamo telefonske klice. Samo povezovanje je hitro in enostavno, nastavljamo pa jih s Huaweijevo aplikacijo AI life.

Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc
Slušalke zmorejo devet ur delovanja, skupaj s škatlico pa kar 38 ur. FOTO: Staš Ivanc

Za konec pa še cena: 199 evrčkov, kar je primerljivo s podobnimi Sonyjevimi slušalkami, a ceneje od Bosejevih.

Udobno nošenje brez pritiska na ušesa.

Več iz teme

testHuaweislušalke
ZADNJE NOVICE
20:00
Lifestyle  |  Stil
MILENA SVETUJE

Izgubila sem vso motivacijo, najraje bi se vrnila na staro delovno mesto

Pisala nam je bralka, ki je med specializacijo izgubila veliko motivacije.
Milena Miklavčič6. 2. 2026 | 20:00
20:00
Šport  |  Športni trači
ZIMSKA OLIMPIJADA

V Italiji poteka spektakularna otvoritev olimpijskih iger

Igre gostita Milano in Cortina d'Ampezzo. Za nosilca slovenske zastave so določili Niko in Domna Prevca.
6. 2. 2026 | 20:00
19:31
Novice  |  Svet
VOJAŠKI ROK

Priprave na 3. svetovno vojno? Evropska velesila obrača ploščo: 18-letniki bodo dobili poziv

Obrambni minister poudarja, da država ne uvaja klasične prisile, temveč model, ki naj bi vojski najprej zagotovil dovolj prostovoljcev.
6. 2. 2026 | 19:31
19:00
Novice  |  Nedeljske novice
TEHNOLOGIJA

Tako lahke, da kar pozabiš nanje

Brezžične slušalke odprtega tipa huawei freeclip 2 z nižjo težo, odlično ergonomijo, izboljšanim zvokom, odpornostjo proti vodi in prahu ter zmogljivo baterijo.
Staš Ivanc6. 2. 2026 | 19:00
18:52
Bulvar  |  Domači trači
NAJSTNIŠKA PRIGODA

Slovenska voditeljica povedala, da se je zelo napila, videla jo je tudi mama (VIDEO)

Nuša Lesar ima zaradi ruma pravo travmo in ga še danes zavrača.
6. 2. 2026 | 18:52
18:06
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
BILA NAJ BI SOSEDA

Streljanje v Malem Mihaljevcu: ubit znan karikaturist, nato umrl še storilec

Po prvih podatkih naj bi ga s strelnim orožjem ubil starejši član širše družine.
6. 2. 2026 | 18:06

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
FIZIOTERAPIJA

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Slovenske novice6. 2. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
E-RAČUNI

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
2. 2. 2026 | 13:00
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
MEDICINA

Od strahu do upanja: osebna izpoved onkologinje o tem, kako rak spreminja življenje

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 12:27
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Eden največjih gradbenih koncernov v Evropi krepi ekipo v Sloveniji

V slovenski podružnici koncerna STRABAG gradijo prihodnost gradbeništva in iščejo nove sodelavce, ki želijo napredek spreminjati v vsakodnevno delo.
2. 2. 2026 | 10:53
Promo
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIČNA MOBILNOST

Revolucija polnjenja električnih vozil: Tako MOONcharge spreminja igro v Sloveniji!

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Slovenske novice29. 1. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VELNES

Pozabite na smuči: to je evropska zimska destinacija, o kateri vsi govorijo

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Slovenske novice4. 2. 2026 | 13:07
PromoPhoto
Lifestyle  |  Polet
HUJŠANJE

Lačni ali samo željni hrane? Zakaj hujšanje pogosto ne uspe

Začetek leta je obdobje velikih odločitev, dobrih namenov in odločitev o bolj zdravem življenjskem slogu. Kako veste, ali vas žene resnična lakota ali gre samo za »lačne oči«, in kako to znanje uporabiti, da bo hujšanje lažje?
Promo Slovenske novice5. 2. 2026 | 10:14
Lifestyle  |  Izlet
LIKE 2026

Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
18. 12. 2025 | 13:01
Promo
Novice  |  Slovenija
AVTOMOBILI

Šok za kupce avtomobilov: rekordne ravni popustov

Do 13.000 evrov popusta, brezobrestno financiranje, eko subvencije in pet let garancije – Hyundai je pripravil eno najmočnejših akcij doslej.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 10:16
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
DIOPTRIJA

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
2. 2. 2026 | 14:16
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Nevidna plast vsake slovenske ceste

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
3. 2. 2026 | 11:21
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTROZA

Ali težko vstanete s stola?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
3. 2. 2026 | 08:15
Promo
Novice  |  Slovenija
VAREN DOM

To so najbolj skrite nevarnosti našega doma

Varen dom se začne pri zraku in drobnih navadah, nadaljuje pa z rešitvami, ki olajšajo zaplete in škodo.
Promo Slovenske novice2. 2. 2026 | 08:20
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki