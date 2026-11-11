Tema vzame motivacijo

Novembra se stemni, še preden pridemo iz službe. Telo bi se gibalo, glava pa že išče kavč. Poleti je bilo preprosto. Ob sedmih zvečer smo še lahko šli na kolo, tekli ali se odpravili na dolg sprehod. Novembra ob isti uri skozi okno gledamo predvsem svoj odsev. Zunaj je temno, pogosto hladno in mokro. Kavč je topel, televizija pripravljena, izgovori nenavadno prepričljivi. Zakaj nam jeseni pogosto zmanjka volje do gibanja?

Dnevna svetloba pomaga uravnavati našo notranjo biološko uro. Ta vpliva na spanje, budnost in številne telesne procese. Ko so dnevi krajši, se spremeni tudi naša izpostavljenost naravni svetlobi. Pri nekaterih ljudeh se to lahko pokaže kot večja zaspanost, slabše razpoloženje ali manj energije. Toda tema sama po sebi ne pomeni, da naše mišice potrebujejo počitnice. Pogosto je težava precej bolj vsakdanja. Popoldne je zunaj manj prijetno, gibanje zahteva več načrtovanja, doma pa nas čakajo udobnejše možnosti. In človek je pri izbiranju udobja precej nadarjen.

Motivacija je nezanesljiv trener

Velika napaka je, da čakamo na trenutek, ko se nam bo ljubilo. Motivacija namreč ni stalna. Spreminja se z razpoloženjem, utrujenostjo, vremenom in obveznostmi. Navada je precej zanesljivejša. Če se vsak torek in četrtek po službi odpravimo na polurni sprehod, sčasoma ne potrebujemo več dolgega notranjega pogajanja. Pomaga tudi, če si nalogo olajšamo. Športna oblačila pripravimo vnaprej, izberemo osvetljeno pot ali se dogovorimo s prijateljem.

V mrzlem delu leta se lahko odpravimo na vadbo v telovadnico, fitnes. FOTO: Tom Werner/Getty Images

In predvsem ne zahtevajmo od sebe preveč. Dvajset minut hoje je precej boljše kot popoln trening, ki ga že tretji teden načrtujemo za jutri.

Ujemimo nekaj dnevne svetlobe

Če je mogoče, pojdimo ven že dopoldne ali med odmorom za kosilo. Že krajši sprehod na dnevni svetlobi lahko pomaga naši budnosti, uravnavati dnevno-nočni ritem.

Tema ni ukradla telesne pripravljenosti, le navdušenje je malce potlačila.

Kadar lahko vadimo samo zvečer, ni razloga za obup. Hoja in tek po osvetljenih poteh, plavanje, fitnes, tudi vadba doma so dobre možnosti. Pomembno je, da smo pri gibanju v temi vidni in pozorni na okolico.

In še nekaj. Ni treba, da je vsak novembrski trening športni podvig. Včasih je največji dosežek že to, da se obujemo in stopimo skozi vrata. Tema ni ukradla telesne pripravljenosti. Samo nekoliko bolj je skrila našo voljo. In dobra novica? Ko se začnemo gibati, jo pogosto spet najdemo.