Tanki paščki, raven podplat in veliko stila

Če vam je po kakšnem nenavadnem naključju zmanjkalo navdiha, kakšne čevlje bi radi nosili to poletje, naj vam namignemo z le eno besedo: paščki. Namreč, če bi morali izbrati zgolj en trend, ki prevladuje to poletje, so to nizke sandale s paščki. Seveda je teh več različic, saj le tako potešimo vse ženske okuse in potrebe za različne priložnosti. A skupna lastnost vseh sta udobnost in uporabnost. Povrhu so še elegantne. Nosijo jih modne vplivnice, zvezdnice in ljubiteljice minimalistične mode, videli pa smo jih tudi na revijah največjih modnih hiš.

Manj je več

Letošnje modne smernice potrjujejo, da je včasih manj res več. Masivne sandale z debelimi podplati se počasi umikajo bolj lahkotnim modelom z nežnimi paščki, ki stopalo objamejo na diskreten in ženstven način. Posebno priljubljeni so modeli z ozkimi paščki okoli gležnja ter različice z več tankimi trakovi, ki ustvarjajo videz skoraj bosih stopal. Takšne sandale delujejo elegantno, ne da bi bile pretenciozne, in lepo poudarijo noge. Barvna paleta ostaja umirjena. Med najbolj priljubljenimi odtenki so črna, smetanasto bela in karamelna, za ljubiteljice drznejših kombinacij pa modne znamke ponujajo tudi kovinsko srebrne modele ter različice v živahnih rdečih in električno modrih tonih.

Ne pete ne natikači: to so sandale, ki jih letos videvamo povsod. FOTO: Mango

En trend je letos povsem zasenčil vse druge sandale.

Nizke s paščki so to poletje najbolj modne, saj združujejo udobje in eleganco. FOTO: Getty images

Nizke sandale s paščki se odlično podajo k dolgim, lahkotnim oblekam, lanenim kompletom, kavbojkam ali priljubljenim bluzam s peplum krojem. Videti boste sproščeno, a hkrati urejeno, naravno in sodobno.

Tudi elegantni

Za sproščen boho videz jih kombinirajte z dolgo potiskano obleko, torbo iz rafije in velikimi sončnimi očali. Ljubiteljice minimalistične estetike črne usnjene sandale s tankimi paščki nosijo z bermuda hlačami in belo srajco. Če vas čaka poletna večerja ob morju ali koktajl zabava na prostem, izberite model s kovinskimi detajli ali drobnimi kristali in ga kombinirajte s satenasto midi obleko. Tako boste dokazali, da ravne sandale niso rezervirane le za vsakdanje priložnosti, temveč se lepo podajo tudi k elegantnejšim modnim kombinacijam.

Ravne niso priljubljene le zaradi videza, ampak predvsem zato, ker omogočajo brezskrbno hojo tudi v najbolj vročih poletnih dneh. FOTO: Reserved

Udobna obutev ni več kompromis, ampak eden ključnih modnih poudarkov sezone. Ravne sandale s tankimi paščki so preprosto dokaz, da lahko minimalizem deluje izjemno sofisticirano.