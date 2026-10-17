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NE ME BASAT'

Tekla bo kri. Pa kaj?

Znanje o bogatenju v Sloveniji očitno imamo. Samo večina nas še vedno ne ve, čemu služi in komu koristi.
FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock
Primož Kališnik
 17. 10. 2026 | 02:00
5:45
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Po moje se nekaj najpremožnejših in najvplivnejših Slovencev te dni valja od smeha.

Ne zaradi sreče, ker so bogati. Smejijo se, ker gre vse tako, kot mora iti. Vse se pelje, kot se že desetletja. Posli so stabilni, vse je že desetletja dogovorjeno. Pravzaprav je tako kot v tisti šali o Črnogorcu, ki si je želel postati kača. Ko so ga vprašali, zakaj, je odgovoril, da zato, ker lahko ležiš, pa se vseeno premikaš.

Ni čista zabava, naporno pa tudi ne.

Če bi nas kdo vprašal, kdo so ti ljudje, jih najbrž ne bi poznali, tudi če bi njihova imena prišla na dan. Na javnem seznamu najbogatejših jih ni.

So prebogati, da bi se pustili preštevati. Ali pa vsaj dovolj vplivni, da jim javno preštevanje premoženja ni potrebno. Na zunaj niso videti nič posebnega. Tisti, ki živijo v Sloveniji, praviloma ne dajejo vtisa, da sodijo med najbogatejše.

Če za bogataše po svetu velja, da so nekateri med najbogatejšimi presenetljivo skromni glede na vse, kar bi si lahko privoščili, je pri nas morda še bolj značilno, da so najvplivnejši tudi najbolj neopazni.

O njih se ne ve skoraj nič.

Razen tega, da imajo veliko razlogov za zadovoljstvo. Še posebno ker so ljudje v državi tako skregani.

Skregani ljudje se namreč prepirajo o politiki, ne pa o tem, kdo jih je skozi desetletja prikrajšal za marsikaj, zaradi česar bi lahko danes živeli bolje.

Ti ljudje so očitno tudi razvojno naravnani. Skrbijo za podmladek. Pa ne mislim le na njihove naslednike, temveč tudi na zanamce tistih, ki se danes prepirajo. Mlade je treba dovolj dobro indoktrinirati, da se bodo znali tudi sami kakovostno kregati, ko se bodo sedanji prepirljivci upehali ali poslovili.

Zato so tisti, ki pravijo, da bo bolje, ko bo narava poskrbela za najhujše predstavnike ene in druge strani, morda nekoliko slabo poučeni.

Pri nas se te stvari znamo iti.

Tudi drugod po Evropi se še vedno prepirajo o drugi svetovni vojni. Toda ni povsod tako običajno, da se politična pripadnost današnjega človeka presoja skozi pripadnost ljudi izpred osemdesetih let.

Zakaj pri nas preteklost tako pogosto nastopa kot argument o sedanjosti?

Politiki se namreč ne prepirajo vedno samo o tem, kaj se je zgodilo pred osemdesetimi leti.

Pogosto se prepirajo predvsem o tem, kaj naj bi tisto, kar se je zgodilo, povedalo o njih in njihovih nasprotnikih danes.

In tu se skriva hakeljc.

O tem se prepirajo politiki. Da ideologija, potrebna za prepir, ne zastara, pa skrbijo tudi tisti, ki imajo zaradi ogromnega kapitala dovolj vpliva na javno mnenje.

Ker to super špila.

Vpliv na medije, financiranje političnih in interesnih omrežij ter dostop do odločevalcev so precej učinkovitejši od javnega nastopanja. In varni. Kdor ima dovolj ekonomske moči, mu ni treba govoriti v svojem imenu.

Niti ni nujno, da se o tem posebej dogovarjajo. Dovolj je, da jim takšno stanje ustreza.

Pri nas smo torej vsi, ne glede na to, za kakšne vrednote se trgamo, lahko tudi nevede v službi kapitala, ki mu ustreza predvsem to, da se nihče preveč ne ukvarja z njim in da stvari v ozadju mirno tečejo.

In tako se vračamo na začetek.

Mlade je treba dovolj dobro indoktrinirati, da se bodo znali tudi sami kakovostno kregati, ko se bodo sedanji prepirljivci upehali ali poslovili.

Nekateri se smejijo, drugi se prepirajo. In dokler se drugi dovolj zavzeto prepirajo, se prvim niti ni treba posebej truditi.

In očitno smo s to delitvijo vsi zadovoljni. Vsaj dokler se lahko prepiramo.

Mi imamo zgodovino in skušamo, ne glede na to, kako jo vidimo, ustvariti neko prihodnost. Oni imajo prihodnost že v sedanjosti, čeprav se jim za zgodovino popolnoma jebe.

Pa tudi za sedanjost sodržavljanov. In še malo bolj za njihovo prihodnost.

No, kaj je zdaj res: da kapital ustvarja slovenske politične delitve ali da jih zna izkoriščati?

Predvsem jih zna izkoriščati, se zdi.

In če je tako, potem to utegne podpirati tisto najbolj noro in nedržavotvorno tezo, da so nekateri Slovenijo že ob njenem nastanku razumeli predvsem kot priložnost, da si ustvarijo svoje podjetje. Morda tudi zato, ker jim je bilo v prejšnji državi preveč nadzora.

Takrat so za silo ustavili politične delitve, potem pa so jih spet vklopili in jih kot dobri gospodarji znali fenomenalno izkoristiti.

Torej.

Znanje o bogatenju v Sloveniji očitno imamo. Samo večina nas še vedno ne ve, čemu služi in komu koristi.

Itak je znano, da je bistvo ljudem skrito. Kot bogastvo naših junakov.

Da bo zaradi tega tekla kri? Mogoče. Znanje za to imamo. Že iz zgodovine.

A ne njihova.

Že drugič ne.

Če se mora Črnogorec, ko postane kača, vendarle malo potruditi, da se premika, se našim junakom niti tega ni treba.

Samo sedijo, gledajo in se noro zabavajo.

Ker se vse premika samo od sebe.

Volitve je treba kupiti, referendume pa plača država.

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