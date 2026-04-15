Tiger se ne znajde na cesti

Danes se v Augusti, mestu v ameriški zvezni državi Georgia, začenja eden od najpomembnejših, najpopularnejših in najodmevnejših turnirjev v golfu – turnir masters, katerega značilnost je, da zmagovalec poleg zajetnega kupa ameriških zelencev namesto pokala dobi suknjič šampiona. Že jeseni lani in še pogosteje na začetku leta so se mnogi navdušenci nad golfom spraševali, ali bo Tiger Woods, eden najboljših igralcev golfa na svetu vseh časov, letos dobil že šesti zeleni suknjič zmagovalca in ali bo z zmago v Augusti prehitel legendarnega golfista Jacka Nicklausa, s katerim si delita največ osvojenih najpomembnejših turnirjev v golfu. Oba sta zmagala na osemnajstih. Poleg aprilskega mastersa v Augusti se med velike turnirje – podobno kot v tenisu, kjer so v ospredju turnirji v Melbournu, Parizu, Wimbledonu in New Yorku – v golfu uvrščajo še prvenstvo PGA (združenje ameriških profesionalnih igralcev golfa) maja, junijsko odprto prvenstvo ZDA in odprto prvenstvo Velike Britanije julija.

Vsa ta ugibanja o Woodsu je dva tedna pred začetkom prvega velikega turnirja v golfu razrešil kar sam Woods, ko se je v bližini svojega doma v mestu Jupiter Island na Floridi, severno od Palm Beacha, s svojim land roverjem zaletel v prikolico, ki jo je vlekel poltovornjak. Njegov džip se je pri trku obrnil na bok, Woods pa se je moral splaziti iz avtomobila. Sreča v nesreči je bila, da nista bila poškodovana niti slavni golfist niti voznik poltovornjaka. Policisti so Woodsa po nesreči pridržali zaradi suma vožnje pod vplivom substanc, saj so zaznali znake opitosti – rdeče oči, zaspanost, zmedenost, težave pri hoji –, a alkotest ni pokazal, da bi športnik zaužil preveč alkohola. Ker je zavrnil urinski preizkus, kar je po floridskih zakonih hujši prekršek, so ga zaprli. V njegovem žepu so našli dve tableti zdravila hidrokodon, polsintetičnega opioida, ki se uporablja za lajšanje zmernih do hudih kroničnih bolečin. Po osmih urah pridržanja so ga za plačilo tisoč dolarjev varščine izpustili.

Poiskal si bo pomoč

Woods je ob aretaciji potrdil, da jemlje protibolečinske tablete vicodin. Zatrdil je, da je v trenutku trka brskal po telefonu in se ukvarjal z avtoradiem, zato ni opazil, da je vozilo pred njim upočasnilo. »Zavedam se resnosti položaja, v katerem sem se znašel. Za nekaj časa se umikam, da si poiščem zdravstveno pomoč in se osredotočim na svoje zdravje,« je 50-letni večkratni zmagovalec največjih turnirjev v golfu sporočil v izjavi za javnost in dodal, da mora dati prednost svojemu zdravju, saj si želi trajno okrevati. S tem je dokončno odpovedal udeležbo na letošnjem turnirju v Augusti.

Zvezdnik se je sicer šele dobro vrnil na tekmovanja; predlani je prestal operacijo hrbta, marca lani si je strgal levo ahilovo tetivo, oktobra lani je imel še en operativni poseg na hrbtu. Potem se je počasi začel pripravljati na vrnitev v tekmovalno formo. Pred tremi tedni, teden dni pred najnovejšo nesrečo, se je udeležil dvoranskega golfskega turnirja serije TGL in z dobro uvrstitvijo takrat napovedoval vrnitev v sam vrh golfa. To so mnogi njegovi ljubitelji komaj čakali.

Njegova kariera profesionalnega igralca golfa je bila izjemna, ne samo po dosežkih, temveč tudi po padcih in vzponih, zaradi česar se je v preteklih treh desetletjih pogosto znašel na prvih straneh ne samo športnih, temveč tudi tabloidnih medijev. Svet je nase opozoril kot le 20-letni mladenič, ki je leta 1996 vstopil v profesionalno golf areno, in že v prvem letu zmagal na treh profesionalnih turnirjih PGA. Potem je prišel april 1997, ko je s fenomenalno igro pometel s takratno golfistično poklicno srenjo in osvojil prvi masters ter si ponosno nadel znameniti zeleni suknjič. Junija istega leta se je prvič povzpel na prvo mesto na lestvici poklicnih golfistov, manj kot leto dni, odkar se je podal v profesionalne vode.

Tiger Woods – njegovo polno ime je Eldrick Tont Woods – je do leta 2010 dominiral v svetovnem golfu. Prvi na svetovni lestvici golfistov je bil vse od avgusta 1999 do septembra 2004 in od junija 2005 do oktobra 2010. Takrat se je za nekaj časa umaknil iz golfa zaradi osebnih težav, ločeval se je od svoje prve žene, švedske manekenke Elin Nordgren, s katero se je poročil leta 2004. Ločitev je precej odmevala v ameriški, pa tudi svetovni javnosti. V tistem obdobju je na svetovni lestvici padel na 58. mesto, se v naslednjih letih pobral in od marca 2013 do maja 2014 spet kraljeval na prvem mestu. Sledilo je obdobje zdravstvenih in osebnih težav. Med letoma 2014 in 2017 je imel celo vrsto operacij na hrbtu, ki so nastale zaradi njegovega načina igranja – zelo močan in agresiven začetni udarec –, zato je med letoma 2015 in 2018 odigral le en turnir, takrat je tudi izpadel z lestvice tisoč najboljših svetovnih profesionalnih igralcev golfa. V tistem času je živel s smučarsko zvezdnico Lindsey Vonn, zdaj pa živi z Vanesso Kay Trump, nekdanjo ženo Donalda Trumpa mlajšega, sina sedanjega ameriškega predsednika.

Pred desetletjem so se začele pojavljati njegove težave na cesti. Leta 2017 so ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom substanc, policisti so ga našli, kako je spal za volanom avtomobila. V njegovi krvi niso našli sledi alkohola, pozneje se je izkazalo, da je bila za njegovo omotičnost kriva kombinacija zdravil, ki so mu jih predpisali za lajšanje bolečin v hrbtu. Leta 2021 je doživel prometno nesrečo v Kaliforniji in utrpel več zlomov desne noge in gležnja, zaradi česar je potreboval več operacij.

V policijskem poročilu tokratne nesreče piše, da je ob aretaciji pojasnil, da je »imel sedem operacij hrbta in več kot 20 operacij noge, zaradi česar šepa«, zaradi bolečin pa še vedno jemlje tablete. Razlog nesreče je bila prehitra vožnja, vozil je dvakrat hitreje, kot je dovoljeno.