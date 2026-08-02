  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
IZČRPANOST

Se zbujate utrujeni in brez volje? Počitek ni razkošje

Je pogoj za dobro počutje. Če se dolgo zbujamo utrujeni in brez volje, bi morali obiskati zdravnika, saj nam telo morda sporoča, da je v težavah.
Včasih preprosto ne zmoremo več. FOTO: Justin Pumfrey/Getty Images

Včasih preprosto ne zmoremo več. FOTO: Justin Pumfrey/Getty Images

Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut za sprostitev. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut za sprostitev. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Včasih preprosto ne zmoremo več. FOTO: Justin Pumfrey/Getty Images
Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut za sprostitev. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Ema Bubanj
 2. 8. 2026 | 16:00
5:07
A+A-

V hitrem tempu življenja pogosto preslišimo najpomembnejše opozorilo. Ko naše telo zavpije: na pomoč. Preštevilne obveznosti v službi, skrb za družino in občutek, da moramo biti ves čas produktivni in dosegljivi, nas lahko pripeljejo do točke, ko preprosto ne zmoremo več. Izčrpanost se praviloma ne pojavi čez noč: organizem nam že veliko prej pošilja opozorilne znake, ki jih žal prepogosto spregledamo, če pa jih prepoznamo pravočasno, lahko preprečimo izgorelost in druge resnejše zdravstvene težave.

Ni izguba časa

Občasna utrujenost po napornem dnevu je povsem običajna. Skrb vzbujajoče pa je, če se zjutraj zbujamo brez energije, čeprav smo spali dovolj, ali če nas utrujenost spremlja ves dan. Takšna izčrpanost je lahko znak, da telo nima več dovolj časa in energije za obnovo in regeneracijo. Takšnega počutja nikakor ne gre zanemariti, zato je smiselno, da si nekaj dni zapovrstjo zapisujemo podatke o spanju, učinkovitosti skozi dan ... Če utrujenost kljub zadostnemu spancu vztraja več tednov, je smiselno obiskati osebnega zdravnika, saj so lahko v ozadju tudi slabokrvnost, motnje delovanja ščitnice, pomanjkanje vitaminov ali druge zdravstvene težave.

Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah. FOTO: Simpleimages/Getty Images
Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah. FOTO: Simpleimages/Getty Images

Če nas že malenkosti spravijo iz tira ali če so nam že najmanjše obveznosti v mnogo preveliko breme, je jasno, da nismo v pravi formi. Dolgotrajna preobremenjenost vpliva tudi na naše duševno počutje, zaradi pomanjkanja počitka se namreč težje zberemo, hitreje izgubimo potrpljenje in se slabše spopadamo s stresnimi situacijami. Jasno je, da potrebujemo daljši oddih, a če si ga iz različnih razlogov (še) ne moremo privoščiti, si vsak dan vzemimo najmanj 20 minut samo zase. Za kratek sprehod, meditacijo, sprostitev ob glasbi, dihalne vaje, samoto, brezdelje: tako bomo lažje premostili kritično obdobje in mirneje počakali na zaslužen dopust. Ne pozabimo, počitek ni izguba časa, ampak ena najpomembnejših naložb v naše zdravje!

Pogosto boli

Kdor zboleva pogosteje, se redno spopada s prehladi, pri tem pa dolgo okreva, je skoraj zanesljivo izčrpan. Kronični stres in pomanjkanje spanja slabita delovanje imunskega sistema. Če delamo v divjem tempu, smo verjetno redni uživalci prehranskih dopolnil, a pozor, ta nikakor niso nadomestilo za zdrav življenjski slog, zato si z njimi ne moremo čudežno okrepiti odpornosti. Potrebujemo predvsem kakovosten spanec, redno telesno dejavnost, raznoliko prehrano in dovolj časa za počitek. To je pogoj za dobro počutje, ne pa razkošje.

Mnogi mislijo, da bodo zaradi utrujenosti zlahka zaspali, vendar je pogosto ravno obrnjeno. Ko smo pod dolgotrajnim stresom, je telo ves čas v pripravljenosti, zato se težje pomirimo, sprostimo in zaspimo. Ponoči se pogosto zbujamo ali pa je spanec plitek in nemiren. Za boljšo kakovost spanja lahko pomagajo preprosti ukrepi: odhod v posteljo ob približno isti uri, omejitev uporabe telefonov in drugih zaslonov vsaj eno uro pred spanjem, prezračevanje spalnice ter izogibanje večjim obrokom, kofeinu in alkoholu v večernih urah.

Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut za sprostitev. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images
Vsak dan si vzamemo vsaj 20 minut za sprostitev. FOTO: Svetlana Repnitskaya/Getty Images

Napetost v vratu in ramenih, glavoboli, bolečine v hrbtu ali mišicah so pogosto posledica dolgotrajne telesne in psihične obremenitve. Telo se na stres odziva tudi z napetostjo v mišicah, zato ni nenavadno, da se pojavijo bolečine, čeprav se nismo poškodovali. Redno raztezanje, zmerna telesna dejavnost, krajši odmori med delom in skrb za pravilno telesno držo lahko pomembno zmanjšajo tovrstne težave.

Dehidracija utruja

Izčrpanost se lahko pokaže tudi v prehranjevalnih navadah. Nekateri ob stresu izgubijo apetit, drugi pa pogosteje posegajo po sladki ali mastni hrani oziroma nezdravih prigrizkih, saj iščejo hitro tolažbo in energijo, a tako nezdrava prehrana ne prinese ne prve ne druge. Nobena skrajnost ni dolgoročno koristna. Redni obroki, bogati s polnovrednimi živili, sadjem, zelenjavo, beljakovinami in kakovostnimi maščobami, so prava, dolgoročna rešitev, ne smemo pozabiti niti na vnos tekočine, saj lahko že blaga dehidracija poveča občutek utrujenosti in slabše zbranosti.

Preutrujenost vpliva tudi na razpoloženje. Pojavijo se lahko razdražljivost, tesnoba, občutek nemoči, pomanjkanje motivacije ali izguba veselja do dejavnosti, ki so vas nekoč razveseljevale. Če takšno stanje traja več tednov ali začne pomembno vplivati na naše vsakodnevno življenje, je seveda vsekakor priporočljivo poiskati strokovno pomoč. Znaki, kot so hujšanje, vročina, oteženo dihanje, bolečine v prsih, omedlevica ali druge izrazite težave, pa terjajo takojšnje ukrepanje.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

počitekpočutjezdravjeutrujenost
ZADNJE NOVICE
17:48
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
NEMUDOMA MOBILIZIRALI EKIPE

Huda nesreča v zraku: helikopterja med gašenjem trčila, kroži posnetek (VIDEO)

V Grčiji že več dni divjajo številni požari, ki so opustošili gozdove in kmetijske površine.
2. 8. 2026 | 17:48
17:15
Novice  |  Svet
PROMETNI KAOS NA JUGU HRVAŠKE

Prometni kaos pri sosedih Hrvatih: v kolonah čakajo več ur, domačini pomagajo z dostopom do stranišč

Po neuradnih podatkih nekateri vozniki čakajo tudi do 28 ur.
2. 8. 2026 | 17:15
17:00
Novice  |  Nedeljske novice
DOM

Na vrtu rastlinjak redno čistimo

Za številne vrtnarje je nepogrešljiv, a za bogat pridelek je treba paziti na temperaturo, vlago in svetlobo.
Mateja Florjančič2. 8. 2026 | 17:00
17:00
Bulvar  |  Suzy
POLETNI ODDIH

Maja Prašnikar razkrila, kje z družino najraje dopustuje: »Otrokoma ne bi mogla dati lepših spominov« (Suzy)

Namesto razkošnih hotelov že vrsto let izbirajo preprost kamp, kjer z družino uživajo v naravi, morju in brezskrbnih poletnih dneh.
2. 8. 2026 | 17:00
16:47
Novice  |  Kronika  |  Doma
NEPRIJETNO

Nov ugriz kače pri nas: namesto za vejo je prijel kačo, posredoval tudi helikopter

Posredovali so reševalci GRS Radovljica, dežurna ekipa za reševanje v gorah z Brnika in helikopter letalske policijske enote.
2. 8. 2026 | 16:47
16:45
Novice  |  Slovenija
KULINARIČNA TRADICIJA

V Sveti Ani znova zadišalo po kisli župi: znani so letošnji zmagovalci (FOTO)

O zmagovalcih so odločale malenkosti, obiskovalci pa so uživali v domači kulinariki in prijetnem druženju.
2. 8. 2026 | 16:45

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
KOLESARSTVO

Si upate izzvati najboljšega kolesarja na svetu? Tadej Pogačar vas vabi v Komendo

Najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar bo letos med 31. julijem in 2. avgustom v domači Komendi združil vrhunske športnike, rekreativce, družine in navijače.
27. 7. 2026 | 09:26
Promo
Novice  |  Slovenija
ZA VOLANOM

Osvežitvene vožnje 2026: nova priložnost za osvežitev vozniškega znanja

Promet se nenehno spreminja, z njim pa tudi pravila, tehnologije, vozniške navade in s tem vozniški izzivi.
30. 7. 2026 | 10:57
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
POLETNE DOBROTE

Jejte kot v grški taverni kar doma

Za vas smo pripravili izbor jedi, ki vas s hitro pripravo in po nizkih cenah popeljejo med grške okuse!
27. 7. 2026 | 08:44
Promo
Lifestyle  |  Stil
RECEPT

Čudovita, okusna in brez peke: to je sladica tega poletja (video)

Čokoladni zuccotto je elegantna italijanska sladica brez peke, pripravljena iz savoiardov, maskarponejeve kreme, temne čokolade in jagodičevja.
Odprta kuhinja29. 7. 2026 | 09:01
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
NOVO LETOVIŠČE

Na Jadranu odprli enega največjih novih resortov. Poglejte, kaj vse ponuja

V Novem Vinodolskem vrata odpira Mövenpick Hotel & Residences Kvarner Bay, eden največjih turističnih projektov na hrvaški obali v zadnjih letih.
Promo Slovenske novice31. 7. 2026 | 14:42
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
NOVA LINIJA

Ura, ki vas opozori, preden je prepozno: to zna nova pametna ura Samsung

Samsung že več generacij vgrajuje v svoje ure funkcije, ki telesne signale, kot so srčni utrip med spanjem, nihanje energije čez dan ali dihanje, ki se ponoči za trenutek ustavi, prevedejo v razumljiva opozorila in priporočila.
28. 7. 2026 | 13:00
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenske zgodbe, kjer se zaposlujejo cele družine

Ljubljanske mlekarne gradijo okolje, kjer zaposleni rastejo, soustvarjajo in usklajujejo delo z družinskim življenjem.
Promo Slovenske novice27. 7. 2026 | 14:27
Photo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ODKRIVAMO SLOVENIJO

Nagradni natečaj: podarjamo električni SUP

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo13. 7. 2026 | 10:20
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
VIDEO

Slovenka na avstrijskem Koroškem: »Prišli smo za dve leti, ostali pa trinajst«

Selitev, ki naj bi trajala dve leti, se je spremenila v novo življenje. Danes iz avstrijske Koroške pomaga slovenskim podjetjem pri prvih korakih na tujih trgih.
Promo Slovenske novice29. 7. 2026 | 10:26
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
NATEČAJ

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
14. 7. 2026 | 14:39
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NAKUP STANOVANJA

Nova definicija družinskega luksuza: Zakaj se vedno več družin seli bližje naravi?

Med prelaganjem vozička na stopnišču in iskanjem parkirnega mesta se v naše misli prikrade tiha, a vztrajna želja: potrebujem več prostora, naravo in svoj mir.
30. 7. 2026 | 13:16
Promo
Novice  |  Slovenija
VODENJE

Nov program za novo generacijo voditeljev

Večina vodij svojo kariero gradi na strokovnem znanju, rezultatih in bogatih izkušnjah. Prav to jim omogoči napredovanje in prevzemanje vse večje odgovornosti.
31. 7. 2026 | 08:37
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki