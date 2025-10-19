Tik pred izumrtjem bodo reševali kralje gora

KOZOROGI

V slovenskih gorah živi le še 250 kozorogov, kljub ogroženosti ostajajo lovna divjad. Prvič so izumrli že konec srednjega veka, divji lovci so jih streljali zaradi mitološkega srčnega križa. Kdaj bodo uvrščni na rdeči seznam ogroženih vrst, še ni znano.

V zahodnih Julijcih, tik za slovensko-italijansko mejo, mnoge ljubitelje gora vedno znova presenečajo velike črede alpskih kozorogov (Capra ibex), ponosnih in najmogočnejših alpskih živali, ki veljajo za kralje gora. Južna gorska pobočja Montaža in Špika Hude police, ki se pnejo nad slikovito planino Pecol nad prelazom Sella Nevea, slovijo kot njihovo gorsko kraljestvo, saj tam domuje daleč naokoli največja populacija te neustrašne, okretne in goram popolnoma prilagojene živali. Simbol naših gora so, vendar zaenkrat še izumirajo. FOTO: Matjaž Vrtačič A zakaj jih je na italijanski strani ...