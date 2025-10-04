  • Delo d.o.o.
Tilen Lotrič – glas, ki prebudi spomine in srce

V svetu, kjer glasba povezuje ljudi in čustva, med scenami in studii, kjer ustvarjanje postane življenje. Tilen Lotrič z vsako pesmijo odpira vrata osebnih spominov in novih zgodb.
Vsekakor želim, da se ima publika lepo in da domov odide z lepimi spomini in nasmehom na obrazu, pravi Tilen Lotrič. FOTO: Igor Modic

Pri ustvarjanju so mu pomembne vrednote. FOTO: Igor Modic

Tilen Lotrič in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

Danica Lovenjak
 4. 10. 2025 | 17:00
6:43
Tilen Lotrič je glasbenik, ki že več kot desetletje pušča svoj pečat na slovenski in širši glasbeni sceni. Z močjo glasu, čustveno interpretacijo in vztrajnostjo je ustvaril pestri opus, ki zajema tako solistične projekte kot sodelovanja z vrhunskimi glasbeniki, nastope na festivalih in delo na radiu. Njegova glasba ni le zvočna spremljava, temveč osebna izpoved in prostor, kjer se srečujejo spomini, čustva in publika.

Njegovi dnevi so prepleteni z radijskim etrom, studiem in odri, a kljub temu vsak trenutek preživi z občutkom radosti in iskrenega navdušenja, kot mi je zaupal ob najinem srečanju v prestolnici: »Ja, res je, odkar se zjutraj zbujam z gorenjskimi poslušalci, so dnevi precej dolgi in pestri. Vsak dan se zgodi ogromno stvari, od glasbenih gostov do življenja po službi: učenje petja, promocije, nastopi in tako naprej. Je pa super, ker sem cel dan obkrožen z glasbo in dobrimi ljudmi, kjer smeha nikoli ne manjka.«

Že druga zmaga na Ohridskem festivalu

V kombinaciji dela na radiu in glasbene poti se skriva dinamika oz. izziv, ki ga Tilen sprejema z energijo in radovednostjo. V tem nenehnem toku idej in ustvarjanja se rojevajo tudi najbolj pristne in iskrene skladbe; njegova nova pesem, ki bo kmalu izšla, prinaša svež glasbeni izraz in intimno čustveno pripoved. »Poletje je bilo pestro, tako da v kratkem izide še ena pesem v popolnoma drugačnem stilu. Kljub noremu urniku mi je uspelo napisati srce parajoče besedilo, melodija pa je spet nastala na Hrvaškem, v Zagrebu, pod prsti Martina Žunca. Tudi spot bo drugačen, tako da se res veselim, da ga lahko delim z vami. Ampak bo treba še malo počakati.«

Pri ustvarjanju so mu pomembne vrednote. FOTO: Igor Modic
Nedavna zmaga na Ohridskem festivalu s pesmijo Ti mirišeš na ljubav je prinesla nov mejnik v njegovi karieri. »Težko je opisati občutke, zavedal sem se jih šele čez nekaj dni. Oder je velik, prenos na nacionalni televiziji, strokovna žirija z res velikimi glasbenimi imeni in 'en Slovenec' – čeprav rojen v Makedoniji –, ki poskuša svojo srečo. Ampak očitno je to moje srečno mesto. Zmago na tem festivalu namreč slavim že drugič. In čeprav je bilo vse zelo stresno, se je trud res poplačal.«

Trenutka razglasitve se spominja kot nenavadnega, a ganljivega. »Nisem slišal, da so me razglasili za zmagovalca, samo nekdo me je potegnil za roko ter zvlekel na oder. Ko sem se zahvaljeval za nagrado, nisem niti vedel, za katero nagrado se zahvaljujem, ker je bil na plaketi napis v makedonskem jeziku,« se nasmeji. »So pa občutki res lepi, ko prepričaš 'tujo' publiko.«

Nagrajena pesem je nastajala tri leta

Pesem Ti mirišeš na ljubav je zanj napisal maestro Goran Šarac. »On me je motiviral, mi razlagal zgodbe, me spodbudil, da se še enkrat razdam studijskemu mikrofonu in ponovno odpojem svojo zgodbo. In res sem vesel, da mi je pomagal. Seveda so bili ob meni tudi prijatelji in družina – če strnem: z mano so ljudje, za katere želim, da so ob meni.« Snemanje je bilo namreč dolgotrajno in skozi čas se je pesem spreminjala.

Z mano so ljudje, za katere želim, da so ob meni.

»Snemal sem jo večkrat v treh letih. In vsakič so bili v meni drugačni, novi občutki, prav to pa se čuti v moji interpretaciji. Glasba je živa stvar in vsak jo izvede na svoj način in z emocijami, ki jih v tistem trenutku čuti.« Pod besedilo se podpisuje Igor Pirkovič, nosi pa močna čustva in intimnost. V tem stilu je tudi videospot, za katerega je odgovoren Luka Blatnik. »Gre za pesem, ki prikliče spomine … kot vonj piškotov, ko stopiš v babičino kuhinjo in te spomni na radost, otroštvo, praznike … isto je v pesmi. Pesem ti vzbudi srečo, ljubezen, osamljenost, vse skupaj.«

Pesem ti vzbudi srečo, ljubezen, osamljenost, vse skupaj.

Zakaj je prav ta pesem pristala na festivalu? »Všeč mi je bila že ob prvem poslušanju. In ni mi dala miru. Poleti sem počistil svojo preteklost, se z njo soočil, in zdelo se mi je, da tej pesmi manjka prav to – sprava, odpuščanje. Vedel sem, da lahko z emocijami, ki jih čutim zdaj, naredim tretjo različico popolnoma drugačno od prejšnjih dveh, in res je tako. Vsaj jaz se tako počutim.«

Repertoar včasih prilagodi glede na občinstvo

V pogovoru, polnem smeha in veliko iskrenosti, mi Tilen zaupa, da z glasbo odrašča in se ob njej vsako leto uči, a pričakovanja, ki jih prinašajo zmage, ga ne obremenjujejo. »Pričakovanja si ustvarjamo v svoji glavi. Vsak se trudi po svojih zmožnostih, tako da si želim, da mi ne zmanjka elana in idej za novo ustvarjanje, želim si vse več in več kreative. Kar pa s takšno ekipo talentiranih in izjemnih glasbenikov res ni težko.«

Tilen Lotrič in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic
Pri ustvarjanju so mu pomembne vrednote. »Iskrenost, zaupanje, prijateljstvo … to, kar v življenju šteje. Tukaj ne bi preveč razglabljal. Kar koli in kjer koli delamo, je lepo, če so odnosi lepi, zabavni in ne zlonamerni, tako je tudi pri glasbi.« Kot umetnik se zaveda moči trenutka in subtilnega vpliva vsake skladbe. »Velikokrat se zgodi, da na koncertu zamenjamo repertoar, ker nikoli ne veš, kako se bo publika odzivala. Včasih je zelo lepo – na akustičnih izvedbah –, ko publika želi le pristnost, intimo in čustva. Takrat se ustvari res prijeten občutek povezanosti med publiko, glasbo in izvajalcem. Vsekakor želim, da se ima publika lepo in da domov odide z lepimi spomini in nasmehom na obrazu.«

Tilen vedno znova ustvarja prostor, kjer se publika počuti povezano, varno in ganjeno. Njegova glasba ni le zvočna podlaga, temveč prostor, kjer se čustva ujemajo, spomini obujajo in publika najde svoj košček sreče. V njem se vedno prepletajo srčnost, natančnost in pristnost. Te ostanejo dolgo po tem, ko odide z odra, in poslušalcem omogočajo, da z vsakim njegovim tonom odkrivajo novo zgodbo.

