Tekma s Slovenijo v Prištini rekordno hitro razprodana

Po septembrskih izidih je jasno, da nas čakata tekmi, ki bosta jasno nakazali, kako bodo potekale kvalifikacije za Slovenijo,« o poti na sklepni turnir v Kanadi, Mehiki in ZDA pravi izkušeni selektor Matjaž Kek. Slovenska moška članska reprezentanca je pred novim izzivom: Slovenija bo v sklopu kvalifikacij za prihajajoče svetovno prvenstvo jutri, v petek, 10. 10., ob 20.45 gostovala na Kosovu (Priština), domača tekma s Švico pa jo čaka 13. oktobra ob 20.45 v Stožicah. Slovenija je kvalifikacije za SP prejšnji mesec odprla z remijem proti Švedski (2:2) in visokim porazom na gostovanju v Švici (0:3). »Zavedamo se, kaj nas čaka v Prištini in nato tri dni kasneje v Ljubljani. Z vsem spoštovanjem do Kosova in Švice. A ti tekmi moramo dobiti, če hočemo kaj več,« je jasen selektor.

»Na tekmi s Švedi smo lahko zadovoljni z drugim polčasom. V Baslu pa smo bili preslabi. Po pol ure smo po dveh standardnih situacijah zaostajali z 0:2 in potem je težko. Izvedba in govorica telesa pri igralcih nista bili na želenem nivoju. Naša izvedba ni bila dovolj dobra, da bi prišli do boljšega izida. Če tudi zdaj ne bomo, nimamo pravice, da razmišljamo o mundialu. Te tri mesece moramo biti na najvišjem nivoju. Proti Švedski smo pokazali, česa smo sposobni. Jaz v to ekipo verjamem,« nadaljuje Kek analitično z jasnim pogledom.

Štejejo točke

Kader je doživel nekaj sprememb: v vezni vrsti manjkata Adrian Zeljković in Jan Mlakar, v napadu Andraž Šporar, med vabljeni ni vratarja Martina Turka. V ekipo so se vrnili Jon Gorenc Stankovič, Blaž Kramer in Nejc Gradišar. Prvič je v reprezentanco vabljen vratar Celja Žan Luk Leban.

Timi Max Elšnik s soigralci ne beži pred odgovornostjo. FOTO: Reuters

»Na tej tekmi moramo zmagati, da se vključimo v boj za prvi dve mesti. Pritisk je velik in včasih ni slabo, če je pritiska več. To izzove reakcijo. Upam, da bo pozitivna. Dejstvo je, da imamo le tri nasprotnike, ni pomembno, kako do uspeha pridemo, pomembno je, da iz tekme izvlečemo maksimum. Začeti moramo zbirati točke. Enostavno moramo dati vse od sebe in kot ekipa delovati dosti boljše kot nazadnje. Vemo, kaj to ekipo krasi, česa morda nimamo, pomembne pa bodo mentaliteta, samozavest in borbenost. Seveda pa moramo na zelenici odigrati tako, kot smo se dogovorili,« je jasen Timi Max Elšnik, vezist Crvene zvezde.

Ni pomembno, kako do uspeha pridemo, pomembno je, da iz tekme izvlečemo maksimum.

Tudi Primož Gliha

Kosovo – od prve uradne tekme je minilo več kot 11 let, na velikem tekmovanju še niso igrali – ima svojo računico. Že res, da so prvo tekmo kvalifikacij proti Švici izgubili (0:4), a so zato doma z 2:0 ugnali Švedsko in si pustili odprta vrata za uspešno nadaljevanje kvalifikacij. Jutri torej Slovenija, v ponedeljek Švedska v gosteh.

»To bosta dve zahtevni tekmi, ne lahki, a ker smo premagali Švedsko, je ekipa pokazala, da ima sposobnost, strast in odločnost. Moštvo je videlo, da lahko zmaga tudi proti takim nasprotnikom. Slovenija je zelo močna, izkušena, z zelo dobro obrambo in napadom,« je nekaj besed svojim fantom in naši vrsti namenil nemški trener Franco Foda, ki vodi kosovske nogometaše, nasledil pa je našega stratega Primoža Gliho. »Treniramo po najboljših močeh z željo čim bolje se pripraviti na naslednji tekmi. Doma imamo več možnosti, saj igramo pred našimi strastnimi navijači, in upamo, da bomo pripravljeni na zmago. Po uspehu proti Švedski smo pridobili samozavest, proti Sloveniji pa pričakujem maksimalno zavzetost igralcev,« je sklenil selektor Kosova. Domačini bodo imeli bučno podporo – stadion Fadil Vokrri v Prištini bo poln, 13.500 gledalcev bo na tribunah, vstopnice pa so bile prodane v štirih urah. Proti Švedski sta za erupcijo domačih navijačev poskrbela član španske Malorce Vedat Muriqi in Elvis Rexhbeçaj, ki si kruh služi v Nemčiji.