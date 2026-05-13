32. BOLNIŠNIČNE IGRE

Tekmovali v parih

Manjkal ni niti olimpijski ogenj, ki je vse zbrane na URI Soča spomnil na pomen gibanja.
Združili so moči. Foto: URI Soča

Za vsakogar nekaj Foto: URI Soča

Otrokom bolnišnične šole so se na URI Soča pridružili vrstniki z OŠ Ledina. Foto: URI Soča

Ko sodelujemo, zmagujemo. Foto: URI Soča

Tudi Žan Kranjec in Ana Bucik Jogan sta podprla mlade. Foto: URI Soča

Drago Perko
 13. 5. 2026 | 19:00
V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (URI Soča) so potekale 32. bolnišnične olimpijske igre. Gre za tradicionalen dogodek bolnišnične šole OŠ Ledina, na katerem so se otrokom bolnišnične šole na URI Soča pridružili vrstniki z OŠ Ledina. Tekmovali so v parih, v treh prilagojenih paralimpijskih disciplinah: igri za kolesa in vozičke, tobogan bovlingu in curlingu. Udeleženci so se ob gibanju veselili, medsebojno spodbujali in bili ponosni na svoje dosežke. V duhu športa in ferpleja.

Bolnišnične olimpijske igre so tudi letos združile številne goste iz sveta športa, med njimi Katjo Koren, podpredsednico OKS-ZŠZ in dobitnico olimpijske medalje, Damijana Lazarja, predsednika ZŠIS – Slovenskega paralimpijskega komiteja, Žana Kranjca, alpskega smučarja in olimpijca, Ano Bucik Jogan, alpsko smučarko, in Matjaža Bartola, parašportnika v boccii.

Za srečo in podporo

Dogodek so zaznamovale tudi štiriperesne deteljice, ki so jih učenci bolnišnične šole letos pripravili za slovenske športnike, udeležence olimpijskih in paralimpijskih iger Milano Cortina 2026, kot izraz podpore in dobrih želja. Ob prihodu v telovadnico so jih iz rok učencev prejeli tudi vsi udeleženci bolnišničnih olimpijskih iger.

Zbrane so pozdravili Roman Jakič, direktor URI Soča, Vlado Štribl, ravnatelj OŠ Ledina, in Katja Groleger Sršen, strokovna direktorica URI Soča in predstojnica otroškega oddelka. Jakič, direktor URI Soča, je povedal: »Pomena športa invalidov se vsi, ki se s tem področjem ukvarjamo in z njim živimo, zelo zavedamo. Krepi aktivno vlogo posameznika v procesu okrevanja ter utrjuje vrednote vztrajnosti, samozavesti, poguma in sodelovanja. Bolnišnične olimpijske igre imajo zato v URI Soča pomembno mesto že 32. leto in ves ta čas skozi približevanje športa spodbujajo naše paciente k aktivnejšemu življenju.«

Zaključek dogodka je zaznamovala simbolna ugasnitev olimpijskega ognja, tako se je sklenil še en uspešen športno-družabni dan, ki poudarja pomen gibanja kot ključnega dela rehabilitacije.

