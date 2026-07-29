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REKREACIJA

Telovadnica ni nujna

Telo potrebuje gibanje, le poiskati moramo tako, ki nam je všeč.
Plavanje pomaga izboljšati vzdržljivost in krepi mišice brez velikih obremenitev. FOTO: Ben Welsh/Getty Images
Plavanje pomaga izboljšati vzdržljivost in krepi mišice brez velikih obremenitev. FOTO: Ben Welsh/Getty Images
Janez Kušar
 29. 7. 2026 | 20:30
2:31
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Poleti veliko ljudi razmišlja o boljši kondiciji, hujšanju ali bolj zdravem življenju. Hkrati pa marsikdo nima želje po fitnesu, težkih utežeh ali intenzivnih treningih. Dobra novica je, da za boljšo telesno pripravljenost telovadnica sploh ni nujna.

Strokovnjaki opozarjajo, da telo najbolje reagira na redno gibanje, ki ga človek lahko dolgoročno vzdržuje. Prav zato so poletne aktivnosti pogosto bolj učinkovite kot kratkotrajni zagon v fitnesu.

Ena najboljših rekreacij je hoja. Je preprosta in dostopna aktivnost, ki jo lahko izvaja skoraj vsak. Že od 30 do 45 minut hitrejše hoje nekajkrat na teden pozitivno vpliva na srce, krvni tlak in telesno težo.

Zelo priljubljeno postaja kolesarjenje. Klasično ali električno kolo omogočata gibanje brez pretiranih obremenitev sklepov. Poleg tega ljudje med vožnjo pogosto uživajo bolj kot pri klasični vadbi.

Odlična izbira je tudi plavanje. Voda razbremeni sklepe, telo pa kljub temu dela: plavanje pomaga izboljšati vzdržljivost in krepi mišice brez velikih obremenitev.

Klasično ali električno kolo omogočata gibanje brez pretiranih obremenitev sklepov. FOTO: Mike Kemp/Getty Images
Klasično ali električno kolo omogočata gibanje brez pretiranih obremenitev sklepov. FOTO: Mike Kemp/Getty Images

Naj bo redno

Pomembno je razumeti, da rekreacija ni kazen. Veliko ljudi odneha, ker si postavijo previsoke cilje. Če nekdo vse leto ni bil aktiven, ni smiselno začeti z ekstremnimi treningi. Veliko bolj pomembna je rednost. Tudi krajša aktivnost večkrat na teden je lahko zelo učinkovita. Nekateri strokovnjaki opozarjajo, da dolgotrajno sedenje škodi bolj kot pomanjkanje intenzivnega športa.

Tudi krajša aktivnost večkrat na teden je lahko zelo učinkovita.

Poleti je prednost tudi vreme. Več svetlobe in toplejši dnevi ljudi naravno spodbujajo h gibanju. Sprehod ob jezeru, pohod v hribe ali večerna vožnja s kolesom pogosto delujejo bolj sproščujoče kot zaprta telovadnica. A ne pozabimo: pomembna je hidracija. Pri višjih temperaturah telo izgublja več tekočine, zato je pitje vode med rekreacijo nujno.

Največja skrivnost uspeha ni popoln trening, ampak gibanje, ki ga človek ne sovraži. Če najdemo aktivnost, v kateri uživamo, obstaja veliko večja možnost, da bomo pri njej vztrajali.

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