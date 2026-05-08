Telovnik za pomladno eleganco

Prehodno obdobje je lahko v modnem svetu eno najlepših, saj plastenje oblačil zahteva več kombiniranja in poigravanja s kosi iz naše omare. Čez običajne majice, klasične srajce ali elegantne bluze lahko nadenemo suknjiče, lahko pa smo bolj v koraku z zadnjimi trendi in izberemo telovnik.

Igralka Margot Robbie je z dodanim telovnikom ustvarila elegantnejši videz. FOTO: Profimedia

To pomlad v modi velja, da moramo ujeti ravnovesje. V odmiku od minimalizma k mehkejši eleganci je ravno telovnik tisti, ki se odlično vključi v te zapovedi. Vogue v analizi trendov za pomlad izpostavlja t. i. soft tailoring – mehko krojene kose, ki ohranjajo strukturo, a delujejo sproščeno in nosljivo. Telovnik ni tako formalen kot suknjič, a ohranja njegovo linijo. Ni tako sproščen kot majica, a omogoča enako lahkotnost. Je kos, ki ne rine v ospredje, a subtilno preoblikuje celoten videz.

Pomladne kolekcije številnih modnih hiš – od Prade do Jil Sander in Fendija – se vračajo k premišljenemu krojenju in reinterpretaciji klasičnih silhuet. Hkrati se pojavi močan vpliv t. i. uniformne estetike oziroma preppy sloga, ki ga nekateri opisujejo kot sodobni literary chic – eleganco, ki nas popelje v knjižnice, stare univerze in spoštovanju učenja ter znanja. In če je včasih telovnik predstavljal strogost, formalnost, urejenost, v nekaterih primerih tudi upor, se to pomlad nosi svobodno, glede na osebni slog vsake od nas.

Laneni telovniki bodo zagotovo eden vidnejših kosov tega poletja. FOTO: Massimo Dutti

Ker se v modi že več sezon prepletajo moške in ženske silhuete, je bila vrnitev telovnika le vprašanje časa. Telovnike lahko nosimo kot samostojen kos, zapet neposredno na kožo, v duhu devetdesetih, ali kot del dobro krojenega kompleta – s širokimi hlačami, ki padajo mehko ob telesu, in belo srajco. Med materiali izbirajte naravne. Lan, bombaž in lahke mešanice niso le lepe, temveč tudi udobne in prijetne. Telovnike iz teh materialov zlahka nosimo spomladi, ko pod njimi oblečemo še kakšen sloj, in poleti kot samostojni kos.

Sploh ni nujno, da je klasičen kos. Foto: Marella

Poleg materialov nas pri telovnikih čaka še izbira med teksturami – pletenine, rahlo prosojni sloji ali z drobnimi detajli. Med barvami prevladujejo nevtralne, bela, siva in črna – te lahko enostavno kombiniramo z vsem, tudi džinsom. Telovnik je kos, brez katerega bo naša garderoba zlahka preživela, a ko ga bomo enkrat vključili v svojo omaro, bo nepogrešljiva izbira, ko bomo želeli kombinaciji dodati nekaj elegance.