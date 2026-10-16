Tekmo življenja je že dobila

Najprej mi je trener Damir Grgić povedal, da sta se generalni sponzor Cinkarna Celje in klub odločila, da gre klub stopničko višje. Da se vrne v Evropo. Pa ne za eno leto, ampak za več sezon, da gre za dolgoročno zgodbo,« danes 34-letna košarkarica Nika Barič pojasni, kako se je vrnila v Celje, od koder se je pred 15 leti izstrelila v svet. Košarkarsko pot je začela v Trbovljah, v evropsko elito pa se je izstrelila v Celju, od koder je leta 2011 prestopila k takratnemu evropskemu prvaku, moskovskemu Spartaku. Vrhunec klubske kariere je doživela pri UMMC Jekaterinburg, s katerim je kar trikrat osvojila evroligo, v letih 2016, 2018 in 2019, ter dvakrat evropski superpokal. Igrala je še za Dinamo Kursk, Niko Siktivkar, turška Elazig in Mersin, poljski CCC Polkowice ter izraelski Hapoel Be'er Sheva. Leta 2010 jo je Fiba razglasila za najboljšo mlado košarkarico Evrope, dve leti pozneje pa jo je na naboru WNBA kot 20. izbrala Minnesota Lynx. Za slovensko člansko reprezentanco je med letoma 2008 in 2023 odigrala 50 uradnih tekem in nastopila na treh evropskih prvenstvih.

Nika meni, da je njen sedanji in nekdanji trener Grgić z leti postal mirnejši in se naučil sprejeti, da vseh stvari ne more nadzorovati. Še vedno ga vidi kot odličnega mentorja, trenerja in tudi dobrega psihologa.

Zasebno letalo

»Mislim, da je bilo takrat zlato obdobje košarke in zlata ekipa. V tistem trenutku smo bili po mojem mnenju najmočnejša klubska ekipa na svetu. Igrala sem z najboljšimi igralkami sveta. Še danes se moram včasih uščipniti, da se zavem, da sem res doživela te sanje,« se na obdobje 2015–2019 ozira Trboveljčanka. V tem času je za UMMC Ekaterinburg igrala prava zvezdniška zasedba. Med največjimi imeni so bile Diana Taurasi, Brittney Griner, Maya Moore, Breanna Stewart, Emma Meesseman, Alba Torrens, Sandrine Gruda in Deanna Nolan. V tej družbi je bila tudi Nika Barić, v tistem obdobju je bila to ena najmočnejših klubskih ekip na svetu. Košarkarice, s katerimi je Barićeva igrala v Jekaterinburgu, so skupaj z reprezentancami osvojile kar 47 medalj na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih. UMMC Ekaterinburg je bil v tistih letih finančni velikan ženske košarke. Natančni proračuni niso bili javni, ocene pa kažejo, da je klub razpolagal z okoli 10 do 15 milijoni evrov na leto, kar mu je omogočalo zvezdniško zasedbo in neprimerljive razmere v evropski ženski košarki. Temu pritičejo tudi zasebno letalo, kuharji in podporno osebje, ki je skrbelo za košarkarice.

Zgodovinski uspeh

»Včasih se politiki v športu preprosto ne moreš izogniti. Ko sem bila stara 22 ali 23 let, je imela kakšna Američanka, reprezentantka svoje države, morda štirikrat boljšo pogodbo kot jaz. In enostavno je igrala več. Ne zato ker bi bila nujno boljša od mene, ampak zaradi takšnih stvari. Zagotovo je bilo v teh trenutkih težko, ker se zavedaš, da zmoreš. Vedno pravim, da je najhuje takrat, ko veš, da ne moreš,« Nika pripoveduje tudi o tem, da bi si želela v tej ekipi odigrati kako minuto več. Svoje prednosti je Baričeva potrdila tudi v Turčiji, v klubu Elazığ İl Özel İdare, kjer je igrala v sezoni 2020/21. Takrat je v EuroCupu odigrala svojo statistično zelo močno sezono: v povprečju 9,8 točke, 3,6 skoka in kar 7,6 asistence na tekmo, Elazığ je prišel do četrtfinala.

V dresu reprezentance je pustila močan pečat. Foto: Fiba.com

Fiba jo je pozneje opisala kot ključno igralko pri zgodovinskem pohodu turškega debitanta do četrtfinala EuroCupa. »Rojena zmagovalka sem. Rada zmagujem, osvajam lovorike. Srečo sem imela, da sem vedno igrala v takšnih klubih, da sem, kamor koli sem prišla, kaj osvojila,« ne skriva lakote po naslovih tudi v Celju. Pravi, da je bilo z leti vse težje vztrajati v tujini, saj imajo številni klubi manj finančne podpore in slabšo organizacijo kot nekoč. Tudi navidezno vrhunski klubi se lahko hitro izkažejo za precej amaterske. Zato ji ni bilo več treba za vsako ceno iskati angažmaja v tujini, vrnitev domov je prišla kot nalašč.

Do konca življenja s tabletami

»Vedno pravim, da se trud poplača, če si zvest samemu sebi, če delaš in če si pozitivno naravnan,« še pravi Nika, ki je pred dvema desetletjema že dobila ključno tekmo življenja. Stara komaj 14 let je zbolela za rakom ščitnice. Težave so se začele po prehladu, zdravnica je ob pregledu opazila povečano ščitnico, preiskave so pokazale rakast gomolj. Operiral jo je dr. Marko Hočevar, med posegom so ji odstranili ščitnico. Po operaciji je prestala še zdravljenje z radioaktivnim jodom, prvi kontrolni pregledi pa so prinesli dobre novice. Bolezen je bila velik šok za vso družino, Niko pa je najbolj skrbelo, ali bo še lahko igrala košarko. Danes s tem živi. Pravi, da se je v 20 letih naučila živeti z nihanji v počutju, so dnevi brez energije in trenutki, ko telo preprosto odpove, a kljub temu poskuša vedno dati svoj maksimum. Zaradi odstranjene ščitnice mora do konca življenja jemati hormonske tablete, enkrat na leto jo opravi kontrolni pregled na Onkološkem inštitutu.

Še danes se moram včasih uščipniti, da se zavem, da sem res doživela te sanje.

»Vedno pravim, da se stvari zgodijo z razlogom. Očitno je ta izkušnja v meni nekaj dodatno prebudila. Prej je bil predvsem talent, potem pa sem dobila še neki nov zagon, novo motivacijo in voljo. Rekla sem si, da se bom zdaj še bolj poskušala dokazati. Predvsem sebi, pa tudi vsem drugim. Da se kljub takšni izkušnji da,« pravi, polna volje in želje po življenju. Vesela je, ker ima ob sebi družino, kljub razdaljam so ostali povezani. Vsako leto gre s starši in bratom na morje. Z bratom Nejcem sta izjemen tandem. »Zelo sem vesela, ker se je vrnil po dveh težkih poškodbah, za nameček pa je dobil še sladkorno bolezen. Marsikdo bi po mojem mnenju obupal in vse skupaj pustil. Nejc pa se je postavil nazaj na noge. Zdaj bo v tem času tudi zaključil fakulteto. Res sem ponosna nanj,« sklene Nika.